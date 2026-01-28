Friss eredmények: így állnak a magyar cégek a körforgásos gazdaságra való átállással

A magyarországi vállalatok közül is több foglalkozik a körforgásos gazdasággal, de a komplex, rendszerszintű megoldások még váratnak magukra. A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) friss kutatása szerint a cégek 64%-a alkalmaz valamilyen körforgásos üzleti modellt, ám az átfogó stratégiai megközelítés továbbra is hiányzik a gyakorlatból. A KPMG szakmai támogatásával készült kutatás szerint a körforgásos integráció stagnál, ugyanakkor igen jelentős a fejlődési potenciál.

A kutatás, amit a BCSDH tagvállalatai közül 80 válaszadó töltötte ki, egyharmad arányban nagyvállalat, kétharmad arányban kkv, rámutat arra, hogy a körforgásos gazdaságra való átállás megtorpant Magyarországon.

Bár a vállalatok háromnegyede már megfogalmazott körforgásos célokat, és közel 50% méri is az ezen a területen nyújtott teljesítményét, a mélyreható paradigmaváltás továbbra sem következett be. A cégek többsége még mindig a kevésbé összetett, egyszerűbben megvalósítható megoldásokat részesíti előnyben.

Green Transition & ESG 2026 A március 5-i Green Transition & ESG konferencián kiemelten foglalkozunk a Scope 3-as kibocsátással, a beszállítói lánc átvilágításával, de emellett az ESG-beszámolóról és az AI és a fenntarthatóság kapcsolatáról is szó lesz.

A felmérés legfontosabb mutatói:

A felmérést kitöltők 64%-a alkalmaz már valamilyen körforgásos modellt.

75% százalékuk rendelkezik már konkrét körforgásos célkitűzéssel.

49% méri ténylegesen a körforgásos teljesítményét.

21% rendelkezik körforgásos gazdasági stratégiával.

48%-át a vállalatoknak az erőforrás-hatékonyság motiválja leginkább az átállásban.

59%-nak van célkitűzése a hulladékgazdálkodás terén.

49% tűzött ki célokat a megújuló erőforrások beszerzése és felhasználása terén.

A maradékanyagok újrahasználata és értékesítése (legnépszerűbb megoldás) a vállalatok 53%-nál jellemző.

31%: a komplexebb "körforgásos design" megoldásokat is alkalmazza.

21% tervez a jövőben új (körforgásos) üzleti modelleket kialakítani.

"Közel 10 éve indítottuk útjára a Körforgásos Gazdaság Platformot azzal a céllal, hogy az ágazatok közötti összefogással elősegítsük a körforgásos átmenetet Magyarországon. Fontos eredmény, hogy az élenjáró vállalatok 75%-a már rendelkezik körforgásos célkitűzéssel, és 49%-uk méri a körforgásos teljesítményét" – mondta Márta Irén, a BCSDH igazgatója a kutatási eredmények bemutatásakor.

Az igazgató szerint a cégek egyre inkább felismerik, hogy a körforgásos gazdaság komplex üzleti eszközként működik. Egyszerre szolgálja a költséghatékonyságot, az ellátásbiztonság javítását, az új üzleti modellek kialakítását és a dekarbonizációs törekvések megvalósítását.

Mindössze a vállalatok 21%-nak van ugyanakkor önálló, dedikált körforgásos gazdasági stratégiája.

Kép forrása: BCSDH/NZL

Az erőforrás-hatékonyság mint fő motiváció

A felmérésben részt vevő vállalatok 48%-a az erőforrás-hatékonyság javítását jelölte meg elsődleges motivációként a körforgásos gazdaságra való átállás során. Emellett fontos szempontként említették a termék- és technológiai képességek fejlesztését, az üzleti modell jövedelmezőségének növelését, a kockázatok csökkentését, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését is.

Az eredmények szerint a vállalatok 59%-ának a hulladékgazdálkodás, 49%-ának pedig a megújuló erőforrások fenntartható beszerzése és felhasználása területén vannak célkitűzései

– ismertette Nagy Julianna, a KPMG igazgatója. Hozzátette: ebben a kérdésben a nagyvállalatok és a kkv-k gondolkodása hasonló, miközben a komplexebb körforgásos tevékenységek háttérbe szorulnak.

A már alkalmazott megoldások között továbbra is a legegyszerűbben kivitelezhető módszerek dominálnak. A vállalatok több mint fele foglalkozik maradékanyagok újrahasznosításával vagy értékesítésével. Az összetettebb megoldások – például a körforgásos design – ezzel szemben csak a cégek körülbelül harmadánál jelennek meg. Ugyanakkor jelentős potenciált látnak az új üzleti modellek kidolgozásában: a válaszadók mintegy ötöde tervezi ilyen megoldások bevezetését a jövőben.

Globális és hazai kihívások

A világgazdaság évente mintegy 100 milliárd tonna erőforrást használ fel, amelynek nagyjából háromnegyede nem megújuló forrásból származik. Az anyagok kitermelése és feldolgozása jelentős környezeti terheléssel jár: felelős az üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint feléért, a vízhiány 90%-áért, valamint a biodiverzitás csökkenésének jelentős részéért.

"A Circularity Gap Report 2025-ös jelentése szerint a növekvő anyaghasználat miatt az anyagáramok mindössze 6,9%-a tekinthető körforgásosnak, ami a tavalyi 7,2%-hoz képest visszalépést jelent" – mutatott rá Bartha-Horváth Bálint, a CBRE szenior tanácsadója.

Magyarországon ez az arány mintegy 7,3%, ami elmarad az európai 12,2%-os átlagtól.

A szakértő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az értékelésnél fontos az összkép vizsgálata. Azok az országok, amelyek jobb körforgásos mutatókkal rendelkeznek, abszolút értékben gyakran több alapanyagot használnak fel, és több hulladékot termelnek. Magyarország ökológiai lábnyomát tekintve ezért nem feltétlenül áll messze a fenntartható működéstől, egy 30%-os arányt már komoly sikerként lehetne értékelni.

Ipari összefogás és innováció

"A körforgásos gazdaság nem kommunikációs üzenet, hanem működési kérdés. Az ALTEO-nál abban hiszünk, hogy az iparnak nemcsak csökkentenie kell a keletkező hulladék mennyiségét, hanem a termelési folyamataiba rendszerszinten be kell építenie az újrahasznosítást" – hangsúlyozta Simon Anita, az ALTEO Circular ügyvezető igazgatója, majd hozzátette:

A jövő versenyképessége azon múlik, hogy a vállalatok mennyire képesek melléktermékeiket és hulladékaikat más iparágak számára hasznosítható erőforrássá alakítani.

A körforgásos szemlélet nemcsak környezetvédelmi, hanem ellátásbiztonsági és gazdasági kérdés is, amely csökkenti a nyersanyag- és energiaárak volatilitásából fakadó kockázatokat.

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a körforgásos átmenet felgyorsításához a vállalatoknak mélyebb ismeretekre van szükségük a terület stratégiai hasznáról és az üzleti lehetőségekről. Jelenleg elsősorban állami pénzügyi ösztönzőkre számítanak, más külső forrásokat azonban kevésbé vesznek igénybe erre a célra.

Amit egy vállalat meg tud valósítani, azt mások is

Bár a körforgásosság sok vállalatnál egyelőre inkább szabályozási megfelelési feladatként jelenik meg, és nem teljes körű üzleti modell szintű átalakulásként, már most is léteznek élenjáró példák.

Márta Irén szerint a versenytársakat is húzza magával egy-egy jó példa, hiszen ha egy vállalat meg tudott valósítani akár egy vízkörforgási projektet, akkor az adott iparágban a többiek is ezt az utat követhetik. A cégeknél végbemenő szemléletváltás kapcsán elmondta, hogy a szolgáltató szektorban is vannak már jó körforgásos szemléletnek megfelelő példák: sok cég az új irodaházba költözéskor viszi a korábbi bútorait - ez egy olyan lépés, amit egy nem termelő vállalat is meg tud tenni, és egyre inkább azt látszik, hogy meg is tesz.

Márta Irén véleménye szerint az átalakulás felgyorsítása csak tudásmegosztással, a bevált gyakorlatok bemutatásával és elsősorban összefogással érhető el. Ezt a célt szolgálja az október 5–7. között Budapesten megrendezésre kerülő európai Circular Economy HOTSPOT konferencia is.

A fenntarthatóbb üzleti modellekkel kapcsolatban Bartha-Horváth Bálint a funkció alapú szemléletet említette példaként. A termékek közös használata egy fontos része lehet a körforgásos szemléletnek, az autóknál már látjuk, hogy a tulajdonlás és a használat elválhat egymástól. Hollandiában a ruhákat, a konyhabútort is lehet már bérelni és erre van is kereslet. A szakértő jövőben várható kockázatokra is felhívta a figyelmet:

"Vannak olyan iparágak, ahol most még nem probléma az alapanyaghiány, kérdés, hogy ezen iparágak időben felismerik-e, hogy a jövőben viszont már őket is érinteni fogja

Tipikus példa az alumíniumipar, ahol már rájöttek, hogy az újrahasznosítás, a már meglévők felhasználása az újak legyártása helyett gazdasági érdek is.

A szakértők egyetértettek abban, hogy a körforgásos átmenet felgyorsításához elengedhetetlen, hogy a vállalatok még több ismerettel rendelkezzenek a terület hosszútávú stratégiai hasznáról, a benne rejlő üzleti lehetőségekről és segítséget kapjanak a megvalósításhoz, az azonnali lépések megtételéhez. Látszik, hogy ebben a vállalatok leginkább az állami pénzügyi ösztönzőkre számítanak, egyéb külső forrásokat kevésbé vesznek igénybe ilyen célra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images