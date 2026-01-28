Jön a hét legfontosabb eseménye - Mit csinálnak a piacok?

Minden eddigi rekordot megdönthet Elon Musk űripari cége: elképesztő számok repkednek
Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX már június közepén tőzsdére léphet, és akár 50 milliárd dollárt is bevonhat mintegy 1500 milliárd dolláros értékelés mellett – írta bennfentes forrásokra hivatkozva a Financial Times.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék mínuszban zárt, nagyrészt a UnitedHealth esésének eredményeként, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, új történelmi csúcson járt, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,1 százalékos, a Hang Seng 2,4 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,4 százalékkal került feljebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC-40 0,1 százalékot emelkedhet, míg a FTSE stagnálással nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,9 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Piaci szempontból a Fed ma esti döntése lesz a nap eseménye.
A Bloomberg legfrissebb felmérése szerint a közgazdászok már csak júniusra várják a Federal Reserve következő kamatcsökkentését, mivel a tartós inflációs nyomás és a munkaerőpiac stabilizálódása miatt kitolódott a monetáris lazítás időpontja.
Szinte minden a dollár ellen szól jelenleg, ezen várhatóan a mostani kamatdöntés sem fog változtatni, de a befektetők kiemelten figyelhetik a kommunikációt. Főleg úgy, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma, a hírek szerint az amerikai elnök a héten megnevezheti jelöltjét a pozícióra. A piacon az utóbbi hónapokban már voltak feszültségek azzal kapcsolatban, hogy az új jegybanki vezetés esetleg erőteljesebb kamatvágásba kezdhet, illetve fokozódik a politikai nyomás a Feden Trump részéről.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 17,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 003,41
|-0,8%
|1,1%
|0,6%
|2,0%
|9,6%
|61,7%
|S&P 500
|6 978,6
|0,4%
|2,7%
|0,7%
|1,9%
|16,1%
|86,1%
|Nasdaq
|25 939,74
|0,9%
|3,8%
|1,2%
|2,7%
|22,8%
|97,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 333,54
|0,8%
|0,6%
|5,1%
|5,9%
|34,8%
|86,3%
|Hang Seng
|27 126,95
|1,4%
|2,4%
|5,1%
|5,8%
|34,3%
|-7,4%
|CSI 300
|4 705,69
|0,0%
|-0,3%
|1,0%
|1,6%
|23,3%
|-14,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 894,44
|-0,2%
|0,8%
|2,3%
|1,6%
|17,0%
|82,8%
|CAC
|8 152,82
|0,3%
|1,1%
|0,6%
|0,0%
|3,1%
|49,3%
|FTSE
|10 207,8
|0,6%
|0,8%
|3,4%
|2,8%
|20,0%
|55,4%
|FTSE MIB
|45 440,44
|1,1%
|1,6%
|1,9%
|1,1%
|25,6%
|109,8%
|IBEX
|17 804,1
|0,7%
|2,2%
|3,7%
|2,9%
|48,4%
|126,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|127 493,9
|0,7%
|5,1%
|14,8%
|14,8%
|50,1%
|196,0%
|ATX
|5 619,76
|1,7%
|4,6%
|7,1%
|5,5%
|47,0%
|93,1%
|PX
|2 783,17
|1,5%
|5,0%
|4,2%
|3,6%
|48,7%
|168,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 900
|0,1%
|5,4%
|12,6%
|13,7%
|66,3%
|200,0%
|Mol
|3 910
|1,9%
|8,9%
|34,8%
|33,0%
|36,9%
|77,1%
|Richter
|10 640
|1,1%
|3,8%
|9,5%
|7,9%
|2,7%
|29,9%
|Magyar Telekom
|1 980
|1,7%
|2,7%
|10,0%
|10,5%
|41,4%
|397,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,04
|2,6%
|2,9%
|9,6%
|8,3%
|-15,6%
|17,4%
|Brent
|67,58
|3,0%
|4,1%
|8,5%
|11,1%
|-12,3%
|21,0%
|Arany
|5 094,27
|-0,1%
|7,4%
|12,2%
|17,8%
|85,9%
|175,7%
|Devizák
|EURHUF
|379,9500
|-0,3%
|-1,3%
|-2,0%
|-1,0%
|-7,1%
|5,5%
|USDHUF
|317,8966
|-0,8%
|-3,2%
|-3,4%
|-2,8%
|-18,4%
|6,7%
|GBPHUF
|437,0349
|-0,6%
|-1,0%
|-1,5%
|-0,8%
|-10,1%
|7,2%
|EURUSD
|1,1952
|0,5%
|1,9%
|1,5%
|1,8%
|13,8%
|-1,1%
|USDJPY
|153,8200
|0,0%
|-2,6%
|-1,3%
|-1,9%
|-0,3%
|47,7%
|GBPUSD
|1,3752
|0,3%
|2,2%
|1,8%
|2,2%
|10,2%
|0,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|89 135
|1,0%
|0,9%
|2,1%
|0,5%
|-12,7%
|193,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,23
|0,5%
|-1,3%
|3,1%
|1,7%
|-6,6%
|317,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,0%
|0,4%
|0,0%
|-1,1%
|13,0%
|-588,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,64
|0,2%
|-2,6%
|-3,5%
|-3,3%
|-1,9%
|185,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
