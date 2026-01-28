Jön a hét legfontosabb eseménye - Mit csinálnak a piacok?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék mínuszban zárt, nagyrészt a UnitedHealth esésének eredményeként, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, új történelmi csúcson járt, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,1 százalékos, a Hang Seng 2,4 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,4 százalékkal került feljebb.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC-40 0,1 százalékot emelkedhet, míg a FTSE stagnálással nyithat.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,9 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Piaci szempontból a Fed ma esti döntése lesz a nap eseménye.

A Bloomberg legfrissebb felmérése szerint a közgazdászok már csak júniusra várják a Federal Reserve következő kamatcsökkentését, mivel a tartós inflációs nyomás és a munkaerőpiac stabilizálódása miatt kitolódott a monetáris lazítás időpontja.

Szinte minden a dollár ellen szól jelenleg, ezen várhatóan a mostani kamatdöntés sem fog változtatni, de a befektetők kiemelten figyelhetik a kommunikációt. Főleg úgy, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma, a hírek szerint az amerikai elnök a héten megnevezheti jelöltjét a pozícióra. A piacon az utóbbi hónapokban már voltak feszültségek azzal kapcsolatban, hogy az új jegybanki vezetés esetleg erőteljesebb kamatvágásba kezdhet, illetve fokozódik a politikai nyomás a Feden Trump részéről.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,9 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 17,8 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 49 003,41 -0,8% 1,1% 0,6% 2,0% 9,6% 61,7% S&P 500 6 978,6 0,4% 2,7% 0,7% 1,9% 16,1% 86,1% Nasdaq 25 939,74 0,9% 3,8% 1,2% 2,7% 22,8% 97,8% Ázsiai részvényindexek Nikkei 53 333,54 0,8% 0,6% 5,1% 5,9% 34,8% 86,3% Hang Seng 27 126,95 1,4% 2,4% 5,1% 5,8% 34,3% -7,4% CSI 300 4 705,69 0,0% -0,3% 1,0% 1,6% 23,3% -14,9% Európai részvényindexek DAX 24 894,44 -0,2% 0,8% 2,3% 1,6% 17,0% 82,8% CAC 8 152,82 0,3% 1,1% 0,6% 0,0% 3,1% 49,3% FTSE 10 207,8 0,6% 0,8% 3,4% 2,8% 20,0% 55,4% FTSE MIB 45 440,44 1,1% 1,6% 1,9% 1,1% 25,6% 109,8% IBEX 17 804,1 0,7% 2,2% 3,7% 2,9% 48,4% 126,7% Régiós részvényindexek BUX 127 493,9 0,7% 5,1% 14,8% 14,8% 50,1% 196,0% ATX 5 619,76 1,7% 4,6% 7,1% 5,5% 47,0% 93,1% PX 2 783,17 1,5% 5,0% 4,2% 3,6% 48,7% 168,7% Magyar blue chipek OTP 39 900 0,1% 5,4% 12,6% 13,7% 66,3% 200,0% Mol 3 910 1,9% 8,9% 34,8% 33,0% 36,9% 77,1% Richter 10 640 1,1% 3,8% 9,5% 7,9% 2,7% 29,9% Magyar Telekom 1 980 1,7% 2,7% 10,0% 10,5% 41,4% 397,5% Nyersanyagok WTI 62,04 2,6% 2,9% 9,6% 8,3% -15,6% 17,4% Brent 67,58 3,0% 4,1% 8,5% 11,1% -12,3% 21,0% Arany 5 094,27 -0,1% 7,4% 12,2% 17,8% 85,9% 175,7% Devizák EURHUF 379,9500 -0,3% -1,3% -2,0% -1,0% -7,1% 5,5% USDHUF 317,8966 -0,8% -3,2% -3,4% -2,8% -18,4% 6,7% GBPHUF 437,0349 -0,6% -1,0% -1,5% -0,8% -10,1% 7,2% EURUSD 1,1952 0,5% 1,9% 1,5% 1,8% 13,8% -1,1% USDJPY 153,8200 0,0% -2,6% -1,3% -1,9% -0,3% 47,7% GBPUSD 1,3752 0,3% 2,2% 1,8% 2,2% 10,2% 0,4% Kriptovaluták Bitcoin 89 135 1,0% 0,9% 2,1% 0,5% -12,7% 193,0% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,23 0,5% -1,3% 3,1% 1,7% -6,6% 317,4% 10 éves német állampapírhozam 2,83 0,0% 0,4% 0,0% -1,1% 13,0% -588,8% 10 éves magyar állampapírhozam 6,64 0,2% -2,6% -3,5% -3,3% -1,9% 185,0% Forrás: Refinitiv, Portfolio

