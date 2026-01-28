Kis mozgásokkal nyit a magyar tőzsde

Bizonytalanul nyitottak az európai tőzsdék a Fed ma esti kamatdöntése és a fontos vállalati gyorsjelentések előtt, a BUX is alig mozdul a kereskedés első perceiben.

Iránykereséssel indult a nap a magyar tőzsdén, a BUX 127 520 ponton, tehát előző napi záróértéke közelében áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb, a Mol árfolyama stagnál. Míg a Richter árfolyama 0,8 százalékkal esett az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a Rába teljesít, míg a leggyengébben a CIG Pannónia és a Gránit Bank indítja a napot.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

