Kis mozgásokkal nyit a magyar tőzsde
Bizonytalanul nyitottak az európai tőzsdék a Fed ma esti kamatdöntése és a fontos vállalati gyorsjelentések előtt, a BUX is alig mozdul a kereskedés első perceiben.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról.
Iránykereséssel indult a nap a magyar tőzsdén, a BUX 127 520 ponton, tehát előző napi záróértéke közelében áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb, a Mol árfolyama stagnál. Míg a Richter árfolyama 0,8 százalékkal esett az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a Rába teljesít, míg a leggyengébben a CIG Pannónia és a Gránit Bank indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
