Máricusban jön az év compliance eseménye – MI és új üzleti lehetőségek a megfelelés szolgálatában
Máricusban jön az év compliance eseménye – MI és új üzleti lehetőségek a megfelelés szolgálatában

Március 3-án a compliance szakma legégetőbb kérdései kerülnek terítékre a Digital Compliance 2026 konferencián. A mesterséges intelligencia által generált új üzleti lehetőségek és kihívások állnak a rendezvény középpontjában, amely nélkülözhetetlen esemény minden olyan szakember számára, aki a változásokból versenyelőnyt szeretne kovácsolni. További információk és regisztráció itt.

A compliance szakemberek folyamatosan változó kihívásokkal szembesítik szervezetüket, ahol az új szabályok, technológiai trendek és dinamikus piaci elvárások állandó alkalmazkodást követelnek meg. A konferencia arra világít rá, hogy

a jövő compliance szakembere nem pusztán reagál a változásokra, hanem stratégiai előnyt kovácsol belőlük az intelligens technológiák támogatását kihasználva.

A Portfolio és a Wolters Kluwer közös szervezésében megvalósuló rendezvény idei különlegessége, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak eszközként, hanem új piacteremtő erőként is megjelenik, amely átformálja az üzleti modelleket és ezáltal új compliance kihívásokat hoz magával.

I. Szekció: Egyedül nem megy! A compliance mint szakma

A nyitószekció a compliance szakma átalakulására fókuszál, bemutatva, hogyan vált a szabályok betartása felett őrködő szerepkörből stratégiai tanácsadói pozícióvá. A szekció keretében betekintést nyerhetünk abba, hogyan válik a compliance proaktív kockázatkezelési és stratégiai támogatási funkcióvá, amely túlmutat a jogi, pénzügyi és reputációs kockázatok minimalizálásán.

A szekció kerekasztal-beszélgetése a "Compliance Kalandok" témakörében járja körül, milyen elvárásoknak kell megfelelniük a compliance szakembereknek, és milyen technológiai, piaci és szabályozási fejlemények foglalkoztatják a szakmai közösséget.

II. Szekció: Megéri a megfelelés?! - Az MI és az adatok a bizalom tükrében

Ez a szekció a vállalati adatvagyon és a compliance összetett kapcsolatát boncolgatja, különös tekintettel arra, hogyan válik az adatok kezelése a változás forrásává. A data governance alapelvárásainak megvalósítása és a technológia fejlődésének kihívásai kerülnek górcső alá, bemutatva, hogyan támogatja az adatvagyon elemzése a compliance munkáját. Figyelemre méltó előadás hangzik el "A bizalom építőkockái: hogyan fordítja a stratégiai AI Governance versenyelőnnyé a kockázatkezelést?" címmel, valamint egy gyakorlati esettanulmány "A magas minőségű adatstratégia, mint a ROI motorja" témában.

A szekció két kerekasztal-beszélgetést is tartalmaz. Az első a Data Governance témakörében vizsgálja a vállalati bizalom és kockázatkezelés láthatatlan infrastruktúráját, a második kerekasztal az EU jogalkotási folyamatait járja körül, különös tekintettel a Data Act-re, az MI Rendeletre és a Digital Omnibus-ra.

III. Szekció - Égető compliance kérdések: Mesterséges intelligencia - új és átalakuló piacok

A délutáni szekció a mesterséges intelligencia által teremtett új piacokra és az üzleti modellek átalakulására koncentrál. A szekció bemutatja, hogyan vált az MI nélkülözhetetlenné az e-kereskedelemtől a gyógyszerfejlesztésig, a marketing optimalizációtól a prediktív karbantartásig. Az "Új ágazati lehetőségek és kihívások" című előadás után egy különleges prezentáció következik "Álljuk a sarat: mentális állóképesség az állandó változásban" címmel, amely a szakemberek pszichológiai felkészültségére fókuszál.

A szekció kerekasztal-beszélgetése azt vizsgálja, hogyan változtatta át az MI az egyes ágazatok mindennapjait és milyen új compliance kihívások miatt nem tudnak aludni éjjel a szakemberek.

Ültetett állófogadás - Compliance Kalandok, avagy navigáljunk együtt!

A konferencia záróeseménye újszerű formát ad a szakmai networkingnek, felismerve, hogy csak együtt navigálva tudunk eligazodni a compliance tengerén. A "Compliance Kalandok" kezdeményezés célja, hogy kikötőt biztosítson a legkülönbözőbb irányokból érkező szakemberek számára, ahol kötetlen hangulatban beszélgethetnek tapasztalataikról és kérdéseikről.

Regisztráció és részvétel

A Digital Compliance 2026 konferencia early bird jegye 84.900 HUF-ért érhető el. A rendezvény különösen ajánlott digitális fejlesztést tervező cégek vezetőinek, compliance szakembereknek, vállalati jogászoknak, informatikai és kiberbiztonsági szakértőknek, valamint mindazoknak, akik szeretnék bővíteni kapcsolati hálójukat és keresik az üzleti networking lehetőségeket. A regisztráció és további információk elérhetők a konferencia weboldalán.

Címlapkép forrása: Portfolio

