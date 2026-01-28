Megjött a Fed döntése, így reagálnak az amerikai tőzsdék

A napon belüli csúcsdöntése után korrigál az S&P 500 index, jelenleg 0,08%-os mínuszban jár. Ezzel szemben a Dow 0,02%-os, a Nasdaq 0,13%-os pluszban jár. Jelenleg mindenki a Fed kamatdöntésére vár.

Az S&P 500 tőzsdeindex alakulása az elmúlt napokban. Jól látható, hogy a szerdai kereskedés elején megütötte a 7000 pontos értéket a mutató, majd azóta csökken.