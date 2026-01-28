Megjött a Fed döntése, így reagáltak az amerikai tőzsdék - Az arany árfolyama kilőtt

A Fed kamatdöntése előtt még vegyes volt a kép és mérsékelt mozgásokat láthattunk a tengerentúli tőzsdéken. Azóta mindhárom vezető részvényindex a pozitív tartományba lendült, de érdemi elmozdulást csak a Nasdaq mutat, 0,33%-os emelkedésével. Az S&P 500 0,07%-ot, a Dow Jones 0,05%-ot emelkedett.

Itt látható, hogy a Fed döntése kis megkönnyebbülést hozott a részvénypiacokra.