Megjött a Fed döntése, így reagáltak az amerikai tőzsdék - Az arany árfolyama kilőtt

Vegyes lett a zárás
Végül az S&P 500 index hajszállal ugyan, de keddi záróértéke alatt fejezte be a napot (-0,01%), a Dow Jones 0,02%-ot korrigált felfelé, míg a Nasdaq 0,17%-ot erősödött.
Száguld tovább az arany
A Fed vártnak megfelelő döntése után az arany árfolyama újabb raliba kezdett. Már az 5400 dollárt ostromolja. Idén már 20%-ot drágult a nemesfém.
Történelmi távlatokban is elképesztő az arany árfolyamának legutóbbi mozgása.
Különleges tárgyalás a Fehér Házban - Ez átírhatja a pénzügyi rendszert
A Fehér Ház hétfőn a bankszektor és a kriptopiac vezetőivel tárgyal arról, miként lehetne kimozdítani a holtpontról a kriptovaluták szövetségi szintű szabályozását, amelyet jelenleg a két ágazat közötti érdekellentétek blokkolnak.
Enyhe pluszban az indexek
A Fed kamatdöntése előtt még vegyes volt a kép és mérsékelt mozgásokat láthattunk a tengerentúli tőzsdéken. Azóta mindhárom vezető részvényindex a pozitív tartományba lendült, de érdemi elmozdulást csak a Nasdaq mutat, 0,33%-os emelkedésével. Az S&P 500 0,07%-ot, a Dow Jones 0,05%-ot emelkedett.
Itt látható, hogy a Fed döntése kis megkönnyebbülést hozott a részvénypiacokra.
Itt van a Fed kamatdöntése!
Idei első kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az irányadó ráta mértékét az amerikai Federal Reserve. A jegybank lépése megfelelt az elemzői és piaci várakozásoknak. A döntés nyilvánosságra hozatalát sajtótájékoztató követi, melyről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Nincs változás, korrigál az S&P 500
A napon belüli csúcsdöntése után korrigál az S&P 500 index, jelenleg 0,08%-os mínuszban jár. Ezzel szemben a Dow 0,02%-os, a Nasdaq 0,13%-os pluszban jár. Jelenleg mindenki a Fed kamatdöntésére vár.
Az S&P 500 tőzsdeindex alakulása az elmúlt napokban. Jól látható, hogy a szerdai kereskedés elején megütötte a 7000 pontos értéket a mutató, majd azóta csökken.
Vegyes a kép a tengerentúlon
A nagy csúcsdöntés után vegyesen alakulnak az amerikai tőzsdeindexek a szerdai kereskedésben. A Dow Jones 0,08%-ot, a Nasdaq 0,05%-ot emelkedett, eközben az S&P 500 0,03%-ot korrigált lefelé.
Elképesztő rekordot ért el az arany
Az arany ára szerdán először lépte át az unciánkénti 5300 dolláros szintet. A rekordot döntögető emelkedést a gazdasági bizonytalanság és a gyengülő amerikai dollár hajtja, miközben a befektetők a Federal Reserve kamatdöntésére várnak, és egyre erősebbek a jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak.
Figyelmeztetést adtak ki: gyanús vételi ajánlattal keresik meg egy hazai tőzsdei cég részvényeseit
A NAP Nyrt. igazgatósága közleményben tájékoztatta a befektetőket és a tőkepiaci szereplőket, hogy a társaság tudomására jutott: egy befektető – jogi képviselőjén keresztül – olyan megkereséseket küld a részvényeseknek, amelyeket „vételi ajánlatként” tüntet fel - derül ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból.
Fontos szint felett az S&P 500
Kis emelkedésekkel kezdik a kereskedést az amerikai tőzsdék a Fed ma esti kamatdöntésére várva, de ez elég volt ahhoz, hogy
az S&P 500 új történelmi csúcsra menjen, átlépve a 7000 pontos szintet.
Az index jelenleg 0,3 százalékos pluszban áll, a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett, míg a Dow 0,2 százalékot erősödött.
Rendőrségi razzia a Deutsche Bank irodáiban, esik az árfolyam
Szerdán reggel a német rendőrség razziát tartott a Deutsche Bank frankfurti és berlini irodáiban pénzmosás gyanúja miatt - tudósított a CNBC. A hír megjelenése utána 3%-os mínuszba került a legnagyobb német hitelintézet részvényárfolyama.
Csorognak lefelé az európai tőzsdék
Csorognak lefelé az európai tőzsdék, a DAX 0,6 százalékos, az FTSE-100 0,5 százalékos mínuszban áll, a Stoxx 600 0,7 százalékot esett, míg a CAC-40 1,5 százalékot veszített értékéből.
Váratlan fordulat a világ legnagyobb kávézóláncánál, ki is lőtt az árfolyam
A Starbucks már a második egymást követő negyedévben ért el növekedést egyik legfontosabb értékesítési mutatójában, ami arra utal, hogy Brian Niccol vezérigazgató átszervezési programja kezd beérni. Bár a nyereség esik, a befektetők mégis pozitívan fogadták a számokat.
Érkeznek az első engedélyek, mehetnek az Nvidia-chipek Kínába
Kína jóváhagyta az első Nvidia H200-as mesterségesintelligencia-chipek importját – értesült a Reuters három, az ügyet ismerő forrásból. A döntés fordulatot jelez Peking eddigi politikájában, amely eddig a hazai fejlesztések ösztönzését helyezte előtérbe. Az Nvidia árfolyama emelkedik, a nyitás előtti kereskedésben 2 százalékos pluszban áll az árfolyam.
Lendületben az OTP: itt az új történelmi csúcs
Az európai tőzsdéken enyhén negatív a hangulat, a BUX index viszont emelkedik, az OTP új történelmi csúcsra ment a mai kereskedésben.
Lefordultak az európai indexek
A mínusz az irány egyelőre az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 0,4 százalékkal került lejjebb, a DAX 0,3 százalékos, az FTSE-100 0,2 százalékos, a CAC-40 pedig 1,1 százalékos csökkenésnél jár. A francia tőzsdeindexet lehúzza az LVMH, a luxuscég árfolyama gyorsjelentést követően esik 7 százalékot.
Jól teljesítenek a chipgyártók, az ASML és az SK Hynix erős gyorsjelentésére emelkednek a szektortársak Európában, az STMicro 2,7 százalékot, az Infineon 5,1 százalékot emelkedett.
Mutattunk egy nagyon olcsó magyar részvényt - Már el is indult felfelé!
Az elmúlt hetekben előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy nagyon olcsó magyar részvényt, amely kitörés előtt áll. Január végéhez közeledve pedig már meg is történt ez a várt kitörés. Hiába azonban az emelkedés, a részvény még most is rendkívül jó áron van.
Tovább vette saját részvényeit az Opus
Tovább vette tegnap saját részvényeit az Opus Global, a BÉT-en 548,04 forintos átlagáron vásárolt 43 679 darab részvényt. A tranzakciót követően a társaság saját részvény állománya 45 457 398 db, csoport szinten összesen 164 972 053 db (23,62%).
Új piaci értesülések a Mol megaüzletéről
A Népszava meg nem nevezett forrásokból úgy értesült, hogy a Mol 1,4 milliárd euróhoz közeli összegért veheti meg a szerb NIS 56,15 százalékos részesedését a Gazpromtól. Korábban 900 millió és egy milliárd euró közötti összegről volt szó Aleksandar Vucic szerb elnök nyilatkozatai szerint.
A Mol árfolyama 0,3 százalékot mínuszban áll ma.
Hasítanak a chipgyártók a negyedéves jelentésekre
Bizonytalanul indul a kereskedés az európai tőzsdéken, a Stoxx 600, a DAX és az FTSE-100 gyakorlatilag a keddi záróértékén kezdi a napot, míg a CAC-40 0,8 százalékot esett.
Két nagy chipgyártó is közzétette ma reggel negyedéves gyorsjelentését:
- az ASML árfolyama 2,9 százalékos pluszban áll a várakozásokat meghaladó számokra
- a dél-koreai SK Hynix szintén felülteljesítette az elemzői konszenzust, rekordprofitról számolt be, aminek hatására a frankfurti tőzsdén forgó részvényei közel 6 százalékot emelkedtek.
Kis mozgásokkal nyit a magyar tőzsde
Bizonytalanul nyitottak az európai tőzsdék a Fed ma esti kamatdöntése és a fontos vállalati gyorsjelentések előtt, a BUX is alig mozdul a kereskedés első perceiben.
Csalódást keltő gyorsjelentés jött a luxusszektorból, szakad az árfolyam
Az LVMH részvényei szerdán 6 százalékkal estek
a negyedéves eredmények közzététele után, miután a befektetők csalódottan fogadták, hogy a luxuscég a várttól elmaradó marzsokról számolt be, a menedzsment pedig óvatos a kereslet várható fellendülésével kapcsolatban.
A francia vállalat szerint a kínai belföldi eladások a negyedév során nőttek, ami arra utal, hogy ez a kulcsfontosságú piac ismét növekedési pályára állt. Elemzők szerint azonban az eredmények kevésbé biztatóak a vártnál, különösen a Richemont és a Burberry hónap eleji, a kínai piacról szóló optimistább beszámolói fényében.
Bernard Arnault, az LVMH vezérigazgatója a keddi sajtótájékoztatón óvatosságra intett, hivatkozva a geopolitikai válságokra és a tartós gazdasági bizonytalanságra.
Tovább menetel az arany
Tovább száguld az aranyár, az 5200 szint felett jár a ma reggeli kereskedésben, jelenleg 4 százalékos pluszban. Az arany árfolyamát mozgató tényezők közül érdemes kiemelni, hogy a dollár négyéves mélypontra esett Donald Trump tegnap esti szavait követően, ma este pedig Fed-kamatdöntés lesz.
A többi fém is emelkedik ma délelőtt, az ezüst több mint 8 százalékot, a réz 1,7 százalékot, a platina és a palládium pedig 6 százalék feletti erősödést mutat.
Történelmi pillanat a tőzsdén: Dél-Korea lenyomta Németországot
Dél-Korea tőzsdei kapitalizációja már meghaladja Németországét, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a technológiai óriásvállalatok profitálnak a mesterséges intelligencia és a robotika világszintű fellendüléséből. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Minden eddigi rekordot megdönthet Elon Musk űripari cége: elképesztő számok repkednek
Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX már június közepén tőzsdére léphet, és akár 50 milliárd dollárt is bevonhat mintegy 1500 milliárd dolláros értékelés mellett – írta bennfentes forrásokra hivatkozva a Financial Times.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék mínuszban zárt, nagyrészt a UnitedHealth esésének eredményeként, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, új történelmi csúcson járt, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,1 százalékos, a Hang Seng 2,4 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,4 százalékkal került feljebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC-40 0,1 százalékot emelkedhet, míg a FTSE stagnálással nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,9 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Piaci szempontból a Fed ma esti döntése lesz a nap eseménye.
A Bloomberg legfrissebb felmérése szerint a közgazdászok már csak júniusra várják a Federal Reserve következő kamatcsökkentését, mivel a tartós inflációs nyomás és a munkaerőpiac stabilizálódása miatt kitolódott a monetáris lazítás időpontja.
Szinte minden a dollár ellen szól jelenleg, ezen várhatóan a mostani kamatdöntés sem fog változtatni, de a befektetők kiemelten figyelhetik a kommunikációt. Főleg úgy, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma, a hírek szerint az amerikai elnök a héten megnevezheti jelöltjét a pozícióra. A piacon az utóbbi hónapokban már voltak feszültségek azzal kapcsolatban, hogy az új jegybanki vezetés esetleg erőteljesebb kamatvágásba kezdhet, illetve fokozódik a politikai nyomás a Feden Trump részéről.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 17,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 003,41
|-0,8%
|1,1%
|0,6%
|2,0%
|9,6%
|61,7%
|S&P 500
|6 978,6
|0,4%
|2,7%
|0,7%
|1,9%
|16,1%
|86,1%
|Nasdaq
|25 939,74
|0,9%
|3,8%
|1,2%
|2,7%
|22,8%
|97,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 333,54
|0,8%
|0,6%
|5,1%
|5,9%
|34,8%
|86,3%
|Hang Seng
|27 126,95
|1,4%
|2,4%
|5,1%
|5,8%
|34,3%
|-7,4%
|CSI 300
|4 705,69
|0,0%
|-0,3%
|1,0%
|1,6%
|23,3%
|-14,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 894,44
|-0,2%
|0,8%
|2,3%
|1,6%
|17,0%
|82,8%
|CAC
|8 152,82
|0,3%
|1,1%
|0,6%
|0,0%
|3,1%
|49,3%
|FTSE
|10 207,8
|0,6%
|0,8%
|3,4%
|2,8%
|20,0%
|55,4%
|FTSE MIB
|45 440,44
|1,1%
|1,6%
|1,9%
|1,1%
|25,6%
|109,8%
|IBEX
|17 804,1
|0,7%
|2,2%
|3,7%
|2,9%
|48,4%
|126,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|127 493,9
|0,7%
|5,1%
|14,8%
|14,8%
|50,1%
|196,0%
|ATX
|5 619,76
|1,7%
|4,6%
|7,1%
|5,5%
|47,0%
|93,1%
|PX
|2 783,17
|1,5%
|5,0%
|4,2%
|3,6%
|48,7%
|168,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 900
|0,1%
|5,4%
|12,6%
|13,7%
|66,3%
|200,0%
|Mol
|3 910
|1,9%
|8,9%
|34,8%
|33,0%
|36,9%
|77,1%
|Richter
|10 640
|1,1%
|3,8%
|9,5%
|7,9%
|2,7%
|29,9%
|Magyar Telekom
|1 980
|1,7%
|2,7%
|10,0%
|10,5%
|41,4%
|397,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,04
|2,6%
|2,9%
|9,6%
|8,3%
|-15,6%
|17,4%
|Brent
|67,58
|3,0%
|4,1%
|8,5%
|11,1%
|-12,3%
|21,0%
|Arany
|5 094,27
|-0,1%
|7,4%
|12,2%
|17,8%
|85,9%
|175,7%
|Devizák
|EURHUF
|379,9500
|-0,3%
|-1,3%
|-2,0%
|-1,0%
|-7,1%
|5,5%
|USDHUF
|317,8966
|-0,8%
|-3,2%
|-3,4%
|-2,8%
|-18,4%
|6,7%
|GBPHUF
|437,0349
|-0,6%
|-1,0%
|-1,5%
|-0,8%
|-10,1%
|7,2%
|EURUSD
|1,1952
|0,5%
|1,9%
|1,5%
|1,8%
|13,8%
|-1,1%
|USDJPY
|153,8200
|0,0%
|-2,6%
|-1,3%
|-1,9%
|-0,3%
|47,7%
|GBPUSD
|1,3752
|0,3%
|2,2%
|1,8%
|2,2%
|10,2%
|0,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|89 135
|1,0%
|0,9%
|2,1%
|0,5%
|-12,7%
|193,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,23
|0,5%
|-1,3%
|3,1%
|1,7%
|-6,6%
|317,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,0%
|0,4%
|0,0%
|-1,1%
|13,0%
|-588,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,64
|0,2%
|-2,6%
|-3,5%
|-3,3%
|-1,9%
|185,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Az ASML, a világ legnagyobb chipgyártó berendezéseket szállító vállalata a vártnál jóval erősebb rendelésállományról számolt be. A holland cég a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipgyártási kapacitásbővítéseknek köszönheti a megugró megrendeléseket.

