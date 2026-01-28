  • Megjelenítés
Minden eddigi rekordot megdönthet Elon Musk űripari cége: elképesztő számok repkednek
Minden eddigi rekordot megdönthet Elon Musk űripari cége: elképesztő számok repkednek

Portfolio
Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX már június közepén tőzsdére léphet, és akár 50 milliárd dollárt is bevonhat mintegy 1500 milliárd dolláros értékelés mellett – írta bennfentes forrásokra hivatkozva a Financial Times.

Ez azt jelenti, hogy a rakéta- és műholdas cég debütálása méretét tekintve

minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése lehet.

Az eddigi rekordot a Saudi Aramco tartja, amely 2019-ben 29 milliárd dollárt vont be 1700 milliárd dolláros piaci értékelés mellett.

A SpaceX pénzügyi igazgatója, Bret Johnsen december óta egyeztet a meglévő magánbefektetőkkel a 2026 közepére tervezett tőzsdei bevezetés részleteiről.

Musk sokáig ragaszkodott ahhoz, hogy a SpaceX magánkézben maradjon. A vállalat növekvő értékelése és a Starlink műholdas internetszolgáltatás sikere azonban a cég stratégiájának újragondolására késztette – állítják a vállalkozó gondolkodását közelről ismerő források.

A Reuters múlt héten arról számolt be, hogy a SpaceX négy Wall Street-i bankot von be a tőzsdei debütálás lebonyolításába.

A globális pénzpiacok idén több nagy amerikai tőzsdei bevezetésre készülnek. A SpaceX mellett az Anthropic és az OpenAI mesterséges intelligenciával foglalkozó cégeknél is folynak az előkészületek egy esetleges tőzsdei megjelenéshez.

