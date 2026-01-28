Napokon belül megbénulhat az USA, Trump már a demokratáknak könyörög

Az amerikai szövetségi kormány működésének jelentős része már szombattól leállhat, ha a Kongresszus addig nem rendezi a bevándorláspolitikáról szóló vitát, és nem fogadja el a szükséges finanszírozást. Scott Bessent pénzügyminiszter elmondása szerint Trump igyekszik csitítani a kedélyeket és arra kérte a demokrata politikusokat, hogy ne bénítsák meg a kormány működését.

A Kongresszusnak évente 438 kormányzati szerv működését kell biztosítania a szövetségi költségvetésből. Ha ez elmarad, az érintett intézmények csak a létfontosságúnak minősített tevékenységeiket folytathatják. Az idei költségvetési évre a törvényhozók már több tucat szervezet finanszírozását megszavazták, a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) ügyében azonban patthelyzet alakult ki.

A szenátusi demokraták Donald Trump szigorú bevándorlási intézkedései miatt további ellenőrzési garanciákat követelnek, és ezek nélkül nem hajlandók támogatni a törvényt.

A jogszabály elfogadásához 60 szavazat szükséges, a republikánusoknak viszont csak 53 mandátumuk van a szenátusban.

Ha nem születik megegyezés, január 31-én éjfélkor lejár az érintett szervek finanszírozása. A DHS mellett érintett lenne a Védelmi Minisztérium, az Egészségügyi és Szociális Minisztérium, a Munkaügyi, az Oktatási, a Közlekedési és a Külügyminisztérium, továbbá a Pénzügyminisztérium és a szövetségi bíróságok is.

A demokraták azt szeretnék, ha ezeket a szerveket külön szavazással finanszíroznák, hogy így elkerüljék a kormányzati leállást. A republikánusok azonban egyelőre elutasítják a költségvetési csomag feldarabolását, és ragaszkodnak az egyben történő elfogadáshoz.

Egy esetleges leállás érzékenyen érintené a mindennapi életet.

A szövetségi bíróságok február 4. után már nem tudnák teljes kapacitással fenntartani működésüket. Az adóbevallások feldolgozása és a visszatérítések kifizetése késedelmet szenvedhet, akadozhat a munkaerőpiaci statisztikák közzététele, és fennakadás várható a Nemzeti Egészségügyi Intézetek kutatómunkájában is.

Ugyanakkor számos szerv zavartalanul működne tovább, köztük az Igazságügyi Minisztérium, az FBI, a NASA és a Mezőgazdasági Minisztérium. Nyitva maradnának a népszerű nemzeti parkok és a washingtoni állatkert, az élelmiszer-segélyprogramok pedig folyamatosan működnének.

A finanszírozás nélkül maradó szerveknél is több százezer alkalmazottat "nélkülözhetetlennek" minősítenek, így ők továbbra is dolgoznának. Ide tartoznak a katonák, a légiforgalmi irányítók és szinte valamennyi DHS-munkatárs. Fizetésüket azonban jellemzően csak a költségvetés rendezése után kapják meg visszamenőleg.

1981 óta tizenhat kormányzati leállás történt az Egyesült Államokban, ezek többsége csak egy-két napig tartott. A legutóbbi, egyben leghosszabb leállás 2025 októbere és novembere között 43 napig húzódott. Akkor a demokraták sikertelenül próbálták meghosszabbítani a lejáró egészségügyi támogatásokat. Több százezer köztisztviselőt küldtek fizetés nélküli szabadságra, akadozott a légi közlekedés és az élelmiszer-segélyek kifizetése, a Kongresszusi Költségvetési Hivatal pedig mintegy 11 milliárd dolláros gazdasági veszteséget becsült.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerdán közölte:

Trump arra kéri a demokratákat, hogy ne bénítsák meg a kormány működését a bevándorlási finanszírozás körüli vita miatt.

Az elnök igyekszik csitítani a kedélyeket, és folyamatos kapcsolatban áll az érintett felekkel

– mondta, hozzátéve, hogy egyelőre nem tudja megjósolni, mi lesz a helyzet a hét végére.

Forrás: Reuters

