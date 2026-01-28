Nincs fék az AI-vonaton: újabb elképesztő ugrásról érkezett jelentés

Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
A negyedik negyedéves rendelésállomány, amely az iparág leginkább figyelt mutatója,
13,2 milliárd euróra ugrott, szemben az előző negyedév 5,4 milliárd eurójával.
Az elemzők mindössze 6,32 milliárd euróra számítottak a Visible Alpha adatai alapján.
Christophe Fouquet, a vállalat vezérigazgatója így fogalmazott:
Az elmúlt hónapokban számos ügyfelünk sokkal pozitívabban értékeli a középtávú piaci kilátásokat, elsősorban az AI-kereslet tartós fennmaradásával kapcsolatos erősödő várakozások miatt.
A kiugró rendelésállomány összefügg azzal, hogy az ASML több nagy chipgyártó partnere is megemelte beruházási terveit. A Microsoft, az Amazon és a Google felhőszolgáltatásaihoz szükséges mesterséges intelligencia- és memóriachipek iránti kereslet továbbra is dinamikusan nő.
A vállalat a 2026-ra vonatkozó előrejelzését is felfelé módosította: az éves árbevételt 34–39 milliárd euró közé várja, miközben az elemzők korábban 35 milliárd euróval számoltak. A cég eredetileg stagnáló vagy csökkenő bevételre számított a 2025-re várt 32,7 milliárd eurós bevételhez képest.
Fouquet hozzátette:
Arra számítunk, hogy 2026 újabb növekedési év lesz az ASML számára.
Az elemzők már korábban is arra számítottak, hogy a holland óriásvállalat profitálni fog a TSMC és a Samsung megnövekedett keresletéből, mivel ezek a chipgyártók jelentős beruházásokkal bővítik AI-chipkapacitásaikat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
