Szerb cégben vásárolt többségi tulajdonrészt a TC2 magyar IT-cég
Szerb cégben vásárolt többségi tulajdonrészt a TC2 magyar IT-cég

Többségi tulajdonrészt szerzett a szerb Kombinat IT Services vállalatban a magyar TC2 informatikai cég, amely fő profiljaként felhőalapú technológiák bevezetésével, üzemeltetésével foglalkozik. Az elmúlt évben a két vállalat több felhő-natív rendszer megvalósítását igénylő projekten dolgozott együtt.
Az akvizíció célja, hogy a TC2 platformszintű mérnöki és felhőüzemeltetési szakértelmét alkalmazásmodernizációs és alkalmazásfejlesztési képességekkel egészítse ki, és ügyfelei számára a teljes életciklus mentén egységes, üzleti fókuszú szolgáltatást nyújtson.

A társaság 2024-ben kezdett szorosabban együttműködni a Kombinat IT Services-szel. A Kombinat web-, mobil-, adat- és IoT-fejlesztési tapasztalata, valamint felhő-natív architektúrák és AI-alapú alkalmazásmodernizációs megoldások terén szerzett szakértelme egészíti ki a TC2 platformszintű mérnöki tudását.

A többségi tulajdonszerzéssel a TC2 célja a közös képességek szervezeti szintű integrálása. Az egységes működés ügyféloldalon a szándék szerint rövidebb fejlesztési ciklusokat, kisebb szállítási kockázatot és egyértelmű felelősségvállalást jelent, különösen komplex nagyvállalati és államigazgatási környezetben.

A TC2 a felhő-natív fejlesztések és a komplex vállalati megoldások erősítésére, valamint regionális jelenlétének bővítésére fókuszál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

