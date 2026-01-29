A Tesla leállítja több modell gyártását - Elon Musk meghozta a döntést

AgroFuture 2026 Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.

Búcsút inthetünk két modellnek

Az autóeladások az elmúlt negyedévekben megtorpantak a Teslánál, mivel a cég világszerte egyre erősebb versennyel szembesül, különösen a kínai BYD részéről. A gyengébb teljesítményhez Elon Musk vezérigazgató politikai szerepvállalása is hozzájárult. Musk nyíltan Donald Trump mellett kampányolt, és több európai szélsőjobboldali politikust is támogatott, ami sok fogyasztóban ellenérzést váltott ki. A gyengülő eladásokat részben a Tesla elöregedő modellkínálata is magyarázza.

Musk a szerdai befektetői tájékoztatón bejelentette, hogy leállítják a 2012-ben bemutatott Model S és a 2015 óta gyártott Model X gyártását.

Itt az ideje, hogy a Model S és X programokat tisztességgel lezárjuk. Ha Model S és X vásárlásában érdekelt, akkor most van itt az ideje megrendelni

– mondta Musk.

Pontos számokat nem közöl a cég az egyes modellek értékesítéséről, de annyi kiolvasható a számokból, hogy a 3 és a Y a vállalat tavalyi eladásainak 97 százalékát tették ki, tehát a S és az X szerepe a portfólióban már marginálisra zsugorodott.

A kaliforniai Fremontban található üzemben felszabaduló gyártósorokat az Optimus humanoid robotok előállítására alakítják át.

A negyedik negyedévben a Tesla eladásai 15,6 százalékkal 418 227 darabra csökkentek.

A gyártás ugyancsak visszaesett a negyedévben, 5,5 százalékkal 434 358 darabra.

A negyedik negyedéves bevétel 3 százalékkal 24,9 milliárd dollárra esett vissza, míg az autóipari szegmens forgalma 11 százalékkal zsugorodott, 17,7 milliárd dollárra. A bevétel meghaladta a 24,79 milliárd dolláros elemzői konszenzust.

Érdekesség, hogy éves szinten a bevétel szintén 3 százalékkal csökkent,

ami az első éves csökkenést jelenti a vállalat történetében.

A csökkenést részben a járműeladások visszaesése és a CO2 kreditekből származó alacsonyabb bevétel magyarázza.

A CO2 kreditekből származó bevétel 21,7 százalékkal volt alacsonyabb a negyedik negyedévben, mint a bázisidőszakban.

Az egy részvényre jutó eredmény a negyedévben 0,5 dollár lett, ami 17 százalékkal alacsonyabb az évvel korábbinál. Az elemzői várakozásokat is sikerült felülmúlni, hiszen a konszenzus 0,45 dollárról szólt. Eközben a működési költségek 39 százalékkal nőttek, melynek fő oka a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések és más kutatás-fejlesztési projektek erősödése volt.

Masszív kiadások és irányváltás

A gyorsjelentés kilátásokat taglaló része kis túlzással a nullával egyenlő. Az egyetlen konkrétum, hogy a Cybercab, a Tesla Semi és a Megapack 3 gyártása a tervek szerint 2026-ban elindul, és az Optimus robot első generációs gyártósorai a tömeggyártás előkészítéseként telepítésre kerülnek.

Bár ez önmagában nem sok, mégis tükrözi, hogy mi folyik most a Teslánál. Elon Musk a jövőben az önvezető technológiára és a robotikára szeretné helyezni a hangsúlyt, és erre irányította a befektetők figyelmét is.

A vállalat idén mintegy 20 milliárd dollár értékű beruházást tervez új gyárakra, az Optimus fejlesztésére, valamint mesterséges intelligenciához szükséges számítási kapacitások kiépítésére.

Ez egy nagyon nagy beruházási év lesz. Hatalmas beruházásokat hajtunk végre egy epikus jövő érdekében

- mondta. A rekordösszegű beruházás nagy része a Cybercab gyártósoraira, a régóta ígért Tesla teherautóra, az Optimus robotokra, valamint az akkumulátor- és lítiumgyártó üzemekre fog fordítódni - mondta Vaibhav Taneja pénzügyi igazgató.

A Tesla robotaxi-szolgáltatása jelenleg Austinban működik próbaüzemben, és az év első felében további hét amerikai városban – köztük Dallasban, Phoenixben és Las Vegasban – indul el. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a Cybercab nevű, kormány és pedálok nélküli, kétüléses önvezető jármű gyártásának előkészítése is.

Az Optimus robot harmadik, tömeggyártásra tervezett generációját még ebben a negyedévben mutatják be. A Tesla az Optimus fejlesztésével azt a célt tűzte ki, hogy egy napon kétlábú, intelligens robotként értékesítse, amely a gyári munkától a gyermekfelügyeletig mindenre képes. Musk a konferenciahíváson elmondta, hogy a Tesla lecseréli a Fremontban található S és X gyártósorát "egy évi 1 millió darabos Optimus gyártósorra".

Ez egy teljesen új ellátási lánc. Az Optimusban valóban semmi sem található meg a meglévő ellátási láncból

– mondta Musk. Hozzátette, hogy a Tesla a Fremontban található gyár létszámának növelését tervezi.

A Tesla közölte azt is, hogy január 16-án megállapodást kötött arról, hogy körülbelül 2 milliárd dollárt fektet be Musk mesterséges intelligencia startupjába, az xAI-ba, a közelmúltban nyilvánosságra hozott finanszírozási kör részeként. A hónap elején az xAI bejelentette, hogy 20 milliárd dollárt gyűjtött, meghaladva a korábbi 15 milliárd dolláros célját, az Nvidia és a Cisco részvételével. Az xAI-ba történő befektetés, valamint a vállalattal kötött partnerség „célja, hogy javítsa a Tesla képességét az AI-termékek és -szolgáltatások fejlesztésére és széles körű bevezetésére a fizikai világban” – közölte a Tesla.

Az utóbbi időben az xAI a Grokkal kapcsolatos szabályozási vizsgálatok középpontjába került, miután a nemrégiben megjelent, az X közösségi médiaplatformba integrált Grok lehetővé tette explicit deepfake képek létrehozását és terjesztését, amelyek valódi emberek fényképeit használják, azok beleegyezése nélkül.

Emelkedik az árfolyam

A vállalat vártnál jobb eredményei, és az idei nagy tervekkel kapcsolatos várakozások szemlátomást felülírták a vállalat gyengülő core tevékenységével kapcsolatos aggodalmakat. A zárás utáni kereskedésben 2,2 százalékot emelkedett a Tesla árfolyama.

Címlapkép forrása: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ