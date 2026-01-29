Az AI nem várt következménye: csúnyán megdrágulhatnak az okostelefonok és számítógépek

A DRAM-piac kétharmadát uraló két dél-koreai vállalat – amelyek többek között az Apple-t is ellátják – közleménye komoly árréscsökkenést és ellátási láncbeli zavarokat vetít előre a fogyasztói elektronikai szektorban.
A PC- és mobilügyfelek egyre nehezebben jutnak memóriához, mivel a szerverekhez kapcsolódó termékek iránti erős kereslet és a korlátozott kínálat közvetlenül és közvetve is őket sújtja
– mondta Park Dzsun Dok, az SK Hynix DRAM-marketingért felelős vezetője.
Az AI-infrastruktúra kiépítéséért folyó verseny arra készteti a chipgyártókat, hogy kapacitásaikat a mesterséges intelligenciát kiszolgáló szerverekben használt, nagy sávszélességű memória (HBM) felé csoportosítsák át. Ez szűkíti a hagyományos DRAM-chipek kínálatát. A gyártók a 2017-es túltermelési válság óta óvatosabbak a kapacitásbővítéssel; a Samsung jelezte, hogy a bővítés 2026-ban és 2027-ben is korlátozott marad.
A tartós hiány és az áremelkedés miatt egyes ügyfelek már alkalmazkodnak a helyzethez:
csökkentik rendeléseiket, vagy az árérzékenyebb termékeik esetében alacsonyabb specifikációjú chipekre váltanak.
Az IDC és a Counterpoint kutatócégek szerint a globális okostelefon-eladások idén legalább 2 százalékkal csökkennek, noha korábban növekedést vártak. A PC-piac az IDC becslése szerint 2026-ban legalább 4,9 százalékkal zsugorodhat a tavalyi 8,1 százalékos bővülés után.
A Samsung, amely a világ második legnagyobb okostelefon-gyártója, maga is érzi a hatásokat: mobilüzletágának nyeresége a negyedik negyedévben 10 százalékkal esett vissza. A vállalat egyik vezetője "kihívásokkal teli évre" számít, és jelezte, hogy a memóriachipek drágulása miatt az idei globális okostelefon-szállítmányok stagnálása vagy akár visszaesése is várható.
A Samsung a negyedik negyedévben a szerverügyfeleket helyezte előtérbe, és tovább növeli az AI-termékek arányát, ami tovább szűkítheti a hagyományos memóriachipek gyártását. A lépés célja, hogy a vállalat behozza lemaradását az SK Hynixszel szemben a jövedelmező AI-memória szegmensben.
Az SK Hynix, amely az Nvidia egyik fő beszállítója, tavaly 61 százalékos piaci részesedéssel uralta a HBM-piacot, míg a Samsung 19, a Micron pedig 20 százalékos részesedéssel rendelkezett. A dél-koreai vállalat csütörtökön bejelentette, hogy a következő generációs HBM4-chipeknél is meg kívánja őrizni "elsöprő" piaci fölényét.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Sokk Brüsszelben: egymás torkának esett Franciaország és Németország, ami karóba húzza az EU nagy tervét
Áll a bál az új uniós, gigantikus összeget felemésztő csodafegyver miatt.
Drasztikus fordulat: az ezüst árrobbanása miatt kényszerpályára került egy teljes iparág
Hatalmas pofont kaptak.
Az AI nem várt következménye: csúnyán megdrágulhatnak az okostelefonok és számítógépek
Izgalmas átalakulást történik.
Olyan brutális dolgok történnek a piacon, hogy azonnali beavatkozás jön
Nem lehetett tovább halogatni.
Roham indult a boltokban a hideg élelmiszerekért
15 milliárd forintot költöttek erre a SZÉP-kártyások a kormány döntése után.
Rezsistop: nagyon fontos új információ érkezett
Megszólalt a miniszter: kiderült, honnan kapja a pénzt a lakosság.
Példátlan internetkorlátozások jöhetnek: 146 millió embert érintő változásról döntöttek
Halad a teljes állami kontroll felé az orosz internethasználat.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!