FONTOS Drasztikus fordulat: az ezüst árrobbanása miatt kényszerpályára került egy teljes iparág
Az AI nem várt következménye: csúnyán megdrágulhatnak az okostelefonok és számítógépek
Az AI nem várt következménye: csúnyán megdrágulhatnak az okostelefonok és számítógépek

Portfolio
A világ két legnagyobb memóriachip-gyártója, a Samsung Electronics és az SK Hynix arra figyelmeztetett, hogy a számítógép- és okostelefon-gyártók egyre súlyosabb ellátási gondokkal néznek szembe, mivel a DRAM-chipek hiánya fokozódik: a kapacitásokat a jóval jövedelmezőbb, mesterséges intelligencia-infrastruktúrához szükséges termékek felé terelik át.

A DRAM-piac kétharmadát uraló két dél-koreai vállalat – amelyek többek között az Apple-t is ellátják – közleménye komoly árréscsökkenést és ellátási láncbeli zavarokat vetít előre a fogyasztói elektronikai szektorban.

A PC- és mobilügyfelek egyre nehezebben jutnak memóriához, mivel a szerverekhez kapcsolódó termékek iránti erős kereslet és a korlátozott kínálat közvetlenül és közvetve is őket sújtja

– mondta Park Dzsun Dok, az SK Hynix DRAM-marketingért felelős vezetője.

Az AI-infrastruktúra kiépítéséért folyó verseny arra készteti a chipgyártókat, hogy kapacitásaikat a mesterséges intelligenciát kiszolgáló szerverekben használt, nagy sávszélességű memória (HBM) felé csoportosítsák át. Ez szűkíti a hagyományos DRAM-chipek kínálatát. A gyártók a 2017-es túltermelési válság óta óvatosabbak a kapacitásbővítéssel; a Samsung jelezte, hogy a bővítés 2026-ban és 2027-ben is korlátozott marad.

A tartós hiány és az áremelkedés miatt egyes ügyfelek már alkalmazkodnak a helyzethez:

csökkentik rendeléseiket, vagy az árérzékenyebb termékeik esetében alacsonyabb specifikációjú chipekre váltanak.

Az IDC és a Counterpoint kutatócégek szerint a globális okostelefon-eladások idén legalább 2 százalékkal csökkennek, noha korábban növekedést vártak. A PC-piac az IDC becslése szerint 2026-ban legalább 4,9 százalékkal zsugorodhat a tavalyi 8,1 százalékos bővülés után.

A Samsung, amely a világ második legnagyobb okostelefon-gyártója, maga is érzi a hatásokat: mobilüzletágának nyeresége a negyedik negyedévben 10 százalékkal esett vissza. A vállalat egyik vezetője "kihívásokkal teli évre" számít, és jelezte, hogy a memóriachipek drágulása miatt az idei globális okostelefon-szállítmányok stagnálása vagy akár visszaesése is várható.

A Samsung a negyedik negyedévben a szerverügyfeleket helyezte előtérbe, és tovább növeli az AI-termékek arányát, ami tovább szűkítheti a hagyományos memóriachipek gyártását. A lépés célja, hogy a vállalat behozza lemaradását az SK Hynixszel szemben a jövedelmező AI-memória szegmensben.

Az SK Hynix, amely az Nvidia egyik fő beszállítója, tavaly 61 százalékos piaci részesedéssel uralta a HBM-piacot, míg a Samsung 19, a Micron pedig 20 százalékos részesedéssel rendelkezett. A dél-koreai vállalat csütörtökön bejelentette, hogy a következő generációs HBM4-chipeknél is meg kívánja őrizni "elsöprő" piaci fölényét.

