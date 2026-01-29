Csúcsdöntés után lefordult a magyar tőzsde

Mozgalmas napja van a piacoknak, de összességében a globális részvénypiaci kép ma inkább negatív, az USA-ban komoly esést látunk, és itt Európában is elromlott a hangulat délutánra. Ebben a képbe illett bele a magyar piac is, a BUX napon belül történelmi csúcsot döntött, de végül eséssel zárt.

Ma a BUX-index 0,3 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen az Akko papírjai álltak, amelyek árfolyama 3,0 százalékkal került lejjebb, a Duna House árfolyama pedig 2,4 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 14,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a MBH Bank részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: nonnie192

