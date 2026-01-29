  • Megjelenítés
Halálos vírus miatt szigorítanak a határokon: újabb ország lépett
Halálos vírus miatt szigorítanak a határokon: újabb ország lépett

Pakisztán fokozott egészségügyi szűrést rendelt el minden beutazó számára a halálos Nipah-vírus miatt, miután India két fertőzött esetet jelentett. Nem Pakisztán az első ország, amely szigorításokat vezet be, Thaiföld, Szingapúr, Hongkong, Malajzia, Indonézia és Vietnám szintén szigorította az ellenőrzést a repülőtereken.

A Nipah-vírus magas lázat és agyvelőgyulladást okozhat, és rendkívül magas halálozási arány jellemzi. Ellene jelenleg nem áll rendelkezésre védőoltás. Emberről emberre csak nehezen terjed: általában hosszan tartó, szoros kapcsolat szükséges egy fertőzött személlyel.

A pakisztáni Határegészségügyi Szolgálat közleménye szerint

minden utazót hőkamerás szűrésnek és klinikai vizsgálatnak vetnek alá a belépési pontokon, beleértve a kikötőket, a szárazföldi határátkelőket és a repülőtereket is.

Az utasoknak az előző 21 nap utazási előzményeit is meg kell adniuk, hogy kiszűrjék azokat, akik Nipah-fertőzött vagy magas kockázatú területeken jártak. Pakisztán és India között nincsenek közvetlen járatok, és a tavalyi fegyveres konfliktus óta a két ország közötti utasforgalom rendkívül korlátozott.

Hanoiban szintén elrendelték a beutazók szűrését, különös tekintettel a Nyugat-Bengálból érkezőkre. A két fertőzött egészségügyi dolgozót december végén ebben az indiai államban diagnosztizálták. Ho Si Minh-városban, Vietnám legnagyobb településén szintén szigorították az ellenőrzéseket a nemzetközi határátkelőknél.

Az indiai egészségügyi minisztérium közlése szerint a hatóságok 196 kontaktszemélyt azonosítottak a két esethez kapcsolódóan, de egyikük sem mutat tüneteket, és mindannyiuk tesztje negatív lett.

A Nipah ritka vírusfertőzés, amely főként fertőzött állatokról, elsősorban gyümölcsdenevérekről terjed az emberre. Lefolyása lehet tünetmentes, de gyakran rendkívül veszélyes: a halálozási arány 40–75% között mozog az adott ország egészségügyi rendszerének felkészültségétől függően – közölte az Egészségügyi Világszervezet.

A vírust több mint 25 éve azonosították először egy malajziai és szingapúri sertéstenyésztők körében kitört járvány során, bár a tudósok szerint a gyümölcsdenevérekben már évezredek óta jelen van.

A WHO kiemelt figyelmet igénylő kórokozóként tartja számon.

Indiában rendszeresen előfordulnak szórványos fertőzések, különösen a déli Kerala államban, amelyet a világ egyik legmagasabb Nipah-kockázatú régiójának tekintenek.

2025 decemberéig világszerte 750 igazolt Nipah-fertőzést regisztráltak, 415 halálos kimenetellel – közölte a Járványügyi Felkészültségi Innovációk Koalíciója, amely jelenleg egy vakcinakísérletet finanszíroz a vírus megfékezésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

