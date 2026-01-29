  • Megjelenítés
Lezuhant egy utasszállító repülő a hegyekben, nincsenek túlélők
Lezuhant egy utasszállító repülő a hegyekben, nincsenek túlélők

Lezuhant egy utasszállító repülőgép Kolumbiában, a fedélzeten tartózkodó mind a 15 ember életét vesztette. A Satena állami légitársaság közleményben erősítette meg, hogy Beechcraft 1900-as típusú gépük "végzetes balesetet szenvedett". A roncsokat egy nehezen megközelíthető hegyvidéki térségben találták meg.

Az áldozatok között volt Diógenes Quintero Amaya parlamenti képviselő, valamint Carlos Salcedo, a közelgő kongresszusi választások egyik jelöltje.

A légitársaság tájékoztatása szerint a gép a venezuelai határ közelében fekvő Ocaña városába tartott, és 11 perccel a tervezett landolás előtt szakadt meg vele a rádiókapcsolat. A járat a mintegy 100 kilométerre található Cúcutából indult,

fedélzetén 13 utassal és kétfős személyzettel.

A mentőegységek keresést indítottak a hegyvidéki térségben, ahol Norte de Santander tartomány kormányzója szerint eddig hét holttestet sikerült kiemelni a roncsok közül. A műveletekben a kolumbiai fegyveres erők is részt vesznek, mivel a környék egyes részeit az ELN gerillamozgalom ellenőrzi.

Gustavo Petro kolumbiai elnök az X közösségimédia-felületen fejezte ki részvétét az áldozatok családjainak.

Címlapkép forrása: JPix/NurPhoto via Getty Images

