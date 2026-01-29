  • Megjelenítés
Megszakította útját a Ryanair egyik budapesti járata
Megszakította útját a Ryanair egyik budapesti járata

Megszakította útját Olaszországban a Ryanair ma reggeli Budapest-Lisszabon járata – írja az Airportal Facebook-posztjában olvasói információkra hivatkozva.

A Flightradar adatai szerint

a Ryanair ma reggeli FR 8859-es járata,

amely reggel 6:37-kor szállt fel Budapestről, Pisában szakította meg útját. A lap úgy tudja olvasói információk alapján, hogy utasrosszullét miatt kellett megszakítani a repülést.

A Flightradar adatai szerint az érintett gép 9 órakor ismét felszállt Pisa repülőteréről és várhatan helyi idő szerint 11:15-kor érkezik meg Lisszabon repterére.

