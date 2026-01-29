Olajjal rajzol új világrendet Trump – Venezuela a nagyhatalmi játszma közepén

A második Trump-ciklus első hónapjai egyértelművé tették: az „America First” ezúttal nem szlogen, hanem nyersanyag- és hatalmi politika. Miközben Venezuela nehézolaja kulcsszerephez jutott az amerikai-kínai rivalizálásban, az Egyesült Államok saját finomítói és globális árazási ereje is új lendületet kaphat.

Geopolitikai kontextus

A második Trump-ciklus megkezdése óta a világ egyre kiadósabb ízelítőt kap abból, hogy milyen módon akarja az Egyesült Államok 45. és 47. elnöke naggyá tenni Amerikát. Míg a regnáló amerikai elnök első kormányzati ciklusában inkább tűnt pusztán jól hangzó szlogennek a MAGA (Make America Great Again), addig az év eleji venezuelai események az első látványosabb megnyilvánulásai annak, hogy a szlogen mögötti tartalom a földrajzi/nyersanyagpiaci térben való naggyá válást is jelenti. A napi közbeszédben Monroe-doktrínáról (lásd keretes írásunkat) Donroe-doktrínára átkeresztelt amerikai külpolitikai stratégia lényege, hogy az Egyesült Államoknak Grönlandtól Argentínáig megkérdőjelezhetetlen a dominanciája, és ebben az övezetben ne bukkanhasson fel az USA-ra fenyegetést jelentő erő. Emellett szintén prioritást élvez a belföldi energiatermelés ösztönzése és a külföldi energiahordozóktól való függetlenség, illetve önellátóvá válás. Ebben a koordinátarendszerben a Maduro által vezetett, az Egyesült Államok irányvonalához nem igazodó, és az USA legfőbb vetélytársaival (Kína, Oroszország, Irán) együttműködést elmélyítő Venezuela, és annak jelentős kihasználatlan nyersanyag potenciálja teljesen ellentétes volt az Egyesült Államok érdekeivel.

A James Monroe amerikai elnökről elnevezett Monroe-doktrína (1823) azt mondja ki, hogy Európa nem avatkozhat bele az amerikai kontinens ügyeibe, cserébe az Egyesült Államok sem szól bele az európai hatalmak belügyeibe. A cél az volt, hogy az USA elejét vegye annak, hogy Ausztria, Oroszország vagy Poroszország új gyarmatokat hozzon létre az amerikai kontinensen.

Anélkül, hogy a részletekbe mennénk az olajpiac különböző termékeinek megismerésében, egy átlagos gazdaságnak különböző típusú olajtermékekre van szüksége a mindennapi működéshez. A könnyű olajok jelentős részben a mindennapos személyi közlekedésben játszanak szerepet, míg a nehézolaj felhasználása inkább a repüléshez (kerozin), nehezebb gépek üzemanyagához (traktorok, kamionok, tankok), valamint ipari felhasználáshoz (pl. útépítés, infrastrukturális beruházások) kapcsolódik. A venezuelai Orinoco-öv – ahol a jelentős készletek találhatóak – pedig főként nehézolajban gazdag.

A venezuelai olaj feletti kontroll jelentős potenciális előnyöket jelenthet az USA számára, és jelentős potenciális veszteségeket szenvedhet Kína. Az Egyesült Államok nehézolaj finomítói legnagyobb koncentrációban épp a Mexikói-öböl (Amerikai-öböl) menti Texas és Louisiana államokban találhatóak, így számukra közeli és olcsó forrást jelenthet a venezuelai olaj. Az USA kőolajimportjának 60-70 százaléka már így is más nehézolaj-forrásokból, elsősorban Kanadából és Mexikóból érkezik, így egy új eladó belépése pozitívan hathat az amerikai finomítói marginokra a nagyobb kínálat miatt.

Ezzel egyidőben Kínának folyamatosan van szüksége nehézolajra és annak származékaira a szűnni nem akaró infrastruktúra fejlesztéseihez, főleg az útépítésekhez. Ha Kína elesik a venezuelai nehézolajtól, akkor nehézolajban Irán marad az elsődleges forrása. Onnan azonban gyengébb minőségű, és ezáltal jelentősen alacsonyabb kihozatal mellett finomítható olajhoz, és így rosszabb minőségű bitumenhez tud csak hozzájutni, ráadásul a geopolitikailag amúgy is kockázatos hormuzi szoroson keresztül. Az elmúlt hetek iráni fejleményeit követve Kínában valószínűleg nem örülnek annak, hogy eleshetnek egy diverzifikációs lehetőségtől, és egyetlen, kockázatos forrásnak vannak kitéve. Noha a kínai nyersolajimportnak csak 4 százaléka érkezik Venezuelából, ez pont az a minőségű nehézolaj, amire a kínai olajfinomítókat optimalizálták, és ami szükséges a megfelelő minőségű utak építéséhez. Fentiek alapján nem indokolatlan az a feltételezés, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború egyik csatája játszódik a szemünk előtt, amelyben épp az Egyesült Államok áll nyerésre. Hosszabb távon pedig az Egyesült Államok globális olajpiaci részesedése és így árazási ereje megnőhet Oroszország és a közel-keleti termelők kárára. Ez pedig az orosz-ukrán háború lezárásának elősegítéséhez is ütőkártyát biztosíthat Trump kezében.

A venezuelai olajipar jelene és kilátásai

Venezuela 2016-ban még 2 millió hordó olajat termelt napi szinten. Ám a 2017-től kivetett amerikai szankciók alapjaiban rengették meg az olajszektort. A termelés szintje 2025 novemberében 820 ezer hordó/nap-ra, míg az amerikai blokád következtében decemberben már 600 ezer hordó/nap alá csökkent. A blokád miatt a venezuelai tankerek nem tudtak kihajózni, a tározók megteltek, a termelés szintjét csökkenteni kellett. Maduro letartóztatását követően amerikai felügyelet mellett történhet a termelés újraindítása. A közelmúltban kiesett napi 200-300 ezer hordó termelése rövid távon visszaállíthatónak tűnik. Ezt a mennyiséget a venezuelai nemzeti olajvállalat, a PDVSA szavatolhatja az átmenetileg lezárt, meglévő olajkutak termelésének újraindításával, habár kisebb nehézségekkel kell majd szembenézniük: javítási munkák, biztonsági kockázatok és infrastrukturális hiányosságok hátráltathatják őket. A kitermelési kapacitások jelentős bővítése ugyanakkor jóval több időt és tőkét vehet igénybe.

A jelentős bővítésnek azonban számos akadálya van. A venezuelai olajipar infrastruktúrája a legrosszabbul karbantartottak közé tartozik a világon, így felújítása komoly költségvonzattal járhat. Az olajipar újjáélesztésének emellett fokozott a környezeti kockázata, növekedne a szennyezőanyag-kibocsátás, és megnőne az olajszivárgások esélye. Emellett alapvető feltétel lenne a politikai és társadalmi jellegű kockázatok csökkentése, mert a jelenlegi status quo fenntartása nem jelent egyértelműen demokratikus átmenetet. Ráadásul a sűrű és magas kéntartalmú venezuelai olajat nehezebb kitermelni és finomítani, mint más nyersolaj fajtákat. Az Orinoco-övben a termelési projektek megtérülési költsége a 80 dolláros hordónkénti Brent árat is elérheti, ami a jelenlegi tőzsdei áraknál jóval magasabb, miközben a globális olajpiacot inkább a túltermelésből fakadó kockázatok fenyegetik. Az iparág által 300 milliárd hordóra becsült venezuelai készlet így hiába adja papíron a globális készletek 20 százalékát, a valós, gazdaságosan kitermelhető tartalékok ennél számottevően alacsonyabbak lehetnek, ha figyelembe vesszük a megtérülési szempontokat is.

A múltbeli példák óvatosságra intenek, mert például Líbiában 15 évvel Kadhafi halála után sem sikerült tartós politikai stabilitást elérni, a kitermelés jóval a 2010 előtti szintek alatt zajlik. Komoly nehézségekkel járhat a venezuelai finomítói szektor felélesztésének kísérlete is. Az elmúlt 15 évben a finomítói kapacitás a negyedére csökkent, és Venezuela nettó importőr lett a feldolgozott olajtermékek piacán, hatalmas kőolajtartalékai dacára. A történelmi példák itt sem kecsegtetnek sok jóval: a finomítói szektorba komoly befektetések általában csak azt követően érkeznek, amikor a kitermelő szektor állapotát már helyreállították.

Zárszó

A geopolitikai logika megértése után joggal merül fel a kérdés, amely a piac számára is kulcsfontosságú: kik lehetnek ennek a játszmának a konkrét nyertesei a vállalatok és a befektetések szintjén? Erről szól a cikk holnap megjelenő következő része.

Címlapkép forrása: Zach Gibson/Bloomberg via Getty Images