Órákon belül jön az újabb havazás Magyarországon – Térképen mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó

Jelenleg egy lassan gyengülő ciklonális légörvény alakítja időjárásunkat, amely országszerte felhős, párás körülményeket okoz. A rendszer fokozatosan kelet felé vonul ki térségünkből, hátoldalán pedig északi, északkeleti áramlással hideg levegő érkezik fölénk, mind a magasabb légrétegekben, mind a talaj közelében.

Csütörtökön késő estétől az északnyugati, magasabban fekvő helyeken kisebb havas eső, havazás előfordulhat. Pénteken jellemzően eső valószínű, de a Dunántúlon síkvidéken havas eső, a Dunántúli-középhegységben kisebb havazás is előfordulhat - írja a HungaroMet.

A hétvége során a lehűléssel együtt a csapadék halmazállapota is átalakul:

az eső egyre többfelé havas esőbe, helyenként hóba megy át.

Jelentős mennyiségű csapadék azonban sehol sem valószínű.

A hőmérséklet a hétvégén érezhetően visszaesik. Szombaton és vasárnap a délutáni maximumok már csak kevés helyen lépik át az 5 Celsius-fokot, az ország északi, északkeleti tájain pedig tartósan fagypont alatt maradhat a hőmérséklet. Éjszakánként országszerte fagy várható, különösen vasárnap hajnalban és a jövő hét elején, amikor a derült, szélcsendes északi és északkeleti térségekben akár mínusz 10 fok alatti értékeket is mérhetnek.

A hétvégi lehűlés után azonban gyors enyhülés körvonalazódik: a jövő hét közepére ismét az évszakhoz képest szokatlanul enyhe idő valószínű. Vasárnaptól északkelet felől már megjelenhetnek hosszabb-rövidebb napos időszakok, hétfőn pedig az ország más részein is egyre többfelé kisüthet a nap, legalább átmenetileg. Szerdára a nappali csúcshőmérsékletek ismét elérhetik, sőt helyenként meg is haladhatják a 10 Celsius-fokot.

