  • Megjelenítés
FONTOS Drasztikus fordulat: az ezüst árrobbanása miatt kényszerpályára került egy teljes iparág
Roham indult a boltokban a hideg élelmiszerekért
Üzlet

Roham indult a boltokban a hideg élelmiszerekért

Portfolio
2025. december 1. és 2026. április 30. között hideg élelmiszert is vásárolhatnak a SZÉP-kártyások az egyenlegük terhére. A könnyítés révén a kártyabirtokosok 15 milliárd forintot költöttek hideg élelmiszerre az év utolsó hónapjában - közölte az NGM.

A decemberi költések 42%-kal múlták felül az egy évvel korábbit, és megközelítették a 61,6 milliárd forintot.

A feltöltések összege is 19%-os bővülést mutatott az év tizenkettedik hónapjában, elérve a 91,6 milliárd forintot - közölte az NGM.

A kártyabirtokosok tavaly összesen 492 milliárd forintot költöttek a kártyáikról, ez közel 14%-kal haladta meg a 2024-es felhasználást. 2025 végén még közel 127 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon, amely az idei év elején tovább élénkítheti a hazai utazási kedvet.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, mennyit keresnek valójában a bolti dolgozók: ilyen fizetéseket kínálnak most a nagy láncok

Újra hódít a készpénz Magyarországon - Mégis mi folyik itt?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Megjött a Fed döntése, így reagáltak az amerikai tőzsdék - Az arany árfolyama kilőtt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility