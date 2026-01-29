Roham indult a boltokban a hideg élelmiszerekért

A decemberi költések 42%-kal múlták felül az egy évvel korábbit, és megközelítették a 61,6 milliárd forintot.
A feltöltések összege is 19%-os bővülést mutatott az év tizenkettedik hónapjában, elérve a 91,6 milliárd forintot - közölte az NGM.
A kártyabirtokosok tavaly összesen 492 milliárd forintot költöttek a kártyáikról, ez közel 14%-kal haladta meg a 2024-es felhasználást. 2025 végén még közel 127 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon, amely az idei év elején tovább élénkítheti a hazai utazási kedvet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
