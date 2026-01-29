Roham indult a boltokban a hideg élelmiszerekért

2025. december 1. és 2026. április 30. között hideg élelmiszert is vásárolhatnak a SZÉP-kártyások az egyenlegük terhére. A könnyítés révén a kártyabirtokosok 15 milliárd forintot költöttek hideg élelmiszerre az év utolsó hónapjában - közölte az NGM.

A decemberi költések 42%-kal múlták felül az egy évvel korábbit, és megközelítették a 61,6 milliárd forintot.

A feltöltések összege is 19%-os bővülést mutatott az év tizenkettedik hónapjában, elérve a 91,6 milliárd forintot - közölte az NGM.

A kártyabirtokosok tavaly összesen 492 milliárd forintot költöttek a kártyáikról, ez közel 14%-kal haladta meg a 2024-es felhasználást. 2025 végén még közel 127 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon, amely az idei év elején tovább élénkítheti a hazai utazási kedvet.

