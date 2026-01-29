Váratlan bejelentés érkezett: februártól nagy áremelés jön a népszerű streamingszolgáltatónál

A streamingszolgáltató minden előfizetési csomagjánál áremelést hajt végre.

A legolcsóbb konstrukció havi díja 1999 forintról 2590 forintra nő, míg a prémium szolgáltatás ára 3999 forintról 4390 forintra emelkedik.

A vállalat értesítést küldött az érintett előfizetőknek, amelyben ismertette a díjváltozás részleteit. Indoklásuk szerint az emelésre azért van szükség, hogy továbbra is biztosítani tudják a "legjobb megtekintési és vásárlói élményt" a platform használói számára.

A februári díjkorrekció minden előfizetési típust érint. A reklámokat tartalmazó Standard csomag havi díja 1999 forintról 2590 forintra módosul, a reklámmentes Standard verzió pedig 2799 forint helyett 3190 forintba kerül majd. Azok az ügyfelek, akik korábban a "Fél áron egész életedben" promóció keretében fizettek elő a Standard csomagra, ezentúl 1399 forint helyett 1595 forintot fizetnek havonta. A csúcskategóriás Prémium előfizetés díja 3999 forintról 4390 forintra emelkedik. Azoknál az előfizetőknél, akik ezt a csomagot a kedvezményes "Fél áron egész életedben" ajánlattal vették igénybe, a havi díj 1999 forintról 2194 forintra változik.

A szolgáltató tájékoztatása szerint azoknak, akik megtartják jelenlegi csomagjukat, nincs teendőjük, az új díjak automatikusan életbe lépnek. Az előfizetés módosítása vagy lemondása a SkyShowtime weboldalán keresztül intézhető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images