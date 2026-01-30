Égető feladat vár a hazai energiaszektorra – súlyos ára van a késlekedésnek

Bár már mögöttünk a 2022-es energiaválság, az egekbe szökő gázárak és a zöld átállás felgyorsulása alapjaiban változtatta meg a magyar energiapiacot. A volatilitás velünk maradt, a naperőművek dominanciája miatt pedig a feje tetejére állt a hagyományos árazási logika. Hiezl Tamás, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének (MEKSZ) elnöke szerint 2026-ban a legnagyobb kihívást már nem az ellátásbiztonság, hanem a magyar vállalatok nyugat-európai versenytársakkal szembeni árhátránya jelenti.

Mozgalmas évet zárt a magyar energiaszektor 2025-ben – és az új év sem ígérkezik unalmasnak.

Az árak konszolidációja megtörtént, de a piac szerkezete alapjaiban alakult át

– mondta Hiezl Tamás az EnegyTalks legújabb részében.

A szakember szerint a válság legfontosabb hozadéka, hogy az energiabeszerzés végre „menedzsment szintre” emelkedett: ma már a vállalatok egyik legfontosabb stratégiai kérdése lett - emelte ki.

Ráadásul az itthoni 8 gigawatt feletti beépített napelems teljesítmény olyan piaci anomáliákat okozott, amelyekre korábban nem volt példa.

Évtizedekig azt tanították, hogy a nappali „csúcsáram” a drága, az éjszakai „zsinór” pedig az olcsó. A napenergia 25%-os hazai részaránya azonban mindent borított

– emelte ki, majd hozzátette: ez a trend a negatív áras órák számának növekedésével párosult. Ennek költségét azonban végső soron a felhasználók fizetik meg, ami extra terhet jelent a hazai vállalatoknak.

A visszatekintés mellett a jövőről is szólt az adás. A szakértő szerint a hazai cégeket nemcsak a hazai áramár (amelyben még mindig van egy kb. 15 eurós felár a nyugathoz képest), hanem a magas rendszerhasználati díjak és az energiára rakódó egyéb adók és terhek is sújtják. Ennek megoldása, az energiaköltségek csökkentése lesz az iparág legégetőbb feladata a közeljövőben.

Nem az abszolút, hanem a relatív árszint a probléma a nyugat-európai versenytársakhoz képest

- mutatott rá Hiezl Tamás.

Címlapkép forrása: Angel Garcia/Bloomberg via Getty Images