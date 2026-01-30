  • Megjelenítés
Gőzerővel veszi saját részvényeit az Opus Global
Gőzerővel veszi saját részvényeit az Opus Global

Portfolio
Sikeresen lezajlott az Opus Global mára meghirdetett nagy sajátrészvény-visszavásárlási tranzakciója, összesen 2 milliárd forint értékben vásárolt vissza részvényeket a vállalat - derül ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból.
2026. január 15-i közzétételével összhangban az Opus Global jelentős részvény-visszavásárlási tranzakciót hajtott végre. A tranzakció keretében a társaság összesen

2 101 350 170 forint értékben vásárolt vissza részvényeket:

szám szerint 3 665 652 darab részvény visszavásárlására kötött ügyleteket 573,25 forint / darab átlagáron. A tranzakció keretében elfogadott legmagasabb árszint részvényenként 590 forint volt, a vállalat ugyanis különböző árszinteken vásárolt vissza, a befektetők felajánlásai alapján.

Az ügyletek teljesítését követően a társaság közvetlen tulajdonában lévő saját részvények száma 49 220 109 darabra, csoport szinten összesen 168 734 764 darabra (24,16%) nő.

A tranzakciónak köszönhetően ma messze az átlag feletti a forgalom az Opus részvényeinek piacán, a koradélutáni órákban a második legnagyobb forgalmú részvény a BÉT-en az OTP után.

opusforgalom

Az Opus Global aktívan vásárolta vissza a részvényeit az elmúlt években, a társaság 2024-ben hirdette meg ötéves stratégiáját, amelyben egyebek mellett 10 milliárd forint értékű sajátrészvény visszavásárlását ígérték. Ezek a lépések céljaik szerint a részvényesi értékteremtést célozzák a cég korábbi nyilatkozatai szerint.

Legutóbb podcastünkben a cég menedzsmentje beszélt az Opus sajátrészvény-visszavásárlásairól:

