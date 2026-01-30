  • Megjelenítés
Megőrülnek az emberek az új AI-ügynökért, aki helyettünk dolgozik
Megőrülnek az emberek az új AI-ügynökért, aki helyettünk dolgozik

A mesterséges intelligencia világában egymást érik az újdonságok: a legutóbb a Moltbot kavart fel hullámokat, egy nyílt forráskódú, sokoldalú MI‑asszisztens, amely képes rendet tenni az e‑mail‑fiókban, kezelni a naptárat, repülőjegyet foglalni, fájlokat menedzselni és munkafolyamatokat automatizálni - írta a Les Echos.

A hagyományos chatbotokkal ellentétben a Moltbot

nem csupán az utasításokra reagál, hanem maga is kezdeményez.

Képes például reggeli összefoglalót küldeni egy kiválasztott szakterületről, vagy LinkedIn‑bejegyzést javasolni a szakmai közösség eléréséhez. Az eszköz megjegyzi a felhasználó preferenciáit, és közvetlenül kapcsolódik a népszerű kommunikációs platformokhoz, többek között a WhatsApphoz, a Telegramhoz, a Slackhez és a Discordhoz. Ráadásul – a legtöbb hasonló megoldástól eltérően – közvetlenül telepíthető saját számítógépre vagy vállalati szerverre is.

A Moltbot eredetileg Clawdbot néven futott, ám az Anthropic, a Claude nyelvi modell fejlesztője jogi lépésekkel fenyegetett, ezért gyorsan nevet kellett váltani. Peter Steinberger, az eszköz megalkotója szerint a Molt név az átalakulást és a növekedést jelképezi. A névváltást a fejlesztők nehezményezték, főként azért, mert a legtöbben éppen a Claude modellel használják a Moltbotot – noha a rendszer a ChatGPT‑vel és a Geminivel is együttműködik.

A korábban sikeres szoftvercéget (PSPDFKit) alapító osztrák mérnök új terméke már induláskor felkeltette a fejlesztők figyelmét: a

Moltbot rövid idő alatt mintegy 95 ezer csillagot gyűjtött a GitHubon.

A szélesebb közönség számára azonban egyelőre nehezen hozzáférhető, miközben szakértők biztonsági sebezhetőségekre figyelmeztetnek, ami komoly vitákat váltott ki a szakmai közösségben.

