Megőrülnek az emberek az új AI-ügynökért, aki helyettünk dolgozik

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A hagyományos chatbotokkal ellentétben a Moltbot

nem csupán az utasításokra reagál, hanem maga is kezdeményez.

Képes például reggeli összefoglalót küldeni egy kiválasztott szakterületről, vagy LinkedIn‑bejegyzést javasolni a szakmai közösség eléréséhez. Az eszköz megjegyzi a felhasználó preferenciáit, és közvetlenül kapcsolódik a népszerű kommunikációs platformokhoz, többek között a WhatsApphoz, a Telegramhoz, a Slackhez és a Discordhoz. Ráadásul – a legtöbb hasonló megoldástól eltérően – közvetlenül telepíthető saját számítógépre vagy vállalati szerverre is.

A Moltbot eredetileg Clawdbot néven futott, ám az Anthropic, a Claude nyelvi modell fejlesztője jogi lépésekkel fenyegetett, ezért gyorsan nevet kellett váltani. Peter Steinberger, az eszköz megalkotója szerint a Molt név az átalakulást és a növekedést jelképezi. A névváltást a fejlesztők nehezményezték, főként azért, mert a legtöbben éppen a Claude modellel használják a Moltbotot – noha a rendszer a ChatGPT‑vel és a Geminivel is együttműködik.

A korábban sikeres szoftvercéget (PSPDFKit) alapító osztrák mérnök új terméke már induláskor felkeltette a fejlesztők figyelmét: a

Moltbot rövid idő alatt mintegy 95 ezer csillagot gyűjtött a GitHubon.

A szélesebb közönség számára azonban egyelőre nehezen hozzáférhető, miközben szakértők biztonsági sebezhetőségekre figyelmeztetnek, ami komoly vitákat váltott ki a szakmai közösségben.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images