Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?

Portfolio
Jön a következő befektetési konferenciánk, a Portfolio Investment Day 2026, ahol a hazai befektetési piac nagyágyúi mondják el, hogy milyen eszközökben látnak most fantáziát. Kiemelt panelbeszélgetésünkben a legnagyobb hazai abszolút hozamú alapok portfóliómenedzserei, Cser Tamás és Gyurcsik Attila mondják el, hogy milyen szemlélettel kezelik az alapjaikat, hol látják most a lehetőségeket és a kockázatokat, és mit tesznek most a portfóliójukba. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Február 24-én jön a Portfolio Investment Day 2026, az év meghatározó lakossági befektetési eseménye, ahol többek között alapkezelők, elemzők, állampapír-, ingatlan-, kripto- és műtárgypiaci szakértők beszélnek a sokakat érdeklő kérdésről:

mibe érdemes most befektetni?

Előadóinkkal sok más között az alábbi kérdésekre keressük a választ:

  • Áprilisban jönnek a választások Magyarországon – Hogy érinti ez a befektetéseinket?
  • AI-boom 2.0 - Hol lesz még nagy pénz a mesterséges intelligenciában 2026-ban?
  • Fantasztikus Hetes után - Lesz új tech-szupersztárcsapat?
  • Új Fed-elnök, új korszak? - Hogyan pozícionáljuk portfóliónkat az amerikai monetáris fordulatra?
  • Visszatér az infláció? Hogyan védekezzünk ellene?
  • Kína visszatérése vagy tartós lassulás? - Feltörekvő piaci sztorik 2026-ra
  • Lengyel, török és görög részvények - Boom után korrekció vagy új csúcsok?
  • Ukrajnai újjáépítés: hogyan profitálhatunk abból, ha jön a béke?
  • Állampapír-mix 2026-ra: FixMÁP után hol a legjobb a hozam?
  • Meddig tarthat az arany és az ezüst szárnyalása?
Éves Signature előfizetéssel rendelkezel? Akkor regisztrálj ingyen!
A PID2025SIGNATURE kóddal, az aktív éves előfizetéssel rendelkező Portfolio Signature előfizetőink számára a rendezvényen való részvétel díjmentes. Amennyiben nincs még éves előfizetésed, úgy csatlakozz VIP közösségünkhöz, részletek itt.

Miért érdemes eljönni?

Befektetési konferenciánkon profi befektetőkkel, alapkezelőkkel, iparági szakértőkkel, elemzőkkel arra keressük a választ, hogy hogyan érdemes átrendezni a portfóliókat 2026-ra ráfordulva, milyen eszközök teljesíthetnek jól a magasabb vámokkal és deglobalizációval jellemezhető új világban, milyen hullámokat vethetnek a jegybankok kamatcsökkentései, mik lesznek a nyertesei és a vesztesei a mesterséges intelligencia hódításának, mibe fektessünk, ha jön az ukrajnai béke, mik a legjobb befektetések a hazai állampapírpiacon, meddig tarthat az OTP vezetésével a magyar tőzsde szárnyalása.

A februári eseményen is végig vesszük a fontosabb tőzsdei eszközökben rejlő lehetőségeket és kockázatokat, lesz szó hazai és külföldi részvényekről, kötvényekről, nyersanyagokról, kriptoeszközökről. A Portfolio Investment Day 2026-ban is az a lakossági befektetési rendezvény, amin mindenki részt akar venni, itt első kézből szakértőktől szerezhetsz pontos képet a hazai és globális gazdasági folyamatokról, cégvezetőktől ismerhetsz meg vállalati sikersztorikat, és profi portfóliómenedzserektől, elemzőktől kaphatsz befektetési ötleteket. Célunk az, hogy a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.

Kinek javasoljuk?

A Portfolio Investment Day 2026 rendezvényre olyan lakossági befektetőket várunk, akik nagyobb befektetendő vagyonnal rendelkeznek, elsősorban a prémium és privátbanki szegmensből, akiknek a legsikeresebb pénz- és hozamszerzési lehetőségeket mutatjuk be a befektetési nagyágyúk, vagyonkezelők, elemzők, tőzsdei sikercégek, aukciósházak, ingatlanvállalatok vezetőinek segítségével. Itt a helyed, ha érdekelnek a hazai és globális makrogazdasági aktualitások, népszerű vagy éppen pont elfeledett tőkepiaci termékek, ha szeretnéd megtudni, merre halad a részvény-, kötvény-, nyersanyag- vagy kriptovaluta piac, ha magas hozamot szeretnél elérni, vagy csak biztonságban szeretnéd tudni a pénzedet, netán újfajta befektetési lehetőségekkel ismerkednél meg.

