Szépíteni tudtak a vérengzés után a piacok

Az amerikai tőzsdék mínuszban zártak pénteken: a Dow Jones 241 ponttal, 0,5 százalékkal esett, az S&P 500 szintén 0,5 százalékkal gyengült, míg a Nasdaq 1,2 százalékos visszaeséssel alulteljesített. A napközbeni mélypontokon a Dow és az S&P 500 egyaránt 1 százalék feletti mínuszban is járt.

Havi szinten ugyanakkor a főbb indexek pozitív tartományban maradtak: januárban az S&P 500 és a Dow több mint 1 százalékos emelkedést mutatott, a Nasdaq pedig mintegy 0,7 százalékos pluszban zárhatta a hónapot.