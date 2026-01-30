Új tűzoltóautókat szerez be a magyar katasztrófavédelem

A katasztrófavédelem jármű- és eszközállományának fejlesztése folytatódik. A "Vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása" elnevezésű projekt célja olyan nagykapacitású vízszállítók beszerzése, amelyek révén javul a katasztrófavédelem reagáló- és beavatkozó képessége.

A háromtengelyes, tízezer liter víz szállítására alkalmas járművek tűzoltószivattyúval, gyorsbeavatkozóval, eszköztároló terekkel rendelkeznek, a jármű elején elhelyezett porlasztófejek jól használhatóak az erdő- és avartüzek oltásakor, valamint rézsű és avar oltására is alkalmasak.

A tűzoltástechnika korszerű, számítógép által felügyelt vezérléssel rendelkezik. A vízszállító gépjárművek rendszerbeállítása elnevezésű projekt

2028-ban fejeződik be.

A gépjárművek tervezetten a kazincbarcikai és a veszprémi hivatásos tűzoltó-parancsnokságra kerülnek. A projekt az Európai Unió 500 millió forintos vissza nem térítendő támogatásából, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A mostani projekt keretében beszerzett két új vízszállító jármű hozzájárul ahhoz, hogy a katasztrófavédelem tűzoltóegységei rövidebb idő alatt, nagyobb kapacitással, modernebb felszerelésekkel érkezzenek a beavatkozás helyszínére, hatékonyan fel tudják számolni a károkat. A projekt célja továbbá, hogy az Európai Unió 2020-ban megjelent taxonómiai rendeletéhez alkalmazkodva, a beavatkozások során alkalmazott eszközök és az eljárások minél kevesebb környezeti kárt okozzanak. Az új eszközöknek köszönhetően egy biztonságosabb és környezettudatosabb működési modell alakulhat ki.

