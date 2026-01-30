Vérengzés a piacon, szétverik az év egyik legjobb befektetését!

Miközben a nyersanyagpiacokon fokozott volatilitás, és jelentős esés figyelhető meg, a részvénypiacok pozitív teljesítményt nyújtanak. Az európai Stoxx 600 index 0,3 százalékos pluszban van, a DAX 0,6 százalékot, a CAC 0,2 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett.

A magyar piac is jól teljesít, a BUX 0,5 százalékot emelkedett, a blue chipek pedig kivétel nélkül pluszban vannak, még a Mol is enyhe emelkedést mutat az olajáresés ellenére.