Vérengzés a piacon, szétverik az év egyik legjobb befektetését!

A részvénypiacok köszönik, jól vannak
Miközben a nyersanyagpiacokon fokozott volatilitás, és jelentős esés figyelhető meg, a részvénypiacok pozitív teljesítményt nyújtanak. Az európai Stoxx 600 index 0,3 százalékos pluszban van, a DAX 0,6 százalékot, a CAC 0,2 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett.
A magyar piac is jól teljesít, a BUX 0,5 százalékot emelkedett, a blue chipek pedig kivétel nélkül pluszban vannak, még a Mol is enyhe emelkedést mutat az olajáresés ellenére.
Vérengzés
Már a 95 dollárt közelíti az ezüst árfolyama,
ami közel 17 százalékos zuhanást jelent.
Az arany is benézett 5000 dollár alá, 7,3 százalékos zakót követően.
Elképesztő pusztítás történt a részvénypiacon, lemondott a tőzsde vezérigazgatója
Iman Rachman, az indonéz tőzsde (IDX) vezérigazgatója pénteken benyújtotta lemondását, miután az ország részvénypiaca két nap alatt 84 milliárd dollárnyi értéket veszített, amit az MSCI indexszolgáltató esetleges leminősítésétől való félelem váltott ki - írta meg a Cnbc.
Ezt nézni is rossz: hanyatt-homlok menekülnek a befektetők
Egyre nagyobb eladói nyomás alakul ki az idei év sztárbefektetésénél, az ezüstnél. Már 10 százalék fölötti a zuhanás mértéke - igaz, idén még így is az egyik legjobban teljesítő eszközről beszélünk a nemesfém esetében.
Zuhanás
Egyre csúnyább esés látszik a nyersanyagpiacon, az ezüst már 10 százalékos mínuszban van, ezzel a heti emelkedés gyakorlatilag kitörlődött. Az aranyról is ugyanez elmondható, a jegyzés jelenleg 5 százalékos esésben van.
Nagy csapkodás az olajpiacon: csúcsdöntés után Trump szavai hoztak hirtelen fordulatot
Pénteken mérséklődtek az olajárak, miután jelzések érkeztek arról, hogy az Egyesült Államok kész tárgyalásokat kezdeni Iránnal az ország nukleáris programjáról, ami átmenetileg enyhítette egy esetleges amerikai csapás és az abból fakadó kínálati zavarok miatti aggodalmakat.
Kis emelkedés Európában
Enyhe emelkedés látszik az európai tőzsdéken a nyitás után, az összeurópai Stoxx 600 index 0,1 százalékos pluszban van. A DAX 0,4 százalékot emelkedett, a CAC 0,1 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot esett.
Csúcsdöntés után az irányt keresi a magyar tőzsde
Nincs határozott irány ma reggel az európai piacokon, és ez tükröződik a magyar piacon is, a BUX minimális elmozdulással indítja a napot.
50 százalékot emelkedhet ez a részvény - És most nagyon jó áron megveheted!
Bombasiker lett az új iPhone, de súlyos problémába futott bele az Apple
Erős számokat közölt az Apple a tegnapi piaczárás után, gyakorlatilag minden fontosabb soron sikerült felülmúlni az elemzői várakozásokat, köszönhetően az iPhone-ok iránti kereslet megugrásának. A kedvező számokat azonban beárnyékolta, hogy a menedzsment elmondása szerint a vállalat nem tud elegendő chipet szerezni a kereslet kielégítéséhez, és a memóriaárak emelkedése nyomást helyezhet a marzsokra. Ezzel együtt is pluszban várja a mai piacnyitást az árfolyam.
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Beszakadt az arany árfolyama - Mutatjuk, mi áll a háttérben
Az arany árfolyama pénteken több mint 4 százalékot esett, miután elterjedt a hír, hogy a Fed élére a bent maradt jelöltek közül egy keményebb monetáris politikát képviselő elnök kerülhet. Ennek ellenére a nemesfém januárt így is 1980 óta nem látott havi szárnyalással zárhatja, köszönhetően a tartós geopolitikai és gazdasági bizonytalanságnak.
Donald Trump ma nagyon fontos bejelentést tesz, hónapok óta ezt a várja a piac
Donald Trump csütörtökön bejelentette, hogy pénteken megnevezi a Federal Reserve következő elnökét. A Melania című, a first lady-ről szóló film premierjén azt mondta, a tavaly nyáron indult kiválasztási folyamat a végéhez közeledik - írta a Cnbc.
Ütik a nyersanyagokat
A tegnapi komoly volatiliás után ma reggel ismét jelentős mínuszban van a nemesfémek árfolyama, az arany 3,7 százalékkal került lejjebb.
Az ezüst 4,8 százalékot esett. A szélesebb értelemben vett nyersanyagpiacon is látszik a korábbi emelkedés után már időszerű korrekció és profitrealizálás, hiszen réz szintén közel 4 százalékot, esett, de a palládium is 5,6 százalékos mínuszban van.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,67 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,27 százalékos pluszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,87 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,34 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,09 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,53 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,56 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,67 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
A pénteki nap megint kiemelten fontos lehet, hiszen érkeznek a negyedik negyedéves előzetes GDP-adatok. Számunkra természetesen a magyar statisztika lesz a legfontosabb, de Nyugat-Európából is jönnek a statisztikák. A németek pedig emellett már a januári előzetes inflációs adatot is publikálják, Amerikában pedig a termelői árakra figyelhetnek a befektetők.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 32,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 21,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 071,56
|0,1%
|-0,6%
|1,3%
|2,1%
|9,7%
|63,7%
|S&P 500
|6 969,01
|-0,1%
|0,8%
|0,9%
|1,8%
|15,4%
|87,6%
|Nasdaq
|25 884,3
|-0,5%
|1,4%
|1,4%
|2,5%
|20,9%
|100,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 375,6
|0,0%
|-0,6%
|5,6%
|6,0%
|35,4%
|92,9%
|Hang Seng
|27 968,09
|0,5%
|5,0%
|9,1%
|9,1%
|38,3%
|-1,1%
|CSI 300
|4 753,87
|0,8%
|0,6%
|2,5%
|2,7%
|24,5%
|-11,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 309,46
|-2,1%
|-2,2%
|-0,2%
|-0,7%
|12,3%
|81,0%
|CAC
|8 071,36
|0,1%
|-1,0%
|-0,5%
|-1,0%
|2,5%
|49,5%
|FTSE
|10 171,76
|0,2%
|0,2%
|3,1%
|2,4%
|18,9%
|58,7%
|FTSE MIB
|45 075,6
|-0,1%
|0,0%
|1,4%
|0,3%
|23,9%
|108,9%
|IBEX
|17 589,7
|-0,1%
|-0,4%
|2,3%
|1,6%
|43,2%
|126,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|127 890,4
|-0,2%
|2,2%
|15,3%
|15,2%
|50,5%
|193,9%
|ATX
|5 578,55
|-0,7%
|0,6%
|6,3%
|4,7%
|46,0%
|93,2%
|PX
|2 761,01
|-1,2%
|1,4%
|3,6%
|2,8%
|46,8%
|171,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 250
|-0,2%
|3,4%
|15,0%
|14,7%
|68,6%
|198,1%
|Mol
|3 902
|1,4%
|2,4%
|32,1%
|32,7%
|37,1%
|75,8%
|Richter
|10 610
|-1,9%
|0,7%
|7,3%
|7,6%
|2,9%
|27,4%
|Magyar Telekom
|1 970
|-1,5%
|1,1%
|9,6%
|9,9%
|36,8%
|400,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,77
|3,2%
|9,3%
|11,9%
|13,1%
|-11,2%
|24,1%
|Brent
|70,71
|3,4%
|10,3%
|14,1%
|16,2%
|-7,7%
|26,4%
|Arany
|5 269,51
|-0,3%
|8,1%
|21,6%
|21,8%
|91,3%
|183,6%
|Devizák
|EURHUF
|381,8250
|0,3%
|-0,1%
|-1,2%
|-0,6%
|-6,4%
|7,0%
|USDHUF
|320,0679
|0,5%
|-1,7%
|-2,5%
|-2,1%
|-18,3%
|8,9%
|GBPHUF
|438,9099
|0,0%
|0,0%
|-1,0%
|-0,4%
|-10,0%
|8,8%
|EURUSD
|1,1930
|-0,1%
|1,7%
|1,4%
|1,6%
|14,5%
|-1,8%
|USDJPY
|153,4650
|0,0%
|-3,1%
|-1,6%
|-2,1%
|-1,0%
|46,6%
|GBPUSD
|1,3765
|-0,2%
|2,1%
|2,0%
|2,3%
|10,7%
|0,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 530
|-5,2%
|-5,5%
|-3,0%
|-4,7%
|-18,5%
|146,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,24
|-0,3%
|-0,3%
|3,7%
|1,7%
|-6,9%
|287,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,79
|-0,7%
|-1,7%
|0,0%
|-2,4%
|9,7%
|-608,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,62
|0,5%
|-2,1%
|-3,9%
|-3,6%
|-1,0%
|178,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
