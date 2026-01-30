Vérengzés a piacon, zuhannak a tőzsdék, lemészárolják az év egyik legjobb befektetését!

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A nemesfémpiacon drámai fordulat jött pénteken
Az arany és az ezüst árfolyama meredeken zuhan, miután Donald Trump elnök Kevin Warsh jegybankelnöki jelölése enyhítette a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmakat, és ezzel párhuzamosan erős dollár-ralit indított el.
Az ezüst árfolyama mostanra 30–33 százalék közötti mínuszba csúszott, 80 dollár körüli unciánkénti szintre esve.
Az arany spot piaci ára mintegy 11 százalékkal 4810–4815 dollár környékére zuhant, a határidős jegyzések pedig 9 százalék feletti eséssel 5000 dollár alá kerültek.
A mozgást kezdetben a jelölés híre váltotta ki, de az eladói hullám a nap folyamán felgyorsult, ahogy a korábban felhalmozott spekulatív pozíciók zárása és a kényszerlikvidálások is beindultak.
A dollárindex mintegy 0,8 százalékos erősödése tovább növelte a nyomást, mivel az erősebb amerikai deviza drágábbá teszi a nemesfémeket a külföldi befektetők számára, és gyengíti azt a narratívát, hogy az arany és az ezüst alternatív tartalékeszközzé válhat a zöldhasúval szemben.
Az amerikai tőzsdéket is egyre jobban ütik
Az amerikai piacokon pénteken tovább mélyült a lejtmenet, a korábbi mínuszok után felgyorsult az esés: az S&P 500 már 1 százalékos veszteséget mutatott, a Nasdaq Composite 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a Dow Jones ipari átlag 589 pontos, 1,2 százalékos visszaesést szenvedett el.
A technológiai papírok továbbra is nyomás alatt maradtak, hiába fogadták a befektetők összességében kedvezően Donald Trump elnök Kevin Warsh jegybankelnöki jelölését. A gyorsjelentési szezon sem tudta érdemben megfordítani a hangulatot: az Apple ugyan felülteljesítette az első negyedéves várakozásokat és megugró iPhone-eladásokról számolt be, árfolyama mégis 1 százalékkal csökkent, a Microsoft a csütörtöki, mintegy 10 százalékos zuhanása után – amely több mint 350 milliárd dollárnyi piaci értéket törölt el – továbbra is éreztette hatását a szektoron.
Olyasmire készül Elon Musk, amibe azonnal durván belehittek a piacok
A Tesla részvényei pénteken több mint 5 százalékkal emelkedtek, miután kiderült, hogy a SpaceX tárgyalásokat folytat Elon Musk más vállalataival, ami felerősítette a befektetők reményeit a milliárdos technológiai birodalmának szorosabb összefonódásával kapcsolatban.
Durrantott a Google, gyorsan lemészárolják a videojátékos cégek részvényeit
A videojáték-ipari cégek részvényei péntek délután meredeken estek, miután a Google bemutatta legújabb mesterségesintelligencia-modelljét, amely egyszerű utasításokból interaktív digitális világokat hoz létre. A Project Genie révén egyszerű promptolással nagyon egyszerűen lehet majd játékokat fejleszteni.
Egyre sötétebb a vörös
Az előző állapothoz képest az amerikai indexek tovább estek, a veszteségek mindhárom vezető mutató esetében mélyültek: az S&P 500 már 0,7 százalékkal csökkent, a Nasdaq 0,9 százalékkal esett, a Dow Jones pedig 520 pontos, 1,1 százalékos visszaesést mutat.
Brutális, a nagy válság óta nem látott beszakadást mutatott az idei sztárbefektetés
A 2008-as pénzügyi válság óta nem szakadt ekkorát egy napon belül az ezüst, miközben bő egy napja még történelmi csúcson volt a nemesfém ára. Az aranyárfolyam is jelentőset korrigált. A piac csak az alkalomra várhatott, hogy rányomjon az eladás gombra.
Európa jó napot zárt, már zuhan a Dow
Az európai tőzsdék pénteken mérsékelt emelkedéssel zártak: a német DAX 24 515 ponton, 0,85 százalékos erősödéssel, a párizsi CAC 40 8 126 ponton, 0,68 százalékos pluszban, a londoni FTSE 100 10 223 ponton, 0,51 százalékkal feljebb zárt.
Az amerikai piacok ezzel szemben gyengülésben vannak: az S&P 500 0,6 százalékkal esett, a Nasdaq Composite 0,7 százalékos mínuszba került, miközben a Dow Jones ipari átlag 452 ponttal, 0,9 százalékkal húzódott lejjebb.
A technológiai részvények továbbra is nyomás alatt maradtak, ami ellensúlyozza azt, hogy a befektetők alapvetően kedvezően fogadták Donald Trump elnök Kevin Warsh jegybankelnöki jelölését.
Erős napot zárt a BUX
Nagy emelkedéssel zárta a napot a magyar tőzsde, a BUX index 1,3 százalékkal került feljebb, ezzel új történelmi csúcsra került a börze.
Pluszban az európai tőzsdék
A záráshoz közeledve kitartanak a pluszok az európai tőzsdéken, a DAX 1,1 százalékos pluszban áll, a Stoxx 600 0,8 százalékot, az FTSE-100 0,4 százalékot, míg a CAC-40 0,9 százalékot emelkedett.
Cél fölé ugrott az infláció Európa legnagyobb gazdaságában
Januárban 2,1 százalékra gyorsult a német infláció, de az év hátralévő részében várhatóan a 2 százalék körüli sávban marad, és nem ez lesz a gazdaság legfőbb problémája - számolt be az ING Bank.
Esnek az amerikai tőzsdék
Kis eséssel indul a nap az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,1 százalékot, az S&P 500 0,2 százalékot, a Nasdaq pedig 0,3 százalékot gyengült. A technológiai részvények továbbra is gyengélkednek, annak ellenére, hogy a befektetők többségükben támogatták Donald Trump elnök döntését, miszerint Kevin Warsh-t nevezi ki a Federal Reserve élére.
Warsh kinevezése enyhítette a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmakat, mivel ő már korábban is volt a Fed kormányzója, és időnként határozottan fellépett az infláció ellen. Bár valószínűleg Trump kívánságának megfelelően rövid távon kamatcsökkentést fog szorgalmazni, a pénzügyi piacok úgy tekintenek rá, mint aki nem mindig követi az elnök utasításait, és megőrzi a monetáris politika hitelességét.
Stratégiai partnerséget jelentett be a Mol
A Mol-csoport új stratégiai partnerséget kötött Líbia Nemzeti Olajvállalatával (NOC). A szándéknyilatkozat a szénhidrogén-kutatás, technológiai innováció és nyersolaj-kereskedelem területét érintő együttműködés alapjait fekteti le, olvasató a közleményben.
Gőzerővel veszi saját részvényeit az Opus Global
Sikeresen lezajlott az Opus Global mára meghirdetett nagy sajátrészvény-visszavásárlási tranzakciója, összesen 2 milliárd forint értékben vásárolt vissza részvényeket a vállalat - derül ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból.
Új befektetői kapcsolattartó a Rábánál
Lang-Péli Éva helyett február 1-től Vágvölgyi Péter tölti be a gazdasági vezérigazgató-helyettesi és befektetői kapcsolattartói posztot a Rábánál.
Zöld utat kaphat a magyar gyógyszercég készítménye, nők milliói vártak erre a bejelentésre
Pozitív véleményt fogalmazott meg az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága a Richter egyik nőgyógyászati készítményével kapcsolatban, amelyet hormonpótló terápiaként vezetne be a gyógyszergyártó posztmenopauzális nőknek. Ehhez még az Európai Bizottság jóváhagyása szükséges.
Kapja az ezüst és az arany
A napi mélypontoktól valamelyest eltávolodtak a jegyzések, de továbbra is komoly eladói nyomás nehezedik a nemesfémek árfolyamára. Az ezüst jegyzése jelenleg 12 százalékos mínuszban van, az arany pedig 5 százalékot esett.
Trump bejelentette: korábbi válságbankár a Fed új elnöke
Donald Trump a Truth Social felületén megjelent bejegyzésében jelentette be: Kevin Warsht jelöli a Fed elnökének.
Soha nem látott célár érkezett az OTP-re!
Tovább folytatódhat az OTP emelkedése azt követően, hogy a héten a bank árfolyama már a 40 000 forintos szintet is áttörte.
Elszomorító hírt közölt a Magyarországon aktív autóipari multi, további elbocsátások jöhetnek
A Robert Bosch szerint kulcspiacain legkorábban jövőre várható érdemi élénkülés, ami tovább fokozza a költségnyomást, és a vállalatnál már eddig is jelentős leépítésekhez vezetett - jelentette a Bloomberg.
A részvénypiacok köszönik, jól vannak
Miközben a nyersanyagpiacokon fokozott volatilitás, és jelentős esés figyelhető meg, a részvénypiacok pozitív teljesítményt nyújtanak. Az európai Stoxx 600 index 0,3 százalékos pluszban van, a DAX 0,6 százalékot, a CAC 0,2 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett.
A magyar piac is jól teljesít, a BUX 0,5 százalékot emelkedett, a blue chipek pedig kivétel nélkül pluszban vannak, még a Mol is enyhe emelkedést mutat az olajáresés ellenére.
Vérengzés
Már a 95 dollárt közelíti az ezüst árfolyama,
ami közel 17 százalékos zuhanást jelent.
Az arany is benézett 5000 dollár alá, 7,3 százalékos zakót követően.
Elképesztő pusztítás történt a részvénypiacon, lemondott a tőzsde vezérigazgatója
Iman Rachman, az indonéz tőzsde (IDX) vezérigazgatója pénteken benyújtotta lemondását, miután az ország részvénypiaca két nap alatt 84 milliárd dollárnyi értéket veszített, amit az MSCI indexszolgáltató esetleges leminősítésétől való félelem váltott ki - írta meg a Cnbc.
Megvan a Fed új elnöke? Tombol a piac
A hírek szerint Kevin Warsh, a Wall Street és a politika hibridje veheti át a Fed irányítását, ami egyet jelent a mai monetáris dogmák tűzre vetésével. Warsh nem hisz a végtelen pénznyomtatásban és kész agresszíven szűkíteni a mérleget, még akkor is, ha ez rövid távon fájni fog. Cserébe újraírná a bankszabályozást és a kamatpolitikával kapcsolatban is meglepetésre készülhet. Elemzésünkben bemutatjuk, hogyan alakíthatja át a „Warsh-pivot” a befektetési térképet, és miért remegtek meg a tőzsdék már a pletyka hallatán is.
Az energiaválság óta nem látott drágulás: elszállt az európai földgáz ára
Az európai földgázárak 2023 nyara óta nem látott ralit produkáltak januárban, miután a sarkvidéki hideghullámok és az apadó készletek alapjaiban rengették meg a piaci bizalmat.
Ezt nézni is rossz: hanyatt-homlok menekülnek a befektetők
Egyre nagyobb eladói nyomás alakul ki az idei év sztárbefektetésénél, az ezüstnél. Már 10 százalék fölötti a zuhanás mértéke - igaz, idén még így is az egyik legjobban teljesítő eszközről beszélünk a nemesfém esetében.
Zuhanás
Egyre csúnyább esés látszik a nyersanyagpiacon, az ezüst már 10 százalékos mínuszban van, ezzel a heti emelkedés gyakorlatilag kitörlődött. Az aranyról is ugyanez elmondható, a jegyzés jelenleg 5 százalékos esésben van.
Nagy csapkodás az olajpiacon: csúcsdöntés után Trump szavai hoztak hirtelen fordulatot
Pénteken mérséklődtek az olajárak, miután jelzések érkeztek arról, hogy az Egyesült Államok kész tárgyalásokat kezdeni Iránnal az ország nukleáris programjáról, ami átmenetileg enyhítette egy esetleges amerikai csapás és az abból fakadó kínálati zavarok miatti aggodalmakat.
Kis emelkedés Európában
Enyhe emelkedés látszik az európai tőzsdéken a nyitás után, az összeurópai Stoxx 600 index 0,1 százalékos pluszban van. A DAX 0,4 százalékot emelkedett, a CAC 0,1 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot esett.
Csúcsdöntés után az irányt keresi a magyar tőzsde
Nincs határozott irány ma reggel az európai piacokon, és ez tükröződik a magyar piacon is, a BUX minimális elmozdulással indítja a napot.
50 százalékot emelkedhet ez a részvény - És most nagyon jó áron megveheted!
Megállíthatatlanul robog tovább napjaink legnagyobb befektetési sztorija, mostani elemzésünk szereplője pedig egy olyan részvény, amelyhez nem csak, hogy nagyon jó áron hozzá lehet jutni, de az egyik legjobb és legstabilabb módja lehet annak, hogy befektetőként igazán megfogjuk a trenben rejlő hatalmas lehetőségeket.
Bombasiker lett az új iPhone, de súlyos problémába futott bele az Apple
Erős számokat közölt az Apple a tegnapi piaczárás után, gyakorlatilag minden fontosabb soron sikerült felülmúlni az elemzői várakozásokat, köszönhetően az iPhone-ok iránti kereslet megugrásának. A kedvező számokat azonban beárnyékolta, hogy a menedzsment elmondása szerint a vállalat nem tud elegendő chipet szerezni a kereslet kielégítéséhez, és a memóriaárak emelkedése nyomást helyezhet a marzsokra. Ezzel együtt is pluszban várja a mai piacnyitást az árfolyam.
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Jön a következő befektetési konferenciánk, a Portfolio Investment Day 2026, ahol a hazai befektetési piac nagyágyúi mondják el, hogy milyen eszközökben látnak most fantáziát. Kiemelt panelbeszélgetésünkön a legnagyobb hazai abszolút hozamú alapok portfóliómenedzserei, Cser Tamás és Gyurcsik Attila mondják el, hogy milyen szemlélettel kezelik az alapjaikat, hol látják most a lehetőségeket és a kockázatokat, és mit tesznek most a portfóliójukba.
Beszakadt az arany árfolyama - Mutatjuk, mi áll a háttérben
Az arany árfolyama pénteken több mint 4 százalékot esett, miután elterjedt a hír, hogy a Fed élére a bent maradt jelöltek közül egy keményebb monetáris politikát képviselő elnök kerülhet. Ennek ellenére a nemesfém januárt így is 1980 óta nem látott havi szárnyalással zárhatja, köszönhetően a tartós geopolitikai és gazdasági bizonytalanságnak.
Donald Trump ma nagyon fontos bejelentést tesz, hónapok óta ezt a várja a piac
Donald Trump csütörtökön bejelentette, hogy pénteken megnevezi a Federal Reserve következő elnökét. A Melania című, a first lady-ről szóló film premierjén azt mondta, a tavaly nyáron indult kiválasztási folyamat a végéhez közeledik - írta a Cnbc.
Ütik a nyersanyagokat
A tegnapi komoly volatiliás után ma reggel ismét jelentős mínuszban van a nemesfémek árfolyama, az arany 3,7 százalékkal került lejjebb.
Az ezüst 4,8 százalékot esett. A szélesebb értelemben vett nyersanyagpiacon is látszik a korábbi emelkedés után már időszerű korrekció és profitrealizálás, hiszen réz szintén közel 4 százalékot, esett, de a palládium is 5,6 százalékos mínuszban van.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,67 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,27 százalékos pluszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,87 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,34 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,09 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,53 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,56 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,67 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
A pénteki nap megint kiemelten fontos lehet, hiszen érkeznek a negyedik negyedéves előzetes GDP-adatok. Számunkra természetesen a magyar statisztika lesz a legfontosabb, de Nyugat-Európából is jönnek a statisztikák. A németek pedig emellett már a januári előzetes inflációs adatot is publikálják, Amerikában pedig a termelői árakra figyelhetnek a befektetők.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 32,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 21,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 071,56
|0,1%
|-0,6%
|1,3%
|2,1%
|9,7%
|63,7%
|S&P 500
|6 969,01
|-0,1%
|0,8%
|0,9%
|1,8%
|15,4%
|87,6%
|Nasdaq
|25 884,3
|-0,5%
|1,4%
|1,4%
|2,5%
|20,9%
|100,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 375,6
|0,0%
|-0,6%
|5,6%
|6,0%
|35,4%
|92,9%
|Hang Seng
|27 968,09
|0,5%
|5,0%
|9,1%
|9,1%
|38,3%
|-1,1%
|CSI 300
|4 753,87
|0,8%
|0,6%
|2,5%
|2,7%
|24,5%
|-11,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 309,46
|-2,1%
|-2,2%
|-0,2%
|-0,7%
|12,3%
|81,0%
|CAC
|8 071,36
|0,1%
|-1,0%
|-0,5%
|-1,0%
|2,5%
|49,5%
|FTSE
|10 171,76
|0,2%
|0,2%
|3,1%
|2,4%
|18,9%
|58,7%
|FTSE MIB
|45 075,6
|-0,1%
|0,0%
|1,4%
|0,3%
|23,9%
|108,9%
|IBEX
|17 589,7
|-0,1%
|-0,4%
|2,3%
|1,6%
|43,2%
|126,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|127 890,4
|-0,2%
|2,2%
|15,3%
|15,2%
|50,5%
|193,9%
|ATX
|5 578,55
|-0,7%
|0,6%
|6,3%
|4,7%
|46,0%
|93,2%
|PX
|2 761,01
|-1,2%
|1,4%
|3,6%
|2,8%
|46,8%
|171,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 250
|-0,2%
|3,4%
|15,0%
|14,7%
|68,6%
|198,1%
|Mol
|3 902
|1,4%
|2,4%
|32,1%
|32,7%
|37,1%
|75,8%
|Richter
|10 610
|-1,9%
|0,7%
|7,3%
|7,6%
|2,9%
|27,4%
|Magyar Telekom
|1 970
|-1,5%
|1,1%
|9,6%
|9,9%
|36,8%
|400,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,77
|3,2%
|9,3%
|11,9%
|13,1%
|-11,2%
|24,1%
|Brent
|70,71
|3,4%
|10,3%
|14,1%
|16,2%
|-7,7%
|26,4%
|Arany
|5 269,51
|-0,3%
|8,1%
|21,6%
|21,8%
|91,3%
|183,6%
|Devizák
|EURHUF
|381,8250
|0,3%
|-0,1%
|-1,2%
|-0,6%
|-6,4%
|7,0%
|USDHUF
|320,0679
|0,5%
|-1,7%
|-2,5%
|-2,1%
|-18,3%
|8,9%
|GBPHUF
|438,9099
|0,0%
|0,0%
|-1,0%
|-0,4%
|-10,0%
|8,8%
|EURUSD
|1,1930
|-0,1%
|1,7%
|1,4%
|1,6%
|14,5%
|-1,8%
|USDJPY
|153,4650
|0,0%
|-3,1%
|-1,6%
|-2,1%
|-1,0%
|46,6%
|GBPUSD
|1,3765
|-0,2%
|2,1%
|2,0%
|2,3%
|10,7%
|0,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 530
|-5,2%
|-5,5%
|-3,0%
|-4,7%
|-18,5%
|146,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,24
|-0,3%
|-0,3%
|3,7%
|1,7%
|-6,9%
|287,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,79
|-0,7%
|-1,7%
|0,0%
|-2,4%
|9,7%
|-608,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,62
|0,5%
|-2,1%
|-3,9%
|-3,6%
|-1,0%
|178,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
