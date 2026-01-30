Vérengzés a piacon, zuhannak a tőzsdék, lemészárolják az év egyik legjobb befektetését!

Az arany és az ezüst árfolyama meredeken zuhan, miután Donald Trump elnök Kevin Warsh jegybankelnöki jelölése enyhítette a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmakat, és ezzel párhuzamosan erős dollár-ralit indított el.

Az ezüst árfolyama mostanra 30–33 százalék közötti mínuszba csúszott, 80 dollár körüli unciánkénti szintre esve.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az arany spot piaci ára mintegy 11 százalékkal 4810–4815 dollár környékére zuhant, a határidős jegyzések pedig 9 százalék feletti eséssel 5000 dollár alá kerültek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A mozgást kezdetben a jelölés híre váltotta ki, de az eladói hullám a nap folyamán felgyorsult, ahogy a korábban felhalmozott spekulatív pozíciók zárása és a kényszerlikvidálások is beindultak.

A dollárindex mintegy 0,8 százalékos erősödése tovább növelte a nyomást, mivel az erősebb amerikai deviza drágábbá teszi a nemesfémeket a külföldi befektetők számára, és gyengíti azt a narratívát, hogy az arany és az ezüst alternatív tartalékeszközzé válhat a zöldhasúval szemben.