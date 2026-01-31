A Földet is veszélyezteti a Hold felé száguldó aszteroida, megszólaltak a tudósok

A 2024 YR4 jelű aszteroidát 2024. december 27-én fedezte fel az ATLAS teleszkóp Chilében. A kezdeti megfigyelések alapján körülbelül 1 százalékos esély mutatkozott arra, hogy 2032. december 22-én a Földdel ütközik. Az utánkövető mérések nyomán ez az érték átmenetileg 3,1 százalékra nőtt, így rövid időre ez lett a legveszélyesebb ismert űrobjektum, a sajtóban gyakran a "városgyilkos aszteroida" kifejezéssel illették.

A további megfigyelések azonban – a várakozásoknak megfelelően – gyakorlatilag nullára csökkentették a földi becsapódás esélyét. A NASA elemzései ugyanakkor

4,3 százalékra teszik annak valószínűségét, hogy az égitest a Holdat találja el.

A Hold felé tartó pálya mindig is benne volt a lehetőségek között. Ahogy pontosítottuk a röppályát, az eltávolodott a Földtől, de közeledett a Holdhoz

– magyarázta Andrew Rivkin bolygókutató a Johns Hopkins Egyetemről.

Egy, egyelőre szakmai bírálaton még át nem esett tanulmány szerint a becsapódás 6,5 megatonna TNT-nek megfelelő energiával menne végbe, és nagyjából

egy kilométer átmérőjű krátert hozna létre.

A kutatók emlékeztetnek: az Apollo-korszak szeizmométerei még az Apollo–13 rakétafokozatának becsapódását is érzékelték, amely mindössze egy kilotonna TNT-nek felelt meg. Egy ilyen erejű ütközés tehát az egész Holdon mérhető, nagyjából 5-ös erősségű szeizmikus hullámokat keltene.

A holdbecsapódás a Föld számára sem lenne teljesen kockázatmentes.

Egy korábbi tanulmány szerint akár százmillió kilogrammnyi holdanyag is kiszabadulhatna, amely elérné a Hold szökési sebességét. Ez a Földet elérő meteorrajokat idézhetne elő, és veszélyeztethetné a műholdakat.

A kutatók modellezték a lehetséges becsapódás következményeit. Számításaik szerint az ütközés pillanatában több percen át tartó, rendkívül erős fényjelenség lenne megfigyelhető. Ezt órákig tartó infravörös utóizzás követné, miközben a mintegy kétezer Celsius-fokos olvadt kőzet fokozatosan lehűl. A Hold felszínéről kilökődő, méteres nagyságrendű törmelékdarabok egyedülálló lehetőséget kínálnának a bolygóvédelmi technológiák valós körülmények közötti tesztelésére.

A 2032. december 22-re előrejelzett becsapódás idején a Hold fogyó fázisban lesz, nagyjából 70 százalékos megvilágítottsággal. A hawaii Mauna Kea obszervatóriumai lesznek a megfigyelés szempontjából a legkedvezőbb helyszínek: a Hold hajnalban magasan, mintegy 80 fokos magasságban fog állni a horizont felett.

A becsapódás esélye továbbra is alacsony, nagyobb a valószínűsége annak, hogy az aszteroida elkerüli a Holdat. Ha azonban mégis bekövetkezik, az egy egész generációban csak egyszer adódó lehetőséget jelentene arra, hogy valós időben tanulmányozzuk a becsapódási dinamikát, a holdgeológiát és a Föld közeli űrkörnyezet kölcsönhatásait.

