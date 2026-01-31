A Földet is veszélyezteti a Hold felé száguldó aszteroida, megszólaltak a tudósok

A 2024 YR4 jelű aszteroidát 2024. december 27-én fedezte fel az ATLAS teleszkóp Chilében. A kezdeti megfigyelések alapján körülbelül 1 százalékos esély mutatkozott arra, hogy 2032. december 22-én a Földdel ütközik. Az utánkövető mérések nyomán ez az érték átmenetileg 3,1 százalékra nőtt, így rövid időre ez lett a legveszélyesebb ismert űrobjektum, a sajtóban gyakran a "városgyilkos aszteroida" kifejezéssel illették.
A további megfigyelések azonban – a várakozásoknak megfelelően – gyakorlatilag nullára csökkentették a földi becsapódás esélyét. A NASA elemzései ugyanakkor
4,3 százalékra teszik annak valószínűségét, hogy az égitest a Holdat találja el.
A Hold felé tartó pálya mindig is benne volt a lehetőségek között. Ahogy pontosítottuk a röppályát, az eltávolodott a Földtől, de közeledett a Holdhoz
– magyarázta Andrew Rivkin bolygókutató a Johns Hopkins Egyetemről.
Egy, egyelőre szakmai bírálaton még át nem esett tanulmány szerint a becsapódás 6,5 megatonna TNT-nek megfelelő energiával menne végbe, és nagyjából
egy kilométer átmérőjű krátert hozna létre.
A kutatók emlékeztetnek: az Apollo-korszak szeizmométerei még az Apollo–13 rakétafokozatának becsapódását is érzékelték, amely mindössze egy kilotonna TNT-nek felelt meg. Egy ilyen erejű ütközés tehát az egész Holdon mérhető, nagyjából 5-ös erősségű szeizmikus hullámokat keltene.
A holdbecsapódás a Föld számára sem lenne teljesen kockázatmentes.
Egy korábbi tanulmány szerint akár százmillió kilogrammnyi holdanyag is kiszabadulhatna, amely elérné a Hold szökési sebességét. Ez a Földet elérő meteorrajokat idézhetne elő, és veszélyeztethetné a műholdakat.
A kutatók modellezték a lehetséges becsapódás következményeit. Számításaik szerint az ütközés pillanatában több percen át tartó, rendkívül erős fényjelenség lenne megfigyelhető. Ezt órákig tartó infravörös utóizzás követné, miközben a mintegy kétezer Celsius-fokos olvadt kőzet fokozatosan lehűl. A Hold felszínéről kilökődő, méteres nagyságrendű törmelékdarabok egyedülálló lehetőséget kínálnának a bolygóvédelmi technológiák valós körülmények közötti tesztelésére.
A 2032. december 22-re előrejelzett becsapódás idején a Hold fogyó fázisban lesz, nagyjából 70 százalékos megvilágítottsággal. A hawaii Mauna Kea obszervatóriumai lesznek a megfigyelés szempontjából a legkedvezőbb helyszínek: a Hold hajnalban magasan, mintegy 80 fokos magasságban fog állni a horizont felett.
A becsapódás esélye továbbra is alacsony, nagyobb a valószínűsége annak, hogy az aszteroida elkerüli a Holdat. Ha azonban mégis bekövetkezik, az egy egész generációban csak egyszer adódó lehetőséget jelentene arra, hogy valós időben tanulmányozzuk a becsapódási dinamikát, a holdgeológiát és a Föld közeli űrkörnyezet kölcsönhatásait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Furcsa jelenség: extrém hideg csapott le, szó szerint "felrobbannak" a fák
Elmagyarázták a furcsa jelenség mögötti folyamatot.
Elszabadulhat az euró, a legvégső fegyverhez nyúlhatnak az EU-ban?
Már a piacok is elkezdték árazni ezt a forgatókönyvet.
Kínos hibát találtak több mint 150 ezer Toyotában, azonnal visszahívják az autókat
161 268 jármű érintett.
Gigantikus üzlet született: ömleni fognak az amerikai rakéták a forrongó térségbe
9 milliárd dollárt zsebelhet be a Lockheed Martin.
Világszintű botrány: mérgezett tápszereket találtak, azonnal lépett az egyik európai ország
Egyetlen szennyezett alapanyag okozott világszintű problémát.
Már majdnem sikerült békét kötni Ukrajnában - Aztán váratlan dolog történt
Úgy néz ki, Oroszország tovább húzza az időt.
Íme a rettegett Nipah-vírus tünetei, ebből lehet felismerni a halálos kórt
A WHO hivatalos közlése szerint ezt kell tudni a vírusfertőzésről.
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!