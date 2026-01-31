Bajba kerülhet a Deutsche Bank a mesterséges intelligencia miatt

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A Thoma Bravo magántőke-társaság portfóliójába tartozó Conga a PROS Holdings B2B üzletágának megvásárlására készül. A potenciális befektetőkkel folytatott tárgyalásokon a Deutsche Banknak egyre kedvezőbb feltételeket kellett felkínálnia: egyre nagyobb árkedvezményt és erősebb befektetői garanciákat.

A Deutsche Bank január elején még dolláronként 97,5–98 centes árfolyamon próbálta értékesíteni a hitelcsomagot, a SOFR fölött 4 százalékpontos kamatfelárral. A befektetőknek január 21-ig kellett volna elköteleződniük, ám péntekig nem született megállapodás. Piaci értesülések szerint a diszkont akár 90 centre is nőhet, vagyis a hitelt jóval névérték alatt adhatják tovább.

A dokumentumautomatizálással foglalkozó Conga felvásárlását várhatóan az első negyedévben zárják le.

Ha addig nem sikerül a hitelt továbbértékesíteni, a bankoknak saját mérlegükben kell tartaniuk az adósságot.

Ez leköti a tőkéjüket, és korlátozza jövőbeli hitelezési kapacitásukat. A SaaS-vállalatokra egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel a mesterségesintelligencia-modellek ma már képesek kódot írni és adatokat elemezni. Olyan feladatokat vesznek át, amelyek korábban ezeknek a platformoknak a fő szakterületei voltak. A szoftvercégekhez kapcsolódó tőkeáttételes hitelek idén átlagosan 1,7 százalékot veszítettek értékükből, így ez lett a piac leggyengébben teljesítő szegmense.

Hasonló okok miatt Európában is nő az óvatosság: felfüggesztették például a Team.Blue 1,6 milliárd dolláros hitelügyletét. Közben más szoftvercégek, köztük a McAfee és az ION kötvényeinek árfolyama is esett a másodlagos piacon.

Címlapkép forrása: Shutterstock