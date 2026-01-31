  • Megjelenítés
Bajba kerülhet a Deutsche Bank a mesterséges intelligencia miatt
Üzlet

Bajba kerülhet a Deutsche Bank a mesterséges intelligencia miatt

Portfolio
A Deutsche Bank vezette hitelezői konzorcium nehezen talál vevőt arra a mintegy 1,2 milliárd dolláros hitelcsomagra, amely a Conga szoftvercég felvásárlását finanszírozná. A befektetők óvatosak, mert tartanak attól, hogy az ingyenes mesterségesintelligencia-eszközök felerősítik a versenyt, és rontják az ilyen típusú vállalkozások kilátásait - számolt be a Bloomberg.

Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Thoma Bravo magántőke-társaság portfóliójába tartozó Conga a PROS Holdings B2B üzletágának megvásárlására készül. A potenciális befektetőkkel folytatott tárgyalásokon a Deutsche Banknak egyre kedvezőbb feltételeket kellett felkínálnia: egyre nagyobb árkedvezményt és erősebb befektetői garanciákat.

A Deutsche Bank január elején még dolláronként 97,5–98 centes árfolyamon próbálta értékesíteni a hitelcsomagot, a SOFR fölött 4 százalékpontos kamatfelárral. A befektetőknek január 21-ig kellett volna elköteleződniük, ám péntekig nem született megállapodás. Piaci értesülések szerint a diszkont akár 90 centre is nőhet, vagyis a hitelt jóval névérték alatt adhatják tovább.

A dokumentumautomatizálással foglalkozó Conga felvásárlását várhatóan az első negyedévben zárják le.

Ha addig nem sikerül a hitelt továbbértékesíteni, a bankoknak saját mérlegükben kell tartaniuk az adósságot.

Még több Üzlet

Váratlan hátraarc az Nvidiától, ennek az OpenAI-nál nagyon nem fognak örülni

Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész

Szépíteni tudtak a vérengzés után a piacok

Ez leköti a tőkéjüket, és korlátozza jövőbeli hitelezési kapacitásukat. A SaaS-vállalatokra egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel a mesterségesintelligencia-modellek ma már képesek kódot írni és adatokat elemezni. Olyan feladatokat vesznek át, amelyek korábban ezeknek a platformoknak a fő szakterületei voltak. A szoftvercégekhez kapcsolódó tőkeáttételes hitelek idén átlagosan 1,7 százalékot veszítettek értékükből, így ez lett a piac leggyengébben teljesítő szegmense.

Hasonló okok miatt Európában is nő az óvatosság: felfüggesztették például a Team.Blue 1,6 milliárd dolláros hitelügyletét. Közben más szoftvercégek, köztük a McAfee és az ION kötvényeinek árfolyama is esett a másodlagos piacon.

AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szépíteni tudtak a vérengzés után a piacok
Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken
Zöld utat kaphat a magyar gyógyszercég készítménye, nők milliói vártak erre a bejelentésre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility