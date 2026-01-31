  • Megjelenítés
Hihetetlen összegű befektetést kaphat az a cég, amelynek járműve nemrég gyereket ütött el
Üzlet

Hihetetlen összegű befektetést kaphat az a cég, amelynek járműve nemrég gyereket ütött el

Portfolio
A Waymo mintegy 16 milliárd dolláros tőkebevonásra készül, amely közel 110 milliárd dollárra értékelné az önvezető autókat fejlesztő vállalatot – értesült bennfentes forrásokból a Bloomberg News.

A befektetés nagyobb részét, mintegy 13 milliárd dollárt az anyavállalat Alphabet biztosítaná, míg a fennmaradó összeget külső befektetők, köztük a Sequoia Capital, a DST Global és a Dragoneer Investment Group adnák össze.

A Waymo a Reutersnek küldött közleményében nem kívánta kommentálni a pénzügyi részleteket. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a biztonságra, a működési kiválóságra és a technológiai élvonalban maradásra összpontosít, hogy megfeleljen az önvezető közlekedés iránti erős keresletnek. Az Alphabet egyelőre nem reagált a megkeresésre.

Decemberben a The Information már arról írt, hogy a Waymo legalább 100 milliárd dolláros értékelés mellett tárgyal tőkebevonásról.

A vállalat 2016-ban vált ki a Google önvezető autós projektjéből, és jelenleg az Egyesült Államok egyetlen olyan szolgáltatója, amely fizetős robotaxi-szolgáltatást kínál biztonsági sofőr vagy felügyelő nélkül.

Még több Üzlet

Titkos tárgyalások szivárogtak ki: Hátba szúrná Trumpot Amerika patrióta zászlóshajója

Itt vannak az Ötöslottó nyerőszámai!

Titkos Epstein-aktákat hoztak nyilvánosságra: Bill Gates mellett újabb világsztárok érintettek a legnagyobb amerikai botrányban

Flottájában több mint 2500 jármű található.

Közben az amerikai autóipari biztonsági hatóság csütörtökön vizsgálatot indított, miután a múlt héten egy Waymo-jármű elütött egy gyereket egy Santa Monica-i általános iskola közelében. A gyerek könnyebb sérüléseket szenvedett, az eset pedig ismét ráirányította a figyelmet a robotaxik biztonságosságával kapcsolatos aggályokra.

Címlapkép: Egy Waymo jármű kihajt egy töltőállomásról 2026. január 15-én Austinban, Texasban. Forrása: Brandon Bell/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas bírságolási hullám kezdődött az otthoni napelemeseknél - Sokba kerül a figyelmetlenség
Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre
Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility