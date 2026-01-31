Hihetetlen összegű befektetést kaphat az a cég, amelynek járműve nemrég gyereket ütött el

A Waymo mintegy 16 milliárd dolláros tőkebevonásra készül, amely közel 110 milliárd dollárra értékelné az önvezető autókat fejlesztő vállalatot – értesült bennfentes forrásokból a Bloomberg News.

A befektetés nagyobb részét, mintegy 13 milliárd dollárt az anyavállalat Alphabet biztosítaná, míg a fennmaradó összeget külső befektetők, köztük a Sequoia Capital, a DST Global és a Dragoneer Investment Group adnák össze.

A Waymo a Reutersnek küldött közleményében nem kívánta kommentálni a pénzügyi részleteket. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a biztonságra, a működési kiválóságra és a technológiai élvonalban maradásra összpontosít, hogy megfeleljen az önvezető közlekedés iránti erős keresletnek. Az Alphabet egyelőre nem reagált a megkeresésre.

Decemberben a The Information már arról írt, hogy a Waymo legalább 100 milliárd dolláros értékelés mellett tárgyal tőkebevonásról.

A vállalat 2016-ban vált ki a Google önvezető autós projektjéből, és jelenleg az Egyesült Államok egyetlen olyan szolgáltatója, amely fizetős robotaxi-szolgáltatást kínál biztonsági sofőr vagy felügyelő nélkül.

Flottájában több mint 2500 jármű található.

Közben az amerikai autóipari biztonsági hatóság csütörtökön vizsgálatot indított, miután a múlt héten egy Waymo-jármű elütött egy gyereket egy Santa Monica-i általános iskola közelében. A gyerek könnyebb sérüléseket szenvedett, az eset pedig ismét ráirányította a figyelmet a robotaxik biztonságosságával kapcsolatos aggályokra.

Címlapkép: Egy Waymo jármű kihajt egy töltőállomásról 2026. január 15-én Austinban, Texasban. Forrása: Brandon Bell/Getty Images