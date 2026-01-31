  • Megjelenítés
Itt a világ 10 leggazdagabb nője!
Üzlet

Itt a világ 10 leggazdagabb nője!

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Kik azok a nők, akik ma nemcsak befolyással, hanem elképesztő vagyonokkal is formálják a világot? Cikkünkben bemutatjuk a világ jelenlegi 10 leggazdagabb nőjét a Bloomberg Billionaires Index aktuális adatai alapján, valamint megmutatjuk, hogyan tettek szert több tízmilliárd dolláros vagyonukra, és milyen vállalatbirodalmakat irányítanak.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

1. Alice Walton

leggazdagabb nők: 1., teljes lista: 13. hely

vagyon: 139 milliárd USD

Alice Walton (1949) amerikai üzletasszony, a Walmart alapítója, Sam Walton lánya. Vagyonának döntő része a Walmartban örökölt jelentős részvénycsomagból származik: a részvények értéknövekedése és az osztalékfizetések adják vagyonának alapját. Pályája során foglalkozott pénzügyi területtel is részvényelemzőként és alapkezelőként.

alice walton
Forrás: Wikimedia Commons

2. Francoise Bettencourt Meyers

leggazdagabb nők: 2., teljes lista: 18. hely

Még több Üzlet

Vészleállás: hirtelen egy egész országban elment az áram

A Földet is veszélyezteti a Hold felé száguldó aszteroida, megszólaltak a tudósok

Fontos kérést intézett az MVM a lakossághoz, ezt kell tenni a számlákkal!

vagyon: 99,4 milliárd USD

Francoise Bettencourt Meyers (1953) francia üzletasszony és örökös, a L’Oréal-alapító Eugène Schueller unokája, és a Bettencourt család vagyonának fő örököse. Vagyonának döntő része a L’Oréalban meglévő családi részesedésből származik, édesanyja, Liliane Bettencourt halála után örökölte a családi érdekeltségek jelentős részét. A cég irányításában nem a napi operatív vezetésben, hanem tulajdonosi és felügyeleti szerepekben jelenik meg.

bettencourt
Forrás: Getty Images/Bertrand Rindoff Petroff

3. Julia Flesher Koch és családja

leggazdagabb nők: 3., teljes lista: 21. hely

vagyon: 78,3 milliárd

Julia Flesher Koch (1962) amerikai üzletasszony, aki a Koch család vagyonához férje, David H. Koch révén kapcsolódik, akivel egy vakrandin ismerkedett meg. David Koch a Koch Industries egyik társtulajdonosa volt, akinek halála után Julia Flesher Koch örökölte férje jelentős érdekeltségét. A Koch Industries az Egyesült Államok egyik legnagyobb magánkézben lévő vállalata, amely több iparágban, többek között az energia, a vegyipar, az alapanyagok, gyártás és kereskedelem területén is érdekelt.

julia koch
Forrás: Wikimedia Commons

4. Iris Fontbona és családja

leggazdagabb nők: 4., teljes lista: 32. hely

vagyon: 56,4 milliárd USD

Iris Fontbona (1944) chilei üzletasszony, aki a Fontbona–Luksic család vagyonának örököse. Férje, Andrónico Luksic az Antofagasta bányavállalat vezetője volt, halála után a hölgy és a család örökölte a kiterjedt vállalati érdekeltségeket. A családi csoport érdekeltségei több ágazatra kiterjednek, különösen a bányászatra, rézhez kapcsolódó tevékenységekre, továbbá ipari, energia- és pénzügyi befektetésekre. A réz árfolyama történelmi csúcsra szárnyalt idén januárban, ennek is köszönhető, hogy Iris Fontbona a negyedik helyre került fel a világ leggazdagabb nőinek listáján.

iris fontbona facebook
Forrás: Facebook

5. Jacqueline Badger Mars

leggazdagabb nők: 5., teljes lista: 37. hely

vagyon: 48,8 milliárd USD

Jacqueline Badger Mars (1939) amerikai üzletasszony, a Mars család tagjaként a Mars Incorporated egyik meghatározó tulajdonosa. A Mars Inc. a világszerte ismert Mars, Snickers, M&M’s, Milky Way, és Twix csokoládék gyártója, valamint olyan neves állateledel-márkák, mint a Pedigee vagy a Whiskas tulajdonosa. A milliárdosnő hosszú időn át részt vett a cég irányításában is tulajdonosi és felügyeleti szerepekben, igazgatósági tagsággal. A Mars nagy, magántulajdonban lévő multinacionális vállalatként működik, amely édesség- és élelmiszeripari, illetve állateledel-üzletágával termel jelentős bevételeket.

jaquelina mars
Forrás: Getty Images/Aurora Rose

6. Abigail Johnson

leggazdagabb nők: 6., teljes lista: 42. hely

vagyon 45,7 milliárd USD

Abigail Johnson (1961) amerikai üzletasszony, a Fidelity Investments elnök-vezérigazgatója, aki a világ egyik legnagyobb vagyonkezelőjének számító cég családi irányítását viszi tovább. Vagyonának forrása döntően az, hogy a nagyapja, Edward C. Johnson által alapított Fidelity-ben jelentős tulajdonrésszel rendelkezik. Bár vagyonára örökléssel tett szert, de évtizedek óta a Fidelity-ben dolgozik, és vezetőként a cég befektetési, brókeri és nyugdíj-megtakarítási üzletágainak stratégiai irányításáért felel.

7. Gina Rinehart

leggazdagabb nők: 7., teljes lista: 43. hely

vagyon: 44,7 milliárd USD

Gina Rinehart (1954) ausztrál bányavállalkozó és üzletasszony, akit elsősorban a vasércbányászatra épülő vagyonáról ismernek. A Hancock Prospecting nevű céget apja, Lang Hancock bányászati felfedezései és üzletei alapozták meg. Rinehart vagyonának döntő része a bányavállalatban lévő tulajdonrészből származik, vagyis főként a vasérc- és egyéb nyersanyagprojektek nyereségéből, valamint a kapcsolódó befektetésekből. A vállalat Ausztráliában különösen a Pilbara régió vasérc-üzletágában érdekelt, és a globális acélipari kereslet, illetve a vasérc világpiaci ára erősen befolyásolja a családi vagyon nagyságát. Emellett Rinehart időről időre mezőgazdasági és egyéb befektetésekkel is diverzifikált, de a központi „vagyonmotor” továbbra is a bányászati érdekeltség.

gine rinehardt
Forrás: Wikimedia Commons

8. Miriam Adelson

leggazdagabb nők: 8., teljes lista: 51. hely

vagyon: 42,1 milliárd USD

Miriam Adelson (1945) izraeli–amerikai orvos, akit a szélesebb nyilvánosság leginkább a férje, Sheldon Adelson által felépített kaszinó- és üdülőbirodalomhoz kötődő vagyon révén ismer. Férje halála után ő lett a család legfontosabb örököse és a Las Vegas Sands integrált kaszinó‑ és resortvállalat nagytulajdonosa, vagyonát főként a vállalati részesedés értéke adja.

miriam adelson
Forrás: Wikimedia Commons

9. MacKenzie Scott

leggazdagabb nők: 9., teljes lista: 53. hely

teljes vagyon: 41,7 milliárd USD

MacKenzie Scott (1970) amerikai író és filantróp, akinek a vagyonát döntően a Jeff Bezosszal kötött házasság 2019-es felbontásakor létrejött vagyonmegosztás alapozta meg: a válás részeként jelentős Amazon-részvénycsomagot kapott, így vagyonát főként az Amazon részvényárfolyamának alakulása mozgatja. A nyilvánosságban ma leginkább adományozásáról ismert, regényíróként publikált, de közéleti profilját elsősorban a filantróp tevékenysége határozza meg.

mackenziebezos
Forrás: Getty Images

10. Susanne Klatten

leggazdagabb nők: 10., teljes lista: 73. hely

teljes vagyon: 32,9 milliárd USD

Susanne Klatten (1962) német üzletasszony és befektető, a Quandt család tagja, és Németország egyik legismertebb milliárdosnője. A vagyona döntően a BMW-ben meglévő jelentős Quandt családi részesedésből származik, mivel a család a vállalat egyik legnagyobb tulajdonosa, valamint a Altana nevű vegyipari cégben lévő érdekeltségből, amelyet a család a 2000-es években többségi tulajdonba vett.

susanne klatten
Forrás: Wikimedia Commons

Képek forrása: Getty Images, Wikimedia Commons, címlapkép: MacKenzie Scott és Jeff Bezos egy 2018-as eseményen, forrása: Mike Coppola/Getty Images fr VF

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész
Ilyen a valóra vált katasztrófa: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autógyártása
Szépíteni tudtak a vérengzés után a piacok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility