Itt a világ 10 leggazdagabb nője!

1. Alice Walton
leggazdagabb nők: 1., teljes lista: 13. hely
vagyon: 139 milliárd USD
Alice Walton (1949) amerikai üzletasszony, a Walmart alapítója, Sam Walton lánya. Vagyonának döntő része a Walmartban örökölt jelentős részvénycsomagból származik: a részvények értéknövekedése és az osztalékfizetések adják vagyonának alapját. Pályája során foglalkozott pénzügyi területtel is részvényelemzőként és alapkezelőként.
2. Francoise Bettencourt Meyers
leggazdagabb nők: 2., teljes lista: 18. hely
vagyon: 99,4 milliárd USD
Francoise Bettencourt Meyers (1953) francia üzletasszony és örökös, a L’Oréal-alapító Eugène Schueller unokája, és a Bettencourt család vagyonának fő örököse. Vagyonának döntő része a L’Oréalban meglévő családi részesedésből származik, édesanyja, Liliane Bettencourt halála után örökölte a családi érdekeltségek jelentős részét. A cég irányításában nem a napi operatív vezetésben, hanem tulajdonosi és felügyeleti szerepekben jelenik meg.
3. Julia Flesher Koch és családja
leggazdagabb nők: 3., teljes lista: 21. hely
vagyon: 78,3 milliárd
Julia Flesher Koch (1962) amerikai üzletasszony, aki a Koch család vagyonához férje, David H. Koch révén kapcsolódik, akivel egy vakrandin ismerkedett meg. David Koch a Koch Industries egyik társtulajdonosa volt, akinek halála után Julia Flesher Koch örökölte férje jelentős érdekeltségét. A Koch Industries az Egyesült Államok egyik legnagyobb magánkézben lévő vállalata, amely több iparágban, többek között az energia, a vegyipar, az alapanyagok, gyártás és kereskedelem területén is érdekelt.
4. Iris Fontbona és családja
leggazdagabb nők: 4., teljes lista: 32. hely
vagyon: 56,4 milliárd USD
Iris Fontbona (1944) chilei üzletasszony, aki a Fontbona–Luksic család vagyonának örököse. Férje, Andrónico Luksic az Antofagasta bányavállalat vezetője volt, halála után a hölgy és a család örökölte a kiterjedt vállalati érdekeltségeket. A családi csoport érdekeltségei több ágazatra kiterjednek, különösen a bányászatra, rézhez kapcsolódó tevékenységekre, továbbá ipari, energia- és pénzügyi befektetésekre. A réz árfolyama történelmi csúcsra szárnyalt idén januárban, ennek is köszönhető, hogy Iris Fontbona a negyedik helyre került fel a világ leggazdagabb nőinek listáján.
5. Jacqueline Badger Mars
leggazdagabb nők: 5., teljes lista: 37. hely
vagyon: 48,8 milliárd USD
Jacqueline Badger Mars (1939) amerikai üzletasszony, a Mars család tagjaként a Mars Incorporated egyik meghatározó tulajdonosa. A Mars Inc. a világszerte ismert Mars, Snickers, M&M’s, Milky Way, és Twix csokoládék gyártója, valamint olyan neves állateledel-márkák, mint a Pedigee vagy a Whiskas tulajdonosa. A milliárdosnő hosszú időn át részt vett a cég irányításában is tulajdonosi és felügyeleti szerepekben, igazgatósági tagsággal. A Mars nagy, magántulajdonban lévő multinacionális vállalatként működik, amely édesség- és élelmiszeripari, illetve állateledel-üzletágával termel jelentős bevételeket.
6. Abigail Johnson
leggazdagabb nők: 6., teljes lista: 42. hely
vagyon 45,7 milliárd USD
Abigail Johnson (1961) amerikai üzletasszony, a Fidelity Investments elnök-vezérigazgatója, aki a világ egyik legnagyobb vagyonkezelőjének számító cég családi irányítását viszi tovább. Vagyonának forrása döntően az, hogy a nagyapja, Edward C. Johnson által alapított Fidelity-ben jelentős tulajdonrésszel rendelkezik. Bár vagyonára örökléssel tett szert, de évtizedek óta a Fidelity-ben dolgozik, és vezetőként a cég befektetési, brókeri és nyugdíj-megtakarítási üzletágainak stratégiai irányításáért felel.
7. Gina Rinehart
leggazdagabb nők: 7., teljes lista: 43. hely
vagyon: 44,7 milliárd USD
Gina Rinehart (1954) ausztrál bányavállalkozó és üzletasszony, akit elsősorban a vasércbányászatra épülő vagyonáról ismernek. A Hancock Prospecting nevű céget apja, Lang Hancock bányászati felfedezései és üzletei alapozták meg. Rinehart vagyonának döntő része a bányavállalatban lévő tulajdonrészből származik, vagyis főként a vasérc- és egyéb nyersanyagprojektek nyereségéből, valamint a kapcsolódó befektetésekből. A vállalat Ausztráliában különösen a Pilbara régió vasérc-üzletágában érdekelt, és a globális acélipari kereslet, illetve a vasérc világpiaci ára erősen befolyásolja a családi vagyon nagyságát. Emellett Rinehart időről időre mezőgazdasági és egyéb befektetésekkel is diverzifikált, de a központi „vagyonmotor” továbbra is a bányászati érdekeltség.
8. Miriam Adelson
leggazdagabb nők: 8., teljes lista: 51. hely
vagyon: 42,1 milliárd USD
Miriam Adelson (1945) izraeli–amerikai orvos, akit a szélesebb nyilvánosság leginkább a férje, Sheldon Adelson által felépített kaszinó- és üdülőbirodalomhoz kötődő vagyon révén ismer. Férje halála után ő lett a család legfontosabb örököse és a Las Vegas Sands integrált kaszinó‑ és resortvállalat nagytulajdonosa, vagyonát főként a vállalati részesedés értéke adja.
9. MacKenzie Scott
leggazdagabb nők: 9., teljes lista: 53. hely
teljes vagyon: 41,7 milliárd USD
MacKenzie Scott (1970) amerikai író és filantróp, akinek a vagyonát döntően a Jeff Bezosszal kötött házasság 2019-es felbontásakor létrejött vagyonmegosztás alapozta meg: a válás részeként jelentős Amazon-részvénycsomagot kapott, így vagyonát főként az Amazon részvényárfolyamának alakulása mozgatja. A nyilvánosságban ma leginkább adományozásáról ismert, regényíróként publikált, de közéleti profilját elsősorban a filantróp tevékenysége határozza meg.
10. Susanne Klatten
leggazdagabb nők: 10., teljes lista: 73. hely
teljes vagyon: 32,9 milliárd USD
Susanne Klatten (1962) német üzletasszony és befektető, a Quandt család tagja, és Németország egyik legismertebb milliárdosnője. A vagyona döntően a BMW-ben meglévő jelentős Quandt családi részesedésből származik, mivel a család a vállalat egyik legnagyobb tulajdonosa, valamint a Altana nevű vegyipari cégben lévő érdekeltségből, amelyet a család a 2000-es években többségi tulajdonba vett.
