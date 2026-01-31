Itt vannak az Ötöslottó nyerőszámai!

Kihúzták az Ötöslottó ötödik játékhetének nyerőszámait. Mivel telitalálat most sem volt, a jövő héten 4 milliárd 290 millió forint lesz a főnyeremény.

Szombat este kisorsolták az Ötöslottó 5., eheti nyerőszámait, amelyek emelkedő számsorrendben a következők:

9; 25; 44; 45; 55.

Mivel telitalálat ezen a héten sem volt, a következő, 6. játékhéten a főnyeremény már 4 milliárd 290 millió forint lesz.

Az alacsonyabb találatok pénzdíjai az alábbi módon alakultak:

4 találat: egyenként 2 862 150 Ft,

3 találat: egyenként 20 755 Ft,

2 találat: egyenként 2 705 Ft.

Az 5. heti Jokerszám 001533 lett, amit két szerencsés játékos talált el, egyenként 17 010 910 forintot nyerve. A 6. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Címlapkép forrása: Portfolio