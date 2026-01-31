Még el sem ült a vihar, máris újabb ország kerülhet Trump célkeresztjébe, ez a bűne

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A kilencvenes évekre már megszokottá vált, hogy a hírhedt mexikói drogkartellek magánrepülőgépeken juttatnak be kábítószert az országba. A 2006 áprilisában leszálló egyik gép azonban különleges volt: állítólag a venezuelai elnöki hangárból indult. A mexikói Ciudad del Carmen kikötőváros repülőterén landoló gépen a várt turisták helyett 5,5 tonna kokain volt, amelynek értéke az amerikai ügyészek szerint elérhette a 100 millió dollárt. Washington úgy látja, az ügy szemléletes bizonyíték arra, hogy a venezuelai rezsim nyakig benne volt a kábítószer-kereskedelemben és a korrupcióban.

Az elfogott venezuelai vezető, Nicolás Maduro elleni amerikai vádirat azonban tucatnyi utalást tartalmaz Mexikóval kapcsolatban is - írja a Financial Times elemzése.

A dokumentum szerint Mexikó legbefolyásosabb drogkartelljeinek egy része venezuelai tisztviselőkkel működött együtt, közösen szervezve a kokaincsempészetet és a drogpénzek tisztára mosását.

A nemrég nyilvánosságra hozott vádirat kellemetlen olvasmány lehet Claudia Sheinbaum mexikói elnök számára, ráadásul baloldali kormánya amúgy is Donald Trump célkeresztjében áll. A kormányzó Morena párt korrupciós vádakkal küzd, amelyek egy része közvetlenül Caracashoz kötődik.

A Mexikóra vonatkozó utalások rendkívül kényelmetlenek, és még sebezhetőbb helyzetbe hozzák az országot. Mostantól mindent ellenünk fognak felhasználni

– mondta Carlos Ramírez, a mexikóvárosi Integralia tanácsadó cég szakértője.

Sheinbaum egyre határozottabb amerikai követelésekkel szembesül: Washington "kézzelfogható eredményeket" vár a kartellek elleni harcban. Trump többször megfogadta, hogy "tesz valamit" az olyan csoportok ellen, mint a fentaniltermelésben élen járó Sinaloa kartell, amely szerinte uralja Mexikót. Sheinbaum azonban következetesen elutasítja az amerikai katonai segítség felajánlásait.

Döbbenetes összeesküvéssel vádolják Madurot és a mexikói rezsimet

Maduro idei elfogása ráirányította a figyelmet Mexikó és a venezuelai rezsim időnként homályos kapcsolataira. Ezek között szerepelnek politikai ellenfelek és mexikói médiumok állításai arról, hogy Caracas anyagilag támogatta Sheinbaum elődjének, Andrés Manuel López Obradornak a sikertelen, 2006-os elnökjelölti kampányát.

Bőröndökben repítették a készpénzt a López Obrador-kampány finanszírozására

– állította egy volt, magas rangú tisztviselő, Hugo Chávez akkori venezuelai elnök feltételezett támogatására utalva. A 2018 és 2024 között hivatalban lévő López Obrador tagadta, hogy pénzt kapott volna akár a drogkartellektől, akár Venezuelától. A Financial Times értesülései szerint Caracas szintén cáfolta, hogy támogatta volna a kampányát.

Az amerikai ügyészek szerint ugyanakkor Venezuela és a mexikói kartellek – köztük a Sinaloa kartell és a Los Zetas – kapcsolata virágzott. Véleményük szerint Venezuela és Mexikó kulcsfontosságú tranzitország a kolumbiai kokain Karib-térség, az Egyesült Államok és Európa felé tartó szállítmányainak.

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnüldözési Hivatala (United Nations Office on Drugs and Crime) statisztikái szerint Venezuela kokaintermelése nem számít kiemelkedően nagynak, a termelés nagyobb része Kolumbiában, Peruban és Bolíviában zajlik. Tranzit szempontjából már sokkal nagyobb Venezuela szerepe, egy 2025-ös amerikai tanulmány szerint a világ kokainforgalmának 10-13 százaléka a latin-amerikai országon keresztül bonyolódik.

A vádak szerint Diosdado Cabello, a venezuelai rezsim rettegett végrehajtója, aki a Maduróval együtt benyújtott vádirat ellenére továbbra is belügyminiszter, segített koordinálni a 2006-os drogszállítmány akcióját. Cabello "nagy hazugságnak" nevezte az ellene felhozott kábítószer-kereskedelmi vádakat.

A vádirat szerint Maduro Venezuela mexikói nagykövetségét használta kulcsfontosságú csatornaként a drogbevételek hazajuttatására, diplomáciai fedezet alatt.

Egy magánrepülőgépet készpénzzel pakoltak meg, miközben a csempészek Venezuela mexikói nagykövetével találkoztak egy diplomáciai küldetés látszata alatt. Első bírósági meghallgatásán Maduro tagadta az összes ellene felhozott vádat: "Ártatlan vagyok. Nem vagyok bűnös. Tisztességes ember vagyok."

Az amerikai ügyészség korábban azt állította, hogy Alex Saab, Maduro egykori, "mindeneseként" ismert bizalmasa mexikói székhelyű fedőcégeket használt élelmiszer-beszerzési és olajszankciók megkerülését célzó műveletekhez a venezuelai rezsim javára. Saab ügyvédei egy 2021-es beadványban közölték, hogy védencük tagad "mindenféle összeesküvést, megvesztegetést vagy pénzmosást".

Caracas és Mexikóváros kapcsolatában korábban is akadtak nehéz pillanatok: Chávez 2005-ben Vicente Fox konzervatív mexikói elnököt "az [amerikai] birodalom kiskutyájának" nevezte, ami diplomáciai feszültséget okozott.

Maduro azonban López Obrador elnöksége idején ellátogatott Mexikóba, és a korábbi államfő – akárcsak Sheinbaum – kerülte Venezuela nyílt bírálatát. Sheinbaum élesen kritizálta azt az amerikai katonai akciót, amelynek keretében elfogták Madurót, és hangsúlyozta, hogy Mexikó alkotmánya tiltja a más országok belügyeibe való beavatkozást.

A vádirat nyilvánosságra hozatalának időzítése kellemetlen Mexikó számára

Trump e hónapban azzal fenyegetőzött, hogy "elkezdi csapásokkal sújtani a szárazföldön a kartelleket", tovább fokozva a nyomást Sheinbaumon, aki következetesen visszautasítja a mexikói területen végrehajtandó amerikai katonai akciók jóváhagyását. Ehelyett Mexikó saját biztonsági erőfeszítéseinek fokozására törekszik, és eddig közel száz kartelltagot adott át az Egyesült Államoknak.

Sheinbaum szerint az Egyesült Államokba érkező fentanil mennyisége mintegy 50 százalékkal csökkent az elmúlt évben. Mexikói hivatalos adatok szerint 2024. októberi beiktatása és 2025 vége között 1862 kilogramm fentanilport és 4,3 millió tablettát foglaltak le. Pontosan összehasonlítható adat nem áll rendelkezésre, de a hivatalos számok szerint 2022-ben 2086 kilogrammot koboztak el.

Washington mindenesetre nem tűnik lenyűgözöttnek

- írja a Financial Times beszámolója.

"A határbiztonsági kihívások kezelésében az apró lépések elfogadhatatlanok" – írta a Külügyminisztérium Nyugati Félteke Ügyeiért Felelős Irodájának hivatalos X-fiókja, "konkrét, ellenőrizhető eredményeket" követelve. Az FBI igazgatója egy nemrégiben tett nyilatkozatában elmondta, hogy az ügynökség szorosan részt vett a múlt héten Mexikóban letartóztatott Ryan Wedding elfogásában. A drogbáróként azonosított egykori kanadai snowboardos ártatlannak vallotta magát.

Elemzők szerint az Egyesült Államok amiatt is nyomást gyakorol Mexikóra, hogy adja ki a Sheinbaum Morena pártjához közel álló, bűnkapcsolatokkal vádolt vezető politikusokat, akik így korrupciós vádakkal nézhetnének szembe az Egyesült Államokban. Sheinbaum tagadja, hogy Washington kiadatásukat követelte volna.

Sajnos jelentős bizonyítékok vannak a Morenához közeli politikusok és a drogkereskedelem közötti kapcsolatokra

– mondta Mónica Serrano, a mexikóvárosi Colegio de México egyetem kutatója.

Az egyik esetben a mexikói hatóságok azt állították, hogy egy volt biztonsági miniszter – aki Tabasco államban szolgált, amikor López Obrador közeli szövetségese kormányzó volt – egy, a hatalmas Jalisco Nueva Generación kartellel szövetséges bűnszervezetet irányított.

Egy másik esetben Chiapas volt kormányzóját nevezték ki Miami főkonzuljává, annak ellenére, hogy politikai ellenfelei hivatali ideje alatti korrupcióval vádolták.

Az Egyesült Államok emellett szankcionált egy, López Obrador volt kabinetfőnökének tulajdonában álló brókerházat, mert állítólag fentanilkereskedelemből származó bevételek tisztára mosásában vett részt - olvasható a Financial Times cikkében. Az érintettek tagadták a jogsértéseket, Sheinbaum pedig többségüket védelmébe vette.

Kuba körül szorul az amerikai hurok, de Mexikó sem lélegezhet fel

Miközben az Egyesült Államok blokkolja a venezuelai kőolajszállítmányokat,

Kuba vált a mexikói–amerikai kapcsolatok újabb gyújtópontjává.

Úgy tűnik, Sheinbaum amerikai nyomásra e hónapban lemondott egy Kubába irányuló olajszállítmányról, így Havannának a jelenlegi kereslet és termelés mellett mindössze 15–20 napra elegendő kőolaja maradt – közölte csütörtökön a Kpler adatelemző cég.

A drogszállítás visszaszorítása azonban továbbra is a legsürgetőbb feladat. Egy e havi telefonbeszélgetésben Sheinbaum elismerte Trumpnak, hogy Mexikó "sokkal többet tehetne" a kartellek ellen – de hozzátette, úgy véli,

az amerikai beavatkozás kérdése egyelőre lekerült a napirendről.

Andrés Rozental volt külügyminiszter-helyettes szerint, ha Sheinbaum kormánya nem mutat fel laborlefoglalásokat vagy kemény fellépést a kartellekkel együttműködő magas rangú tisztviselők ellen,

Trump elveszíti a türelmét, és beküldi a drónokat.

