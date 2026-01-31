Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész

A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült. Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!
- írják a posztban.
Fenyő Miklós eMeRTon-díjas magyar előadóművész Budapesten született 1947. március 12-én. Dalszerzőként, szövegíróként, rock and roll énekesként, zenekarvezetőként és billentyűsként sokat tett a hazai könnyűzene fejlődéséért.1967-ben alapította meg a Hungária együttest, amellyel befutott, később pedig szólókarriert is épített.
Címlapkép forrása: Fenyő Miklós hivatalos Facebook-oldala
Megérkezett az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon
Megjött az időjárás-előrejelzés.
Figyelmeztet a szakértő: bénító csapás fenyegeti a világ egyik legerősebb országát – Már megkezdték a készülődést a legrosszabbra
Veszélyes folyamatok indulhatnak el.
Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?
Ezt mutatják a friss kutatások.
Ilyen a valóra vált katasztrófa: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autógyártása
Nehéz szavakat találni.
Rendkívüli hóvihar csapott le az Egyesült Államokra: látványos hatással járt
Igazán extrém időjárás.
Nagy változás jön az üzemanyagoknál – Ez mindenkit érint
Kivezetésről döntött az EU.
Fontos változás a napelemes pályázatban: az utolsó pillanatban nyúlt bele a kormány
Több ponton írták át a feltételeket, rengetegen érintettek lehetnek!
Februártól 2,80%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank
Az UniCredit Bank tovább fokozza a versenyt a támogatott hiteleknél, a pénzintézet ugyanis februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt. Emellett a hitel mellé kínált ajánd
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.