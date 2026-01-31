Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész

78 éves korában meghalt Fenyő Miklós - közölte az énekes-zenész családja a hivatalos Facebook-oldalán.

A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült. Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!

- írják a posztban.

Fenyő Miklós eMeRTon-díjas magyar előadóművész Budapesten született 1947. március 12-én. Dalszerzőként, szövegíróként, rock and roll énekesként, zenekarvezetőként és billentyűsként sokat tett a hazai könnyűzene fejlődéséért.1967-ben alapította meg a Hungária együttest, amellyel befutott, később pedig szólókarriert is épített.

