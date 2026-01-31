Rendkívül fontos autópálya-szakasz épülhet Magyarországon

Az évtizedek óta tervezett M200-as gyorsforgalmi út az ország közlekedési rendszerének átalakulását hozhatja, mivel egyszerre két kulcsfontosságú utat is tehermentesíthet. Az egyik az M0-s körgyűrű déli szakasza, ahol ma már naponta mintegy százezer jármű halad át rendszeresen torlódásokat okozva, míg a másik a 81-es főut, amelyet az ott történő balesetek miatt már csak "halálútnak" neveznek. Az eredetileg M81-esként, majd M8-asként tervezett út végül M200-as néven, önálló nyomvonalon épül meg, nem pedig a meglévő 81-es főút bővítéseként.
A beruházás elsődleges célja kettős: egyrészt alternatív útvonalat kínál az M0-s körgyűrű tehermentesítésére, másrészt közvetlen kapcsolatot teremt az M1-es és M7-es autópályák között Székesfehérvár térségében.
A nyomvonal kijelölése során a tervezők számos műszaki kihívással szembesültek. A párhuzamosan tervezett V0-s vasútvonal mellett figyelembe kellett venniük a már meglévő közlekedési és közmű-infrastruktúrát is. Moha és Iszkaszentgyörgy között például a földgázvezetékek szűkítették le jelentősen a rendelkezésre álló területet, ami komolyan korlátozta a tervezési lehetőségeket.
Az autópálya az M1-es 13-as számú csomópontjától indul, elkerüli Székesfehérvárt, majd keresztezi az M7-est, és Sárbogárd térségében csatlakozik a később megépülő M8-as gyorsforgalmi úthoz.
A nyomvonal több Fejér vármegyei települést érint közvetlenül. Helyenként olyan közel halad a lakóterületekhez, hogy kisajátítási eljárásokra vagy adásvételi megállapodásokra volt szükség. A kiemelt állami beruházás minősítés megkönnyíti a magántulajdonban lévő területek megszerzését, ami egyes érintett lakosok körében feszültségeket váltott ki.
Az építkezés előkészítése során valamennyi érintett településen lakossági fórumokat tartottak, ahol ismertették a terveket és megvitatták a helyiek észrevételeit. Ezzel párhuzamosan módosították a szükséges településrendezési dokumentumokat, és több helyen a helyi építési szabályzatokat is a nyomvonalhoz igazították.
Székesfehérvár közgyűlése január 16-án zárta le a közel egyéves egyeztetési folyamatot, ezzel megteremtve a jogi feltételeket az építkezés megkezdéséhez. A döntéssel a nyomvonal véglegessé vált.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere év végi értékelőjében így fogalmazott: "A koncesszorként működő MKIF Zrt. nagyon gyorsan halad az előkészítéssel és tervezéssel." A városvezető elmondta, hogy
2027-ben talán már el is indulhat az építkezés, látótávolságban van a fejlesztés.
A polgármester hangsúlyozta, hogy ez a beruházás Székesfehérvár és az agglomeráció számára egyaránt kulcsfontosságú, mert nemcsak a kritikus körforgalmat, hanem a város belső úthálózatát is érezhetően tehermentesíti majd.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
