Titkos tárgyalások szivárogtak ki: Hátba szúrná Trumpot Amerika patrióta zászlóshajója

A felek egy közös vállalat létrehozását vizsgálták, amely elektromos járműveket gyártana az Egyesült Államokban. A Ford emellett a BYD-vel és más kínai autógyártókkal is egyeztetett a lehetséges együttműködésről.
A Ford cáfolta az értesüléseket, és teljesen valótlanak nevezte azokat. A Xiaomi nem reagált a megkeresésre, a BYD pedig nem kívánt nyilatkozni.
A Ford részvényárfolyama nem mozdult érdemben a hírek hatására, az autógyártó vállalat részvényei továbbra is 14 dollár körüli áron forognak.
Elemzők arra figyelmeztethetnek, hogy egy esetleges megállapodás komoly vitákat válthatna ki Washingtonban.
John Moolenaar, a képviselőházi Kína-bizottság republikánus elnöke szerint
a Ford ezzel hátat fordítana az amerikai és szövetséges partnereknek, és tovább növelné az ország Kínától való függőségét.
Jim Farley, a Ford vezérigazgatója nyíltan elismeri a kínai elektromos autók versenyképességét: a Xiaomi SU7 modelljét saját használatra importálta. A fogyasztói elektronikában gyökerező kínai vállalat 2024-ben látványosan robbant be az autóiparba. Farley tavaly arra figyelmeztetett, hogy a kínai riválisok "egzisztenciális fenyegetést" jelentenek a nyugati autógyártók számára, és korábban azt mondta, hogy a kínai cégek "biztosan jönnek" az Egyesült Államokba.
A hónap elején Farley vendégül látta Donald Trump elnököt a Ford detroiti gyárában. Trump a látogatás során azt mondta az üzleti vezetőknek, hogy
ha a kínai vállalatok gyárat akarnak építeni és amerikaiakat alkalmazni, azt nagyszerűnek tartja.
A Fordnak már van licencmegállapodása a kínai CATL-lel akkumulátorcellák amerikai gyártására. A Pentagont azonban aggasztja a CATL feltételezett kínai katonai kapcsolatrendszere, amit a vállalat tagad.
2024-ben a Biden-kormányzat gyakorlatilag kitiltotta a kínai járműveket az amerikai piacról a 100 százalékos vám bevezetésével. Trump hivatalba lépése után fenntartotta ezeket az intézkedéseket, és meghagyta a kínai szoftverekre és hardverekre vonatkozó korlátozásokat is az internetkapcsolattal rendelkező járművekben.
Az elnök áprilisban Kínába látogathat, ahol akár új kereskedelmi megállapodás is születhet.
Egyes elemzők szerint Trump kínai befektetéseket szeretne az Egyesült Államokba vonzani, ám keményvonalas tisztségviselői aligha néznék jó szemmel a kínai autógyártók piacra lépését.
Ed Kim, az AutoPacific tanácsadó cég elnöke szerint a Ford különösen kiszolgáltatott lenne az olcsó kínai elektromos autók amerikai megjelenésével szemben. A vállalat az elektromos átállásra készülve már megszüntette több kulcsfontosságú modelljét, köztük a Ford Escape-et és a Ford Edge SUV-t, miközben az átállás azóta megtorpant. Ezeket a modelleket legkorábban 2027-ben tudja pótolni egy új, olcsó elektromos platformmal.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Jön a hatalmas vihar, 30 centis havat és mínusz 10 fokos hideget hoz magával Amerikába
Évtizedek óta nem volt példa ilyenre.
Itt vannak az Ötöslottó nyerőszámai!
Kiderült, hogy gazdára talált-e a több milliárd forintos főnyeremény.
Megszólalt Donald Trump a legújabb amerikai katonai akcióról
Röviden, tömören.
Megdöbbentő terv látott napvilágot: ez lehet Elon Musk újabb őrült ötlete
Sok dolgot megváltoztathat.
Nem kegyelmezett a piac: nagyot zuhant ma a Bitcoin
Menekülnek a befektetők a süllyedő hajóról.
Évekig lapulhat az emberi agyban egy rejtélyes parazita: az orvosok is meglepődtek, mire képes
Sokáig félreismerték a sokakat megfertőző kórokozót.
Titkos Epstein-aktákat hoztak nyilvánosságra: Bill Gates mellett újabb világsztárok érintettek a legnagyobb amerikai botrányban
Elon Musk és a kereskedelmi miniszter sem úszta meg.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!