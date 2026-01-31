Titkos tárgyalások szivárogtak ki: Hátba szúrná Trumpot Amerika patrióta zászlóshajója

A felek egy közös vállalat létrehozását vizsgálták, amely elektromos járműveket gyártana az Egyesült Államokban. A Ford emellett a BYD-vel és más kínai autógyártókkal is egyeztetett a lehetséges együttműködésről.

A Ford cáfolta az értesüléseket, és teljesen valótlanak nevezte azokat. A Xiaomi nem reagált a megkeresésre, a BYD pedig nem kívánt nyilatkozni.

A Ford részvényárfolyama nem mozdult érdemben a hírek hatására, az autógyártó vállalat részvényei továbbra is 14 dollár körüli áron forognak.

A Ford-részvények árfolyamának alakulása. Forrás: Trading View.

Elemzők arra figyelmeztethetnek, hogy egy esetleges megállapodás komoly vitákat válthatna ki Washingtonban.

John Moolenaar, a képviselőházi Kína-bizottság republikánus elnöke szerint

a Ford ezzel hátat fordítana az amerikai és szövetséges partnereknek, és tovább növelné az ország Kínától való függőségét.

Jim Farley, a Ford vezérigazgatója nyíltan elismeri a kínai elektromos autók versenyképességét: a Xiaomi SU7 modelljét saját használatra importálta. A fogyasztói elektronikában gyökerező kínai vállalat 2024-ben látványosan robbant be az autóiparba. Farley tavaly arra figyelmeztetett, hogy a kínai riválisok "egzisztenciális fenyegetést" jelentenek a nyugati autógyártók számára, és korábban azt mondta, hogy a kínai cégek "biztosan jönnek" az Egyesült Államokba.

A hónap elején Farley vendégül látta Donald Trump elnököt a Ford detroiti gyárában. Trump a látogatás során azt mondta az üzleti vezetőknek, hogy

ha a kínai vállalatok gyárat akarnak építeni és amerikaiakat alkalmazni, azt nagyszerűnek tartja.

A Fordnak már van licencmegállapodása a kínai CATL-lel akkumulátorcellák amerikai gyártására. A Pentagont azonban aggasztja a CATL feltételezett kínai katonai kapcsolatrendszere, amit a vállalat tagad.

2024-ben a Biden-kormányzat gyakorlatilag kitiltotta a kínai járműveket az amerikai piacról a 100 százalékos vám bevezetésével. Trump hivatalba lépése után fenntartotta ezeket az intézkedéseket, és meghagyta a kínai szoftverekre és hardverekre vonatkozó korlátozásokat is az internetkapcsolattal rendelkező járművekben.

Az elnök áprilisban Kínába látogathat, ahol akár új kereskedelmi megállapodás is születhet.

Egyes elemzők szerint Trump kínai befektetéseket szeretne az Egyesült Államokba vonzani, ám keményvonalas tisztségviselői aligha néznék jó szemmel a kínai autógyártók piacra lépését.

Ed Kim, az AutoPacific tanácsadó cég elnöke szerint a Ford különösen kiszolgáltatott lenne az olcsó kínai elektromos autók amerikai megjelenésével szemben. A vállalat az elektromos átállásra készülve már megszüntette több kulcsfontosságú modelljét, köztük a Ford Escape-et és a Ford Edge SUV-t, miközben az átállás azóta megtorpant. Ezeket a modelleket legkorábban 2027-ben tudja pótolni egy új, olcsó elektromos platformmal.

