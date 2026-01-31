Váratlan hátraarc az Nvidiától, ennek az OpenAI-nál nagyon nem fognak örülni

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az Nvidia akár 100 milliárd dollárosra tervezett OpenAI-befektetése megtorpant, miután

a chipgyártó óriáscég vezetésén belül többen is kétségeiket fogalmazták meg az ügylettel kapcsolatban

– számolt be róla pénteken a Wall Street Journal.

A vállalat szeptemberben jelentette be, hogy ekkora összeget fektetne a ChatGPT mögött álló OpenAI-ba. A konstrukció célja az lett volna, hogy az OpenAI hosszú távon biztosítsa hozzáférését azokhoz a fejlett chipekhez, amelyek piaci fölényének megőrzéséhez szükségesek.

A lap értesülései szerint a felek most újragondolják együttműködésük jövőjét. A jelenlegi tárgyalások már csak mintegy 10 milliárd dollár nagyságrendű tőkebefektetésről szólnak, amely az OpenAI folyamatban lévő finanszírozási körének része lenne.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója az elmúlt hónapokban iparági partnereinek zárt körű beszélgetésekben hangsúlyozta, hogy az eredetileg emlegetett, 100 milliárd dolláros megállapodás nem volt kötelező érvényű, és soha nem véglegesítették. Huang emellett bírálta az OpenAI üzleti fegyelmének hiányát, és aggodalmát fejezte ki a Google és az Anthropic erősödő versenye miatt.

A nagy technológiai vállalatok és befektetők – köztük a SoftBank – versengenek azért, hogy partnerségre léphessenek az adatközpontokra hatalmas összegeket költő OpenAI-jal. A Wall Street Journal szerint az Amazon is tárgyal egy akár 50 milliárd dolláros befektetésről. Az OpenAI összesen mintegy 100 milliárd dollár új tőke bevonására törekszik, ami nagyjából 830 milliárd dollárra értékelné a céget.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images