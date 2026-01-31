  • Megjelenítés
Váratlan hátraarc az Nvidiától, ennek az OpenAI-nál nagyon nem fognak örülni
Üzlet

Váratlan hátraarc az Nvidiától, ennek az OpenAI-nál nagyon nem fognak örülni

Portfolio
Az Nvidia visszafogta akár 100 milliárd dollárra becsült OpenAI-befektetési tervét, és már csak körülbelül 10 milliárd dolláros tőkeinjekcióról folynak a tárgyalások – számolt be a Wall Street Journal.

Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az Nvidia akár 100 milliárd dollárosra tervezett OpenAI-befektetése megtorpant, miután

a chipgyártó óriáscég vezetésén belül többen is kétségeiket fogalmazták meg az ügylettel kapcsolatban

– számolt be róla pénteken a Wall Street Journal.

A vállalat szeptemberben jelentette be, hogy ekkora összeget fektetne a ChatGPT mögött álló OpenAI-ba. A konstrukció célja az lett volna, hogy az OpenAI hosszú távon biztosítsa hozzáférését azokhoz a fejlett chipekhez, amelyek piaci fölényének megőrzéséhez szükségesek.

Még több Üzlet

Bajba kerülhet a Deutsche Bank a mesterséges intelligencia miatt

Meghalt Fenyő Miklós énekes-zenész

Szépíteni tudtak a vérengzés után a piacok

A lap értesülései szerint a felek most újragondolják együttműködésük jövőjét. A jelenlegi tárgyalások már csak mintegy 10 milliárd dollár nagyságrendű tőkebefektetésről szólnak, amely az OpenAI folyamatban lévő finanszírozási körének része lenne.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója az elmúlt hónapokban iparági partnereinek zárt körű beszélgetésekben hangsúlyozta, hogy az eredetileg emlegetett, 100 milliárd dolláros megállapodás nem volt kötelező érvényű, és soha nem véglegesítették. Huang emellett bírálta az OpenAI üzleti fegyelmének hiányát, és aggodalmát fejezte ki a Google és az Anthropic erősödő versenye miatt.

A nagy technológiai vállalatok és befektetők – köztük a SoftBank – versengenek azért, hogy partnerségre léphessenek az adatközpontokra hatalmas összegeket költő OpenAI-jal. A Wall Street Journal szerint az Amazon is tárgyal egy akár 50 milliárd dolláros befektetésről. Az OpenAI összesen mintegy 100 milliárd dollár új tőke bevonására törekszik, ami nagyjából 830 milliárd dollárra értékelné a céget.

AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Súlyos vád érte az Nvidiát: globális versenytársával játszhatott össze, új szankciókat kaphat a nyakába

Vajon túléli az okostelefon a mesterséges intelligencia korát?

Az Nvidia, az Amazon és a Microsoft eddig nem látott összeggel száll be az OpenAI-ba

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szépíteni tudtak a vérengzés után a piacok
Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken
Zöld utat kaphat a magyar gyógyszercég készítménye, nők milliói vártak erre a bejelentésre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility