Vészleállás: hirtelen egy egész országban elment az áram
Az ukrán villamosenergia-hálózat zavarai miatt szombaton vészleállt Moldova energiarendszere – közölte a moldovai energiaügyi minisztérium.
A moldovai energiaügyi minisztérium közlése szerint

az ukrán villamosenergia-hálózatban fellépő problémák miatt szombaton vészleállás történt Moldova energiarendszerében.

A tárca Telegramon közzétett üzenetében azt írta, hogy az egyik távvezetéken lecsökkent a feszültség. A közlemény szerint egyes településeken már helyreállt az áramszolgáltatás.

