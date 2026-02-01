Figyelmeztetés érkezett az Nvidiától: olyan kereslet robbant be, hogy a gyártók alig győzik kiszolgálni

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szombat este Tajpejben, egy esős utcán rögtönzött sajtótájékoztatót tartott. Előtte vacsorán látta vendégül beszállítóit, amelyet a részt vevő cégek együttes piaci értéke miatt "billiódolláros vacsorának" nevezett el.

Huang dicsérte tajvani partnereit, és arra biztatta őket, hogy növeljék a termelést, hogy ki tudják szolgálni a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű keresletet.

A TSMC-nek idén keményen kell dolgoznia, mert rengeteg waferre van szükségem

– mondta nevetve, utalva a világ legnagyobb fejlett chipgyártójára. Hozzátette, hogy a következő évtizedben a TSMC kapacitása várhatóan több mint a duplájára nő.

A tajvani chipgyártó múlt hónapban jelentette be, hogy idei beruházásai akár 38 százalékkal is emelkedhetnek, és elérhetik az 56 milliárd dollárt. 2028–2029-ben további jelentős növekedésre számítanak.

Huang a memóriachipek ellátása miatt is aggodalmát fejezte ki.

Idén rengeteg memóriára van szükségünk. Az egész ellátási lánc kihívásokkal küzd, mert a kereslet sokkal nagyobb

– fogalmazott.

A vacsorán mintegy két tucat cégvezető vett részt, köztük a Foxconn elnöke, Jang Liu is. A Foxconn az Nvidia legnagyobb szervergyártó partnere.

Jensen Huang, aki Tajvanon született, gyerekkorában költözött az Egyesült Államokba, és 1993-ban alapította az Nvidiát. A vállalat tavaly elsőként lépte át az 5 billió dolláros piaci értéket, és a globális mesterségesintelligencia-forradalom egyik meghatározó szereplőjévé vált.

A vezérigazgatót Tajvanon mindenhol rajongók tömege fogadja. A helyi sajtó "a nép apjaként" emlegeti, és minden lépéséről beszámol.

Tajvan nélkül az Nvidia nem létezne. Varázslat van ezen a szigeten

– mondta Huang, amikor filmsztárokat megszégyenítő népszerűségéről kérdezték.

Nagyon büszke vagyok Tajvanra.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

