Láthatatlan AI zsonglőrködik az árakkal, drágulást és torz piacot okozhat

Az árcédula mint az átláthatóság eszköze
A 19. században a vásárlás még sokkal inkább alku volt, semmint fix tranzakció. Az eladó számára az ármeghatározás alapját olyan szempontok adták, mint például, hogy milyen hosszú a sor, milyen napszak van, vagy épp mennyire tűnik tehetősnek a vásárló. Ha a vevőnek nem tetszett a felkínált ár, lehetősége volt alkudni. Ez a rendszer viszont alapvetően igazságtalan volt, hiszen ugyanazért a termékért különböző emberek különböző árakat kényszerültek fizetni. Ebben a gyakorlatban hozott fordulatot az árak nyilvánosan történő kiírása, amely lehetővé tette az egyes eladók közötti árak összehasonlítását. Mindez erősítette a versenyt, miközben lefelé nyomta az árakat. Az árcédula tehát egy új időszakot hozott el a vásárlásokban, mely anélkül védte a fogyasztók érdekeit, hogy az valójában tudatosítva lett volna. Ugyanaz az ár minden vásárlónak.
Úgy tűnik, hogy az úgynevezett megfigyelési árazás - az AI egy hozadékaként – véget fog vetni ennek a gyakorlatnak.
Az árazás ma ismét egyéni szempontok alapján történhet, viszont az etikai problémák immáron egy algoritmus döntéseire vezethetőek vissza.
A dinamikus árazástól a megfigyelési árazásig
A dinamikus árazás nem újkeletű jelenség, annak gyökerei az 1970-es évekre vezethető vissza, elsősorban a légiközlekedési iparágban, amikor az 1978-as Airline Deregulation Act elfogadásával a légitársaságok teljes szabadságot kaptak az árképzésükben. Az új rendszer olyan alapelvekre épült, miszerint az árak emelkedtek a szabad ülések számának csökkenésével, illetve a járat időpontjához közeledve. Kedvezményekre csak alacsony kihasználtság esetén lehetett számítani. Később ugyanez a gyakorlat átterjedt a szállodaiparra vagy az autókölcsönzésre is, szinte mindenhol jelentős bevételnövekedést eredményezve.
A vállalati árképzések területén új fejezetet a 90-es évek nyitottak, amikor az Amazon először kezdett el kísérletezni a böngészési adatok, a keresési előzmények vagy a felhasználói viselkedés alapján. A jelenség a 2000 és 2010 között élesedett, amikor a cookie-k és IP címek gyűjtése még pontosabb felhasználói adatokra épülő elemzéseket tettek lehetővé.
A megfigyelési árazás már konkrétan a mesterséges intelligencia hozományának tekinthető. Fontos kiemelni, hogy míg a dinamikus árazás esetén a csúcskereslet esetén mindenki számára emelkednek az árak, addig a megfigyelési árazás esetén egyedi árak kerülnek meghatározásra olyan személyes adatok alapján, mint például a tartózkodási hely, vásárlási mintázat, demográfiai jellemzők, vagy akár az eszköztípus. Mindezek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy közgazdasági szempontból az úgynevezett egyéni rezervációs árakat minden eddiginél könnyebben megszerezhessék – azaz mindenki azzal a legmagasabb árral találja magát szemben, amit még épp hajlandó kifizetni. A lényeg tehát, hogy a vállalatok rendkívül nagy mennyiségű adatokat gyűjtenek fogyasztókról, hogy aztán ezek segítségével maximalizálják az adott fogyasztótól kinyerhető bevételt.
Technológiai defláció helyett „techfláció”
A technológiai előrehaladás alapvetően pozitívan hat az árcsökkenésre. Lényegében a technológiai fejlődés azon megatrendek egyike, amely tartós, lefelé ható nyomást eredményezett az árakban az elmúlt évtizedekben. Ez a trend azonban már az AI megjelenésével is megtorpant rövid távon. Különösképpen igaz ez a gyenge megtérülési rátával jellemezhető AI beruhásokra vagy azok vállalati adaptációjára, illetve e költségek fogyasztókra való áthárítása esetében. A megfigyelési árképzés azonban rávilágít: lehet, hogy számos dologhoz olcsóbban jutunk hozzá (pl. információhoz), de ez csak látszólag van ingyen. Az adatok nem etikus célú felhasználása könnyedén a fogyasztó számára megjelenő felárként értelmezhető.
Torzított piac
A kép azonban ennél is összetettebb, ha belegondolunk, milyen rendszerszintű torzításokat eredményezhet a fenti gyakorlat. Egyesek szerint mindez csak a progresszív adó egy rejtett formája. Ahhoz azonban, hogy elfogadjuk ezt az érvet, feltételeznünk kell azt, hogy a vállalat adott esetben tényleg jelentős kedvezményeket ad a rászoruló csoportok számára.
Másfelől pedig jelentős szakadék keletkezhet az online és a valós tér között. Míg a fizikai üzletekben nehezen lenne megvalósítható az, hogy a pénztárnál minden egyén más árakkal találkozzon, addig az online felületeken ez gond nélkül megvalósítható.
Veszélyben az üzleti etika, az infláció, a megélhetés
Az árak folyamatos nyomon követése, a versenytársak elemzése a normál vállalati tevékenység részeként értelmezhető. Nem mondható el mindez ugyanakkor az ipari léptékű kémkedésekről. Az etikai szempontok mellett érdemes a tágabb képet is elemezni, és nagyobb hangsúlyt fektetni a fogyasztók megélhetési költségeinek növekedésére. Az erkölcsi sérelem gyakran politikai kudarcot is eredményezhet, hiszen köztudott, hogy a legtöbb társadalmi réteg különösen érzékeny a pénztárcája alakulására.
Gazdasági szempontból szintén összetettebb a kép. Egyfelől, a monetáris politika számára sokkal nehezebb nyomonkövetni az árak alakulását, és arra hagyományos eszközeivel reagálni. Nem véletlen tehát, hogy a jegybankok is egyre inkább szorgalmazzák a technológiai vívmányokra épülő újfajta fizetési és pénzügyi rendszerek fejlesztését (ld. digitális jegybankpénzek), amelyek szintén célzott monetáris beavatkozásokat tehetnek lehetővé. A megfigyelési problémák azonban egyik esetben sem kerültek még megoldásra.
Másfelől nem feledkezhetünk meg az árak információtartalmáról sem, vagyis arról, hogy az árak információkat közvetítenek a keresletről, kínálatról, minőségről stb. Ha az ár és érték közötti kapcsolat megszakad, akkor nemcsak erkölcsi zavar keletkezik, de az erőforrások elosztásában is anomáliák jelentkezhetnek.
A népszerű gyakorlat jogi szürkezóna
A folyamatról mindeddig keveset tudunk, hiszen a vállalatok az árazásukat tekintve gyakran üzleti titokra hivatkoznak; illetve a mesterséges intelligencia által végzett árazás gyakran eleve átláthatatlan. A téma jelentős népszerűségét az adta, amikor a Delta Airlines bejelentette a jegyárak AI-val történő árazásának jövőbeli tervét. Hasonló vizsgálatok születtek az Instacart, és a Home Depot, vagy más élelmiszerkiszállító alkalmazások esetében is esetében is, de arra is születtek eredmények, hogy az iPhone felhasználókhoz szignifikánsan magasabb vásárlóerőt kapcsolnak.
A gyakorlat persze nem kockázatmentes a vállalatok számára sem, hiszen a fogyasztók könnyedén elfordulhatnak tőlük, amennyiben fény derül a stratégiára. Hosszú távon pedig minden vállalat saját érdeke a tisztességes elvek követése. A fogyasztók számára megoldást jelenthetnek az árak megosztásra való törekvések, vagy a VPN használata. Látható ugyanakkor, hogy a terület továbbra is egy jogi szürkezóna, ami mindenképp lépéseket követel szabályozói oldalról.
