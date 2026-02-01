  • Megjelenítés
Nem garantál már többé jó állást az egyetem
Nem garantál már többé jó állást az egyetem

A munkaerőpiac elmúlt 2 éves trendje jelentős fordulatot jelez: a mesterséges intelligencia (MI) korában már a kitűnő diploma sem garantál jó állást, miközben a jelentkezéseket már algoritmusok rostálják, a pályakezdők pedig ezerszám versengenek láthatatlan HR‑falakkal - áll a Financial Times legfrissebb globális munkaerőpiaci elemzésében. A cégek egyre inkább az MI‑re bízzák a belépő szintű irodai feladatok ellátását, ezért a junior állásokat gyakornoki helyek és „fantomhirdetések” váltják, felborítva ezzel a diploma értékére épülő hagyományos társadalmi szerződést. A munkaerőpiac drasztikus átalakulása miatt egy egész generáció kénytelen karrierjét újratervezni: egyesek átmeneti vagy kétkezi munkák felé sodródnak, míg mások visszaülnek az iskolapadba adatelemezést és informatikai készségeket tanulni.
A 22 éves Emily Chong tavaly kitűnő eredménnyel végzett történelem szakon a University College Londonon: az évfolyam legjobb öt százalékába tartozott. Úgy hitte, a jó jegyek megnyitják előtte a munkahelyek ajtajait. Augusztus óta azonban több mint száz PR-, reklám- és kommunikációs pozícióra pályázott, mindhiába. 

Egész életünkben azt hallottuk, hogy a kemény munka és a jó jegyek elvezetnek minket oda, ahová szeretnénk. Most rájöttem, hogy ez nem így van

– mondja.

A friss diplomások a mostani munkaerőpiaci átalakulás legnagyobb vesztesei

A LinkedIn adatai szerint a globális munkaerő-felvétel továbbra is mintegy 20 százalékkal elmarad a koronavírus-járvány előtti szinttől, a munkahelyváltási ráta pedig tízéves mélypontra esett. Az Egyesült Királyságban és Európa vezető gazdasági hatalmaiban a költségnyomással és gazdasági bizonytalansággal küzdő cégek visszafogják a toborzást, vagy kiszervezik azokat a feladatokat, amelyeket korábban pályakezdők végeztek. Egy, brit munkáltatók körében végzett felmérés szerint a felvétel 8 százalékkal csökkent az elmúlt tanévben, miközben egyetlen állásra átlagosan 140-en jelentkeztek a 2022–23-as tanév 86 jelentkezőjével szemben.

Az Egyesült Államokban hasonló a helyzet: a friss diplomások körében gyorsabban nő a munkanélküliség, mint a teljes népességben.

A New York-i Fed adatai szerint a 22–27 éves friss végzettek körében 5,8 százalék a munkanélküliségi ráta, szemben az összes dolgozóra vonatkozó 4,1 százalékkal.

A verseny kíméletlen. Chong nemrég egy nagyvállalattól kapott elutasítást, és megtudta, hogy 3 300 másik jelentkezővel versenyzett ugyanazokért a kezdő pozíciókért.

A vállalatvezetők egyre gyakrabban hangoztatják, hogy a mesterséges intelligencia a pályakezdőkre vagy az irodai munkakörökre – például a marketingre, kommunikációra, ügyfélszolgálatra – háruló feladatok jelentős részét át tudja venni.

Sadiq Khan londoni polgármester nemrég úgy fogalmazott: a brit főváros lesz "a legélesebben érintett" az MI okozta változások által, mivel itt rendkívül sok szellemi munkakör koncentrálódik. Szerinte a belépő szintű állások tűnnek el elsőként.

Felrúgták a "társadalmi szerződést": az egyetemi végzettség immár nem garantálja a jó állást

A legnagyobb amerikai vállalatoknál a kezdő pozíciókban dolgozók aránya stagnál vagy csökken. A járványt követő felvételi hullám óta – 2023 és 2025 között – a jogi, ingatlan- és számviteli szektorban volt a legnagyobb visszaesés. A korábban növekedést mutató területek, például a tanácsadás és a HR, szintén megtorpantak, sőt visszafordultak.

Természetesen nem minden ágazatban ilyen borús a kép. Az Egyesült Királyságban például továbbra is jelentős a kereslet a diplomás munkaerő iránt az építőmérnöki, az építőipari és a szociális ellátási területeken. Ezekben az ágazatokban összességében 15 százalékos bővülést várnak 2030-ig.

A szorítás a végzősök számára mégis nagyon is valóságos. Sokan úgy érzik, felrúgták a "társadalmi szerződést": a hagyományos értelmiségi végzettségek már nem garantálnak diplomához méltó állást.

Jelenleg a fiatalok a hosszabb oktatási idő és magasabb lakásárak miatt egyre inkább késleltetik életük nagy mérföldköveit, az otthonteremtést és a gyermekvállalást, az MI térnyerése miatti elhelyezkedési nehézségek és alacsonyabb kezdőfizetés pedig ezt még inkább felerősíti.

Tara Cemlyn-Jones, a 25xTalent nevű nonprofit szervezet alapítója a diplomás munkaerő beszűkülésének egy másik hosszú távú következményére hívja fel a figyelmet, ami a vállalatokat érinti.

Ha nem veszünk fel a digitális érában felnőtt generációból, az negatívan hat a szervezet egészének készségeire és szemléletére

– mondja. Fiatal utánpótlás nélkül ugyanis a cégek nem tudják frissíteni állományukat.

Óriási átalakulás zajlik a munkaerőpiacon

Az álláspályázás folyamata is teljesen átalakult: korábban az önreklám és a remény terepe volt, ma inkább keserves kitartási próba. Az első akadály maga a jelentkezés, amelyet a nagyobb cégeknél általában MI-alapú rendszerek szűrnek első körben. A pályázók kulcsszavakra optimalizálják az önéletrajzukat, hogy átjussanak az algoritmusokon. Egyes egyetemek – például a King's College London – már olyan eszközöket kínálnak hallgatóiknak, amelyek személyre szabott tanácsokat adnak az önéletrajz és a motivációs levél "botbarát" formázásához.

Az egyik friss diplomás arról számolt be a Financial Timesnak, hogy hiába tölt rengeteg időt pályázatai "könnyebben áttekinthetővé" tételével, a legkidolgozottabb anyagai is gyakran eltűnnek a digitális semmiben. Sok jelentkezőhöz hasonlóan ő is rendszeresen "szellemkedés" áldozata: egyáltalán nem kap választ. Az elutasítások többsége automatikus e-mailben érkezik.

Ennek egyik oka, hogy a cégeket elárasztják a jelentkezések, amelyek megírásában sokszor maga az MI is közreműködik

– mondja Stephanie Morris, a Cooper Parry könyvelőcég toborzási vezetője. Így a munkáltatók csak a kiválasztási folyamat későbbi szakaszában tudják felmérni, ki számít valóban komoly jelöltnek. Morris szerint 2025-ben 28 százalékkal nőtt a hozzájuk beérkező pályázatok száma, és csak augusztus és december között 3 900 videós interjút néztek végig. Emiatt időnként kénytelenek voltak leállítani a jelentkezést.

Igazságtalannak tűnik, de a hatalmas mennyiség miatt nincs más választásunk

– mondja.

A végzősök szerint sok esetben a gyakornoki helyek váltják fel a belépő szintű állásokat, így a cégek töredék költséggel tesztelhetik a lehetséges munkavállalókat.

A fiatalok gyakran panaszkodnak az úgynevezett fantomhirdetésekre is: a szervezetek úgy tesznek közzé állásokat, hogy valójában nincs felvételi szándékuk, vagy csupán a "tökéletes jelöltre" várnak.

Eközben gombamód szaporodnak a végzősöket célzó üzleti vállalkozások, amelyek közül néhányat maguk a friss diplomások alapítottak. Reddit-felhasználók arról számolnak be, hogy egyes oldalak hamis álláshirdetésekkel csábítják őket fizetős képzésekre. Mások olyan szervezetekkel találkoznak, amelyek fizetős gyakornoki helyeket kínálnak. Sokan úgy érzik, ezek a cégek a kiszolgáltatottságukat használják ki.

A kegyetlen piac a pályakezdők gyengeségeit is felerősíti. Sok Z-generációs nehezen boldogul a szakmai élet strukturálatlanabb, személyesebb részeivel: a kötetlen beszélgetéssel, a visszahívásokkal, a kitartó utánkövetéssel és a személyes kapcsolatépítéssel. A járvány miatt megszakadt iskolaévek, valamint a részben képernyőn zajló egyetemi oktatás következtében sok végzős kevésbé jártas a munkahelyi élet mindennapi emberi súrlódásaiban.

Sally Wynter a Financial Times érdeklődésére elmondta, hogy a főként Z generációsoknak szóló Hunch álláskeresési platform társalapítója online workshopot szervezett az állásinterjúkra való felkészülésről.

Harmincan voltak online, de amikor azt kértem, hogy meséljenek magukról, sokan lefagytak. Amikor be kellett volna kapcsolniuk a kamerát, és meg kellett volna szólalniuk, a résztvevők fele kilépett. Nem volt elég önbizalmuk

– meséli. 

Egy teljes generáció tervez újra, a megoldás az iskolapad lehet

A szorítás sokakat arra késztet, hogy újragondolják a diploma értékét. Az egyetemek rekordszámú végzőst bocsátanak ki, miközben az iparágak egyre inkább a szakmaspecifikus készségeket keresik. Ezért fordulhat elő, hogy mérnökvégzettségűek maradnak állás nélkül, miközben az energetikai és védelmi szektor munkaerőhiányra panaszkodik.

A kínálat és a kereslet közti eltérés miatt egyre többen kérdőjelezik meg, megéri-e három évnyi előadás és diákhitel.

A diplomát korábban nagyobb becsben tartották, ma kevésbé értékelik a munkaadók. Inkább a tapasztalat, az eredmények és a készségek számítanak. A munkáltatók elvárásai magasak. Nagyobb a választékuk, így összeállíthatják a tökéletes kívánságlistájukat

– mondja Dan Mian, a Gradvance Academy karriercoaching-szolgáltatás vezetője, megjegyezve, hogy a többéves tapasztalattal rendelkezők gyakran hajlandók juniorabb pozíciókat is elvállalni.

Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal előrejelzése szerint 2030-ra az új munkahelyek mintegy 60 százaléka olyan foglalkozásokban jön létre, amelyek jellemzően nem igényelnek diplomát. Egyes szakértők úgy vélik, az MI-nek ellenálló szakmák – például a villanyszerelők, vízvezeték-szerelők, ácsok – iránti növekvő kereslet a kétkezi munka reneszánszát hozhatja.

James Reed, a Reed toborzócég vezetője már figyelmeztette a végzősöket:

gondolkodjanak kézi munkával járó állásokban, ahogy az MI egyre több szellemi feladatot vesz át.

A cég tavalyi felmérésében az ügyfelek 15 százaléka jelezte, hogy az MI miatt csökkentette a felvételt. Ez részben a diplomás állások számában is megmutatkozik: 2021-ben még 180 ezer, 2024-ben viszont már csak 55 ezer végzősöknek szóló hirdetésük volt.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha az irodai dolgozók kétkezi készségeket sajátítanak el a stabilabb fizetés és karrier reményében, a diploma nélküliek még hátrébb szorulhatnak a sorban. Ennek jelei már most látszanak. Wynter – aki egy WhatsApp-csoportot is működtet végzősöknek – elmondja: azok, akik átmeneti munkát keresnek a vendéglátásban vagy a kiskereskedelemben, gyakran kihagyják a diplomájukat az önéletrajzukból.

A szellemi munkakörökben az MI már most felforgatja az ügyfélszolgálati és marketingfunkciókat, és kiváltja az adminisztratív feladatok egy részét a pénzügyi, HR- és PR-területeken.

Bár az MI jelenleg még nem söpör el tömegesen állásokat, a munkakörök átalakulnak.

Nagyvállalatok – például a Microsoft, a BT és mások – megelőző jelleggel csökkentik a létszámot, arra számítva, hogy az MI átveszi az emberi munka egy részét.

Részben emiatt a klasszikus vállalati piramisszerkezet idővel gyémántalakúvá alakulhat – figyelmeztetnek szakértők. Az alján kevesebb lesz a junior, a közepén felduzzadt réteg képzett szakemberekből és középvezetőkből, a csúcsán pedig szűkebb vezetői garnitúra marad.

Miközben a nagyvállalatok eddig főként kísérleteztek az MI-vel, a hatékonyságnövekedés csak most kezd látszani. De várhatóan további ugrás jön, ahogy a vezetők teljesítik a részvényeseknek tett ígéreteiket – mondja Tera Allas, a McKinsey tanácsadócég munkatársa.

De mire használjuk az MI által felszabadított időt? Kávészünetre, korábbi hazamenetelre, vagy átgondoljuk, és hatalmas termelékenységnövekedéssé alakítjuk? Idővel meglátjuk.

Sokak számára a válasz: vissza az iskolapadba. Egyre többen látják, hogy az MI-ben jártas jelentkezőket nagyobb eséllyel veszik fel és magasabb fizetést kapnak, ezért sokan döntenek úgy, hogy visszamennek az egyetemre informatikát és adatelemzést tanulni.

Nehéz megjósolni a jövőt, de fel akarom készíteni magam a sikerre

– mondja Morgan Carter, a Dél-Karolinai Egyetem friss diplomása a Financial Timesnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

