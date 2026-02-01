Új korszak az ESG-beszámolókban - Mi lesz a tanúsítással?

Üzleti reggelit tartott az EY az ESG-beszámolók tartalmáról, a szabályozási elvárásokról és azok tanúsításáról. Az előadások során nemcsak a magyar ESG jogszabályi kereteit mutatták be, hanem azt is, hogy miként lehet egy működő kockázatkezelési rendszert felépíteni, milyen dokumentumokra és adatkezelési kontrollokra van szükség, és mire számíthatnak a cégek a tanúsítási audit során.

Miért központi téma most az ESG-tanúsítás?

A fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségek nem előzmény nélküliek, a folyamat alapjait az ESG-törvény fektette le, amelynek célja a felelős vállalati magatartás biztosítása és a negatív környezeti, illetve társadalmi hatásokért való felelősségvállalás. A szabályozási környezet azóta folyamatosan bővült, legutóbb, 2025 decemberében megjelent a tanúsítókra vonatkozó szabályozási csomag (NGM és SZTFH rendelet). Ez a keretrendszer kényszeríti ki, hogy a vállalatok mérhető és auditálható módon számoljanak be a fenntarthatósági kérdésekről.

A 2026-tól több, mint 120 Magyarországon tevékenykedő vállalat számára kötelező tanúsítási folyamatról, és a beszámolókészítés részleteiről az EY szakértői tartottak előadást: Lukács Ákos (Klímaváltozás és Fenntarthatóság Üzletág partnere), Dudás Tamás (Klímaváltozási és Fenntarthatósági Üzletág menedzsere), Szabó-Horváth Cecília (Klímaváltozási és Fenntarthatósági Üzletág menedzsere), és Várszegi Katalin (Klímaváltozás és Fenntarthatóság Üzletág senior tanácsadója).

Az ESG-törvényben szabályozott ESG-beszámoló, valamint a CSRD hatálya alá tartozó fenntarthatósági jelentés két különböző beszámolási kötelezettség. Utóbbi a magyar jogrendben a Számviteli törvénybe épült be, az érintett vállalatoknak a pénzügyi jelentés részeként kellett ezt elkészíteni elsőként 2025-ben. Az ESG-beszámolót auditáltatni 2026-tól kötelező az érintett, mintegy 120 magyarországi vállalatnak.

Mit érdemes tudni a tanúsításról?

Az ESG-beszámolók elkészítése és tanúsítása az üzleti év zárását követő hat hónapon belül esedékes - vagyis sok vállalatnak 2026. június 30-ig van ideje elkészülni a beszámolóval - beleértve annak tanúsíttatását is már.

A tanúsítók feladata, hogy ellenőrizzék a beszámolók adattartamának megbízhatóságát, a kockázatértékelési rendszerek megfelelőségét és a lényegességi vizsgálatok szabályosságát. Kiemelten fontos a kockázatkezelési rendszer kétszintű felépítése, amely a saját üzleti hatáskör mellett a közvetlen beszállítói kört is górcső alá veszi.

A tanúsítókat, akikkel szerződhetnek a vállalatok, az SZTFH névjegyzéke fogja meghatározni (a kiválasztás tehát az SZTFH névjegyzékéből történik, és csak NAH-akkreditált, SZTFH-nyilvántartásban szereplő tanúsító végezheti a munkát). A vállalatok idén még nem kötelesek, de jövőre talán már egy állami ESG menedzsmentplatformon adhatják be beszámolóikat és a hatósági ellenőrzésekhez szükséges dokumentumokat.

A kockázatkezelési rendszer felépítése a beszámolóban

Az előadások során a kockázatkezelési gyakorlatok is előkerültek, a vállalatoknak nem kell az összes lehetséges kockázatot azonosítani a szállítói láncban (és így nem is kell minden létező ESG kérdésre rákérdezni), hanem csak a releváns és jelentős ESG kockázatokat kell felmérniük. A megalapozás során tisztázni kell a szereplőket és felelősségeket (ESG felelős, adatgazdák, belső és külső érintettek), fel kell térképezni a beszállítói adatokat és a belső kontrollokat (pl. ISO rendszerek, beszállítói minősítések, üzletvitel-folytonossági keretek), és össze kell gyűjteni a külső, nyilvános forrásokból származó, gyakran ingyenes adatokat is.

Az EY által kidolgozott módszertanban az első szintű kockázatazonosításnál a vállalat a saját működésében és közvetlen beszállítóinál értékeli a káros hatások súlyosságát, valószínűségét és visszafordíthatatlanságát, feldolgozva minden már rendelkezésre álló szállítói adatot. A második szinten az első körben kockázatosnak ítélt beszállítók részletes vizsgálata történik nyilvános információkkal, de ha indokolt akkor már primer adatgyűjtéssel (kérdőívek, helyszíni ellenőrzés). Fontos változás, hogy a 2025. december 22. után indított adatgyűjtéseknél az SZTFH módosított ESG kérdőívét kell használni, amelyben például új elemként megjelent a zöldfelületi tanúsítványra vonatkozó kérdés is.

A tanúsítási folyamat és határidők - Mit ellenőriz a tanúsító?

A tanúsítás a beszámolókészítés teljes életciklusát lefedi, a kockázatok azonosításától és kezelésétől kezdve a lényegességi vizsgálaton át a beszámoló formai-tartalmi megfelelőségéig. A kulcshatáridők:

az üzleti évet követő 6 hónapon belül kell eljutni a tanúsított beszámolóig;

a tanúsító az ESG beszámoló átadásától számított 45 napon belül végzi a tanúsítási auditot

Előaudit is kérhető, ha a beszámolótervezet összhangban van az előző évi tartalommal (ennek a következő években lesz jelentősége), indulhat az éles tanúsítás; ha lényeges eltérés van, 30 napon belül korrekciós intézkedések és átdolgozás szükséges.

A tanúsító a lényegességi vizsgálat megfelelőségére, a kockázatértékelési rendszer alkalmasságára, a kockázatok időbeni azonosítására és a beavatkozások megtervezésére-végrehajtására, továbbá a beszámoló valóságtartalmára és a jogszabályoknak való megfelelésre fókuszál. A bekért dokumentumok között szerepelnek az ESG-stratégiák, engedélyek, a kockázatértékelés és az adatkezelési rendszer leírása, a lényegességi vizsgálat adatai és eredményei, korábbi tanúsítói jelentések és a hatósági levelezések. A módszertan dokumentumvizsgálatot, interjúkat, online és helyszíni auditokat, bizonyítékgyűjtést, adatkezelési rendszerek és folyamatok ellenőrzését, valamint adatellenőrzést és analitikai eljárásokat alkalmaz. A tanúsítás során a tanúsító valótlanságokat azonosíthat,

Lényeges valótlanság esetén helyesbítés nélkül nem adható ki tanúsítvány, és a tanúsítónak a folyamat lezárását követően külön is tájékoztatnia kell az SZTFH-t. Nem lényeges valótlanság esetén a vállalatnak elegendő a következő éves beszámolóban javítania ezeket - ekkor azonban már kötelező és a tanúsítóknak kötelességük ezt is vizsgálni.

Az üzleti reggelin kiderült az is, hogy jelenleg még nincs lista a tanúsítókról - ahhoz, hogy valaki tanúsítóként járhasson el, két szervezettől is meg kell kapnia a jóváhagyást, a NAH-tól az akkreditációt, mely folyamat mintegy 100-130 nap általánosságban, és az SZTFH-tól a nyílvántartásba vételt, ahol az ügyintézés határideje legfeljebb 60 nap.

Mit tegyen most egy vállalat?

A szakértők hangsúlyozták, hogy el kell kezdeni időben a felkészülést, mert az üzleti év zárásától visszafelé tervezve a 6 hónapos és 45 napos határidők szorosak. Javasolt teendők egy ESG-beszámoló készítésére kötelezett vállalatnál:

Tisztázza a felelősségeket és az adatgazdákat, térképezze fel a beszállítói kört és az elérhető adatforrásokat.

Építsen kockázatvezérelt rendszert akár ESRS-összehangolással.

Erősítse az adatkezelési és -ellenőrzési kontrollokat, és alakítson ki működő panaszkezelési csatornákat.

Számoljon a 2025. december 22. utáni új SZTFH kérdőívvel és a pénzügyi szektor elvárásaival.

Válasszon időben tanúsítót az SZTFH névjegyzékéből, és kérjen előauditra vagy szerződéskötést megelőző felkészülésre lehetőséget magának, hogy maradjon idő a korrekciókra.

Az előadások során a szakértők azt is kiemelték, hogy a tanúsítás nem puszta formai követelmény, hanem a vállalati kockázatkezelés és az adatmegbízhatóság fokmérője. Aki lépésről lépésre, bizonyítékokra építve fejleszti rendszerét, az nemcsak megfelel a határidőknek és az ellenőrzéseknek, hanem versenyelőnyt is épít: hiteles ESG teljesítménnyel, átlátható folyamattal és a partnerek felé mutatott bizalommal.

