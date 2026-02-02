  • Megjelenítés
2,5 milliárd dolláros fintech csillag született a Nasdaqon
2,5 milliárd dolláros fintech csillag született a Nasdaqon

A brazil PicPay fintech 434 millió dollárt vont be New York-i tőzsdei bevezetésével, ami a vállalat értékét mintegy 2,5 milliárd dollárra teszi - írta meg a Finextra.
A holland székhelyű anyavállalat közlése szerint az új részvényeket

19 dolláros kibocsátási áron értékesítették.

A PicPay 66 millió ügyféllel és brazil banki engedéllyel rendelkezik. Hitelezéssel, biztosításokkal, pénzforgalomi szolgáltatásokkal is foglalkozik.

A cég már 2021-ben benyújtotta tőzsdei bevezetési kérelmét, de a piaci bizonytalanság miatt végül elállt a lépéstől. Az idei tranzakció már a második kísérlet volt a tőzsdére lépésre.

A 2012-ben alapított PicPay-t később a JBS húsipari birodalmat irányító milliárdos testvérpár, Wesley és Joesley Batista vásárolta fel. A testvérek 2025-ben a JBS-t is bevezették az amerikai tőzsdére.

A PicPay fő riválisa a szintén brazil Nubank, amely mára meghatározó szereplője a digitális pénzügyi szolgáltatások piacának. A fintech nemrég feltételes engedélyt kapott egy amerikai bank alapítására.

