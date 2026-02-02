  • Megjelenítés
A Graphisoft Park bejelentette: jóval magasabb lehet a profit, mint korábban várták
A Graphisoft Park bejelentette: jóval magasabb lehet a profit, mint korábban várták

Portfolio
Rendkívüli tájékoztatást tett közzé a Graphisoft Park a 2025-ös év várható alakulásáról: a korábban jelzett 18,8 millió eurós pro forma eredmény helyett már mintegy 20,48 millió eurós profitot vár 2025-re. Ez közel 1,7 millió eurós felülvizsgálatot jelent, amit több tétel együttesen magyaráz.
A módosítás legnagyobb része egy egyszeri, 1,07 millió eurós árfolyamnyereség, amely a 2025 végén lezárt, kedvezményes NHP-hitel végtörlesztéséhez kapcsolódik. A társaság közlése szerint a hitel futamideje alatt a tőketörlesztések árfolyamkülönbözete az adózott eredményben jelent meg, miközben a hitel átértékelésének hatása a fedezeti ügylet részeként az egyéb átfogó eredményben (OCI) futott. A két hatás „összevezetése” a fedezeti ügylet zárásakor realizálódott, ezért most külön soron jelenik meg a pro forma eredményben.

Nem csak egyszeri tételről van szó: a társaság azt is jelezte, hogy

a normál üzletmenetből származó eredmény összességében mintegy 600 ezer euróval magasabb a korábban előrejelzettnél.

Ezen belül a pénzügyi műveletek nettó eredménye további 250 ezer euróval javult – főként azért, mert az általuk vártnál erősebb HUF/EUR árfolyam miatt kevesebb árfolyamveszteség keletkezett a forintban tartott eszközökön.

A működési oldalon is volt pozitív meglepetés: a társaság szerint az eseti bérleti díjak negyedik negyedéves alakulása miatt a bérleti díjbevétel, míg a bérlők megrendelésére végzett bérlemény-kialakítások hatására az egyéb bevételek is mintegy 100–100 ezer euróval haladták meg a korábbi becslést. A fennmaradó eltérést tervezési és kerekítési különbözetek magyarázzák (a tervezés 100 ezer eurós nagyságrendben, míg a tényadatok ezer eurós bontásban készültek).

Fontos részlet, hogy a 2025-ben lezárt Déli fejlesztési terület értékesítéséből származó egyszeri, rendkívüli 11,1 millió eurós eredményt a mostani módosítások nem érintik.

A társaság azt is jelezte: az említett 1,07 millió eurós egyszeri árfolyamnyereség felhasználására – az egyéb rendkívüli tételekkel együtt – később tesz javaslatot az igazgatótanács.

A 2026-os kilátások nem változnak: a társaság hangsúlyozta, hogy a 2025-ben megjelenő egyszeri tételek nem befolyásolják a 2026-os üzleti évet, ezért a korábban közzétett 2026-os előrejelzését változatlanul fenntartja.

Összességében: a frissített várakozás alapján 2025-ben a pro forma profit 20,48 millió euróra nőhet, amit egy jelentős egyszeri pénzügyi tétel és a vártnál kedvezőbb működési teljesítmény együtt tol feljebb.

A frissített előrejelzés 8,9 százalékkal magasabb korábbi várakozásnál.

A Graphisoft Park árfolyama 2,2 százalékot emelkedett év eleje óta, ma viszont 1 százalékos mínuszban van.

