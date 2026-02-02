Ez aztán a hidegzuhany az Nvidiának - Elégedetlen bizonyos chipekkel az OpanAI

A ChatGPT fejlesztőjének stratégiaváltása elsősorban az úgynevezett inferencia-chipekre vonatkozik. Inferenciának azt a folyamatot nevezik, amikor egy mesterségesintelligencia-modell – például a ChatGPT – válaszol a felhasználók kérdéseire. A nagyméretű AI-modellek betanításához használt chipek piacán az Nvidia továbbra is egyeduralkodó, az inferencia viszont új frontvonalat nyitott a versenyben.
Az, hogy az OpenAI és más cégek alternatívákat keresnek az inferencia-chipek piacán,
komoly próbatétel elé állítja az Nvidia AI-dominanciáját.
Mindez ráadásul egybeesik azzal, hogy a két vállalat befektetési megállapodásról tárgyal - írja a Reuters hírügynökség.
Szeptemberben az Nvidia bejelentette, hogy akár 100 milliárd dollárt is hajlandó befektetni az OpenAI-ba. A tervezett megállapodás részesedést biztosítana a chipgyártónak a startupban, az OpenAI pedig a fejlett chipek beszerzéséhez szükséges tőkéhez jutna.
Az üzletet akár heteken belül le lehetett volna zárni, a tárgyalások azonban hónapokra elhúzódtak. Ez idő alatt az OpenAI megállapodásokat kötött az AMD-vel és más szereplőkkel az Nvidia riválisainak szánt GPU-k beszerzéséről. A cég folyamatosan változó termékterve átalakította a szükséges számítási kapacitás összetételét is, ami szintén lassította az Nvidiával folytatott egyeztetéseket.
Szombaton Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója képtelenségnek nevezte az OpenAI-jal kapcsolatos feszültségről szóló híreket, és megerősítette, hogy cége továbbra is jelentős befektetést tervez az OpenAI-ba. "Az ügyfelek továbbra is az Nvidiát választják inferenciára, mert mi nyújtjuk a legjobb teljesítményt és a legkedvezőbb összköltséget nagy léptékben" – közölte a vállalat.
Az OpenAI szóvivője külön közleményben hangsúlyozta, hogy a vállalat inferenciaflottájának túlnyomó részét továbbra is Nvidia-hardver működteti, és a chipgyártó biztosítja jelenleg a legjobb teljesítmény/ár arányt az inferenciához.
Hét forrás szerint az OpenAI elégedetlen azzal, milyen gyorsan képes az Nvidia hardvere válaszokat generálni a ChatGPT felhasználóinak bizonyos típusú feladatoknál. Ilyenek például a szoftverfejlesztési munkák vagy azok az esetek, amikor a mesterséges intelligencia más szoftverekkel kommunikál. Az OpenAI olyan új hardvert keres, amely hosszabb távon az inferenciához szükséges számítási kapacitás mintegy 10 százalékát fedezné.
A ChatGPT fejlesztője tárgyalt a Cerebras és a Groq nevű startupokkal gyorsabb inferencia-chipek beszerzéséről. Az Nvidia azonban 20 milliárd dolláros licencmegállapodást kötött a Groq-kal, ami véget vetett az OpenAI-val folytatott egyeztetéseknek.
Az iparági vezetők szerint az Nvidia döntése, hogy megszerezte a Groq kulcsembereit, azt szolgálta, hogy a vállalat megerősítse technológiai portfólióját a gyorsan változó AI-piacon. Az Nvidia közleményében azt írta, hogy a Groq szellemi tulajdona jól kiegészíti a cég termékterveit.
Az Nvidia grafikus processzorai kiválóan alkalmasak a nagy AI-modellek betanításához szükséges, hatalmas adatfeldolgozási feladatokra. Az AI-fejlesztések fókusza azonban egyre inkább a már betanított modellek inferenciára és következtetésre való használatára tolódik. Sokak szerint ez lehet az AI következő, még nagyobb korszaka, és ez motiválja az OpenAI törekvéseit is.
A ChatGPT fejlesztője tavaly óta olyan chipgyártókat keres, amelyek nagy mennyiségű, úgynevezett beágyazott memóriát (SRAM) integrálnak a lapkáikra. Ez a memória ugyanarra a szilíciumlapkára kerül, mint a chip többi része. Minél több SRAM fér el egy chipen, annál gyorsabban működhetnek a chatbotok és más AI-rendszerek, amikor felhasználók millióinak kéréseit dolgozzák fel.
Inferenciánál több memóriára van szükség, mint a betanítás során, mert a chipnek arányaiban több időt kell az adatok memóriából való lekérésére, mint matematikai műveletekre fordítania. Az Nvidia és az AMD GPU-technológiája külső memóriára támaszkodik, ami növeli a feldolgozási időt, és lassítja a chatbotokkal való interakciót.
Az OpenAI-n belül a probléma különösen a Codex nevű, kódgenerálásra szolgáló terméknél vált szembetűnővé, amelyet a cég agresszívan népszerűsít. Források szerint az OpenAI munkatársai a Codex gyengeségeit részben az Nvidia GPU-alapú hardverének tulajdonították.
Sam Altman vezérigazgató egy január 30-i sajtótájékoztatón elmondta, hogy az OpenAI kódoló modelljeit használó ügyfelek "nagy hangsúlyt fektetnek a sebességre a programozási feladatok során". Hozzátette, hogy ezt az igényt részben a Cerebrasszal kötött friss megállapodás elégíti majd ki, miközben az alkalmi ChatGPT-felhasználók számára a sebesség kevésbé kritikus.
A versenytársak – például az Anthropic Claude nevű modellje vagy a Google Gemini – előnyt élvezhetnek, mivel nagyobb mértékben támaszkodnak a Google házon belül fejlesztett chipjeire, az úgynevezett tenzorfeldolgozó egységekre (TPU). Ezeket kifejezetten az inferenciához szükséges számításokra tervezték, és teljesítményelőnyt kínálhatnak az általános célú AI-chipekkel, például az Nvidia GPU-ival szemben.
Miután az OpenAI egyértelművé tette fenntartásait az Nvidia technológiájával kapcsolatban, az Nvidia megkereste az SRAM-intenzív chipeken dolgozó cégeket – köztük a Cerebrast és a Groqot – egy esetleges felvásárlás ügyében. A Cerebras visszautasította az ajánlatot, és inkább kereskedelmi megállapodást kötött az OpenAI-jal.
A Groq tárgyalt az OpenAI-jal számítási kapacitás biztosításáról, és befektetői érdeklődés is mutatkozott a cég mintegy 14 milliárd dolláros értékelés melletti finanszírozására. Decemberre azonban az Nvidia nem kizárólagos, készpénzes licencmegállapodást kötött a Groq technológiájára. Bár az egyezmény más cégek számára is lehetővé teszi a Groq megoldásainak licencelését, a vállalat mostantól elsősorban felhőalapú szoftverek értékesítésére összpontosít, miután az Nvidia elcsábította chiptervezőit.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/John G. Mabanglo
