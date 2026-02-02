Külföldi utazás: megduplázódott az utasbiztosítást kötők aránya

A téli szezonban a hazai utazók két táborra oszlanak: míg sokan a közeli osztrák vagy akár a lengyel síterepeket választják, addig mások a hideg elől menekülve inkább a napfényes Egyiptomot és Marokkót részesítik előnyben.
A társaság 2025-ös adatai szerint egy közlekedési baleset esetén a kárkifizetés megközelítheti a 30 millió forintot is, míg megbetegedésből kifolyólag egy egyedi esetben 34 millió forintos kárkifizetésre is sor került.
Síelés, snowboardozás vagy akár szánkózás közben a legtöbben ütközés vagy balszerencsés földet érés közben sérülnek meg, emellett az is előfordulhat, hogy sífelszerelésünk megsérül, esetleg másoknak okozunk balesetet.
„A téli sportok miatt az ügyfelek kockázatai is jelentősen nőnek. A kárbejelentések alapján a leggyakoribb sérülések továbbra is a csonttörések, zúzódások és szalagszakadások, amelyek kezelése külföldön gyorsan jelentős költségekkel járhat. Sokan ugyanakkor még mindig tévesen feltételezik, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya elegendő védelmet nyújt, holott az kizárólag az állami ellátásra terjed ki, és nem fedez olyan tételeket, mint pl. az önrész, a hegyi mentés vagy a hazaszállítás.
A síszezonban egy káresemény átlagos összege különösen magas lehet, ezért érdemes olyan utasbiztosítást választani, amely a síeléshez kapcsolódó kockázatokra is megfelelő, komplex fedezetet nyújt. Már napi néhány száz forintos díjjal több tízmillió forintos védelem érhető el, ami hatékonyan megelőzheti a váratlan, nagy összegű kiadásokat” – hívta fel a figyelmet Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.
