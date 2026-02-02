Tízezrek sztrájkolnak, megbénult a nagyvárosi közlekedés az EU legerősebb országában

Hétfőn tízezrek szüntették be a munkát Németországban, miután a Verdi szakszervezet sztrájkot hirdetett az önkormányzati tömegközlekedésben, ami országszerte megbénította a busz- és villamosközlekedést a nagyvárosokban.

A mintegy százezer dolgozót képviselő Verdi azért szólított fel munkabeszüntetésre, mert a múlt héten zátonyra futottak a tárgyalások az önkormányzati és tartományi munkáltatókkal. A szakszervezet rövidebb műszakokat, hosszabb pihenőidőt, valamint magasabb éjszakai és hétvégi pótlékokat követel, miközben a városok már most is komoly költségvetési nehézségekkel küzdenek.

A sztrájk nagyjából 150 önkormányzati közlekedési vállalatot érint a tizenhat német tartományból tizenötben, köztük Berlint, Hamburgot és Brémát.

Serat Canyurt, a Verdi vezető tárgyalója az rbb rádiónak azt mondta: a munkabeszüntetés a terveknek megfelelően indult el, és abban bíznak, hogy a közlekedési vállalatok visszaülnek a tárgyalóasztalhoz.

Stuttgartban, Karlsruhéban és Freiburgban egész napra leállt a helyi közlekedés. Az ország nagy részén fagypont alá esett a hőmérséklet, ami tovább nehezítette a helyzetet azok számára, akik alternatív közlekedési megoldást próbáltak találni. A Deutsche Bahn közölte, hogy az S-Bahn elővárosi vonatok Berlinben, Hamburgban, Münchenben és Stuttgartban, valamint a távolsági járatok zavartalanul közlekednek, mivel ezeknek a dolgozóit nem a Verdi képviseli.

A szakszervezet és a munkáltatói oldal közötti tárgyalások feszült hangulatban zajlanak. A Verdi vezetői azzal vádolják az önkormányzatokat, hogy a juttatások megnyirbálását és a műszakok meghosszabbítását tervezik. Berlinben a szakszervezeti tárgyalók szerint a munkáltatók azt szeretnék elérni, hogy a dolgozók a táppénz egy részéről és a rugalmas munkaidőről lemondva maguk finanszírozzák a feltételek javítását.

A következő tárgyalási fordulót február 9-re tűzték ki. A szakszervezeti vezetők figyelmeztettek: ha a munkáltatók nem tesznek érdemi engedményeket, újabb sztrájkhullámokra kell számítani.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock