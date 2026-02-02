Tízezrek sztrájkolnak, megbénult a nagyvárosi közlekedés az EU legerősebb országában

A mintegy százezer dolgozót képviselő Verdi azért szólított fel munkabeszüntetésre, mert a múlt héten zátonyra futottak a tárgyalások az önkormányzati és tartományi munkáltatókkal. A szakszervezet rövidebb műszakokat, hosszabb pihenőidőt, valamint magasabb éjszakai és hétvégi pótlékokat követel, miközben a városok már most is komoly költségvetési nehézségekkel küzdenek.
A sztrájk nagyjából 150 önkormányzati közlekedési vállalatot érint a tizenhat német tartományból tizenötben, köztük Berlint, Hamburgot és Brémát.
Serat Canyurt, a Verdi vezető tárgyalója az rbb rádiónak azt mondta: a munkabeszüntetés a terveknek megfelelően indult el, és abban bíznak, hogy a közlekedési vállalatok visszaülnek a tárgyalóasztalhoz.
Stuttgartban, Karlsruhéban és Freiburgban egész napra leállt a helyi közlekedés. Az ország nagy részén fagypont alá esett a hőmérséklet, ami tovább nehezítette a helyzetet azok számára, akik alternatív közlekedési megoldást próbáltak találni. A Deutsche Bahn közölte, hogy az S-Bahn elővárosi vonatok Berlinben, Hamburgban, Münchenben és Stuttgartban, valamint a távolsági járatok zavartalanul közlekednek, mivel ezeknek a dolgozóit nem a Verdi képviseli.
A szakszervezet és a munkáltatói oldal közötti tárgyalások feszült hangulatban zajlanak. A Verdi vezetői azzal vádolják az önkormányzatokat, hogy a juttatások megnyirbálását és a műszakok meghosszabbítását tervezik. Berlinben a szakszervezeti tárgyalók szerint a munkáltatók azt szeretnék elérni, hogy a dolgozók a táppénz egy részéről és a rugalmas munkaidőről lemondva maguk finanszírozzák a feltételek javítását.
A következő tárgyalási fordulót február 9-re tűzték ki. A szakszervezeti vezetők figyelmeztettek: ha a munkáltatók nem tesznek érdemi engedményeket, újabb sztrájkhullámokra kell számítani.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A volt orosz elnök beismerte: egyetlen, rendkívül nehéz kérdés állja útját az ukrajnai békének
Rendkívül összetett a helyzet.
Máris itt a nagy kitörés ennél a magyar részvénynél!
Vannak izgalmak.
A legmerészebb várakozásokat is felülmúlta a fix 3%-os hitel: mégis mit művelnek a magyar cégek?
Szabados Richárd államtitkárt kérdeztük.
Kiadták a veszélyjelzést, szélsőséges időjárás érkezik Magyarországra
9 megye is érintett.
Meghosszabbította és kibővítette az MNB a zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programját
A legutóbbi adatok szerint 1500 milliárdnyi zöld hitelállományt érint a döntés.
Duna-parti irodaházat adott el, lassanként távozik Magyarországról a fejlesztő
Eladta a budapesti Millennium Tower I-et a A CA Immo.
Újabb kamatmentes hitelt jelentett be az állam, uniós forrásból javíthatják energiahatékonyságukat a vállalkozások
Február 2-ától érhető el a csaknem 39 milliárd forint keretösszegű hitelkonstrukció.
Életjelet mutatott Európa beteg embere
Látszik a fény az alagút végén.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.