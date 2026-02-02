Trump beavatkozása megtette a hatását, ömleni kezdett az USA-ba az olaj

Januárban meredeken emelkedett Venezuela olajexportja: a kivitel napi 800 ezer hordóra ugrott a decemberi 498 ezer hordóról, Nicolas Maduro elnök amerikai elfogását és az országot sújtó olajembargó feloldását követően.

A hajózási adatok alapján Venezuela olajkivitele januárban napi 800 ezer hordóra emelkedett, szemben a decemberben mért 498 ezer hordóval. A növekedés Nicolas Maduro elnök amerikai elfogása, valamint az országot sújtó olajembargó feloldása után következett be.

Az adatok azt jelentik, hogy az Egyesült Államok visszaszerezte pozícióját Venezuela legfőbb olajvásárlójaként.

Januárban naponta mintegy 284 ezer hordó venezuelai nyersolaj érkezett az észak-amerikai országba. Ennek túlnyomó részét, napi 220 ezer hordót a Chevron szállította, ami jelentős ugrás a megelőző havi 99 ezer hordóhoz képest.

A Vitol és a Trafigura kereskedőházak amerikai engedélyek birtokában összesen mintegy 12 millió hordó venezuelai nyersolajat és fűtőolajat exportáltak januárban, ami napi körülbelül 392 ezer hordónak felel meg. A szállítmányok nagy része karibi tárolóterminálokba érkezett, ahonnan a vállalatok megkezdték az értékesítést amerikai, európai és indiai vásárlók felé.

A venezuelai olajexport gyors növekedése megerősítheti azt a feltételezést, hogy az ország kitermelőkapacitásai jobb állapotban lehetnek a korábban becsültnél, hiszen az amerikai vállalatok újbóli megjelenése és az exportszankciók eltörlése csak így tudott azonnali ugrást eredményezni a kivitelben. Makrogazdasági szakértők szerint a latin-amerikai ország talpra állásának alapfeltétele a kőolajexport felfuttatása lesz; a januári adatok alapján ez akár már meg is kezdődhetett.

Forrás: Reuters

