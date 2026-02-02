Újabb védelmi ipari szándéknyilatkozatot kötött a 4iG

Az ATS Group Skopjéban működik, és a védelmi iparban elsősorban ballisztikai termékek, aramid alapú kompozitok, kis kaliberű lőszerek, továbbá lőszergyártó gépsorok gyártására specializálódott.
A szándéknyilatkozatban a két fél azt rögzítette, hogy nyitottak a későbbi, részletesen kidolgozott együttműködésre. Ennek egyik fókusza Észak-Macedónia védelmi iparához kapcsolódik: a felek közös beruházási lehetőségeket és üzletfejlesztési megoldásokat vizsgálnának. Emellett nemzetközi szinten is együttműködési lehetőségeket keresnek a kis kaliberű lőszerekhez, illetve a ballisztikai és kompozit technológiákhoz kapcsolódó fejlesztések és ipari tevékenységek területén.
Címlapkép forrása: Portfolio
Dermesztő beismerés az ukrán légierőtől: kifogytak a rakéták, védtelenek a kritikus célpontok
Hatalmas károkat jelentettek.
Közel 10 millió euróért kelt egy Ferrari a Christie's autóárverésén
Ebből a modellből összesen 272 példány készült.
Megváltozott az orosz taktika: már nem az energiahálózatot lövik, hanem valami mást céloznak
Zelenszkij jelentette be.
Figyelmeztetés érkezett: "A végső sokk időszakába lépett a Föld"
Alapjaiban rendülhet meg a világgazdaság.
Elsöprő győzelmet aratott a jobboldal: új köztársaság építését ígérte a megválasztott elnök
Lesz mögötte parlamenti többség is.
Csillagászati nyereséget ért el a CIB anyabankja, 50 milliárd eurót osztanának ki a részvényeseknek
Jelentett az Intesa Sanpaolo, és új stratégiai terveit is megfogalmazta.
Mutatunk néhány piszok olcsó részvényt, amiben brutális növekedés jöhet
Felhajtottuk a világ chipgyártóit.
Komoly meglepetést okozott az EU zászlóshajója
6 éve nem látott számok érkeztek.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!