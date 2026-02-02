  • Megjelenítés
Újabb védelmi ipari szándéknyilatkozatot kötött a 4iG
Portfolio
A 4iG leánycége, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá az észak-macedóniai ATS Grouppal. A megállapodás célja, hogy a felek kijelöljék egy lehetséges jövőbeli együttműködés irányait az űr- és védelmi ipar egyes területein.

Az ATS Group Skopjéban működik, és a védelmi iparban elsősorban ballisztikai termékek, aramid alapú kompozitok, kis kaliberű lőszerek, továbbá lőszergyártó gépsorok gyártására specializálódott.

A szándéknyilatkozatban a két fél azt rögzítette, hogy nyitottak a későbbi, részletesen kidolgozott együttműködésre. Ennek egyik fókusza Észak-Macedónia védelmi iparához kapcsolódik: a felek közös beruházási lehetőségeket és üzletfejlesztési megoldásokat vizsgálnának. Emellett nemzetközi szinten is együttműködési lehetőségeket keresnek a kis kaliberű lőszerekhez, illetve a ballisztikai és kompozit technológiákhoz kapcsolódó fejlesztések és ipari tevékenységek területén.

